Hoàng Phúc: Tài tử thập niên 1990 lấy vợ CEO, chăm con nhỏ ở tuổi U60

Tổ ấm viên mãn bên vợ và ba con

Diễn viên Hoàng Phúc sinh năm 1967, quê ở Tiền Giang (cũ), là một trong những tài tử của màn ảnh thập niên 1990. Anh cùng thời với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, từng là người tình màn ảnh của nhiều mỹ nhân như Diễm Hương, Việt Trinh...

Diễn viên Hoàng Phúc là một trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh thập niên 1990 (Ảnh: Chụp màn hình).

Thập niên 2000, Hoàng Phúc đóng nhiều phim điện ảnh như Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn, thường được khán giả gọi bằng biệt danh "ông trùm phản diện". Khi sự nghiệp đạt đỉnh cao, diễn viên Hoàng Phúc lui về hậu trường để chăm sóc mẹ bị tai biến.

Là người khá kín tiếng, Hoàng Phúc khiến nhiều khán giả tò mò về đời tư. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, nam diễn viên càng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, diễn viên Hoàng Phúc hiếm hoi chia sẻ về tổ ấm bên doanh nhân Uyên Phương. Cặp đôi kết hôn năm 2015, đón con gái đầu lòng (biệt danh Happy) năm 2018. Cuối năm 2019, nghệ sĩ Hoàng Phúc và vợ đón thêm cặp song sinh Ronaldo và Messi.

Diễn viên Hoàng Phúc bên vợ doanh nhân và các con trong dịp Tết Ất Tỵ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau 10 năm kết hôn, anh luôn cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc từ gia đình.

Diễn viên cho biết, khi bé Happy và cặp sinh đôi còn nhỏ, anh và vợ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Hằng ngày, vợ chồng anh thay nhau tắm rửa, pha sữa, cho con ăn, chơi cùng con. Khi ba con lớn hơn, Hoàng Phúc và bà xã cũng thay phiên đưa đón, dạy con học bài.

Hiện tại, con gái đầu lòng Happy 7 tuổi, đã vào lớp 2; còn cặp song sinh Ronaldo và Messi tròn 5 tuổi. Các con bước vào lứa tuổi ham học hỏi, có nhiều thay đổi so với thời nhỏ nên vợ chồng Hoàng Phúc cũng luôn theo sát từng cột mốc trưởng thành của con. Gia đình anh thống nhất việc tạo điều kiện tốt nhất cho các con phát triển nhưng không chiều chuộng quá mức.

"Nhiều người nói "cha già con mọn" vất vả, nhưng tôi thích không khí gia đình đông vui. Ưu tiên của tôi hiện tại là con cái. Hằng ngày, quỹ thời gian của tôi chủ yếu dành cho việc đưa đón các con đi học, dạy các bé học bài", diễn viên Hoàng Phúc nói.

Diễn viên Hoàng Phúc tổ chức sinh nhật cho bà xã Uyên Phương hồi tháng 1 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn khi có vợ thấu hiểu, ủng hộ anh trong mọi công việc. Khi anh đóng phim, vợ san sẻ trách nhiệm chăm sóc 3 con để anh toàn tâm toàn ý cho đam mê. Những lúc rảnh rỗi, Hoàng Phúc và vợ hâm nóng tình cảm bằng những buổi hẹn hò, cùng tập thể thao, đi du lịch.

Nói về bí quyết vun đắp hôn nhân, Hoàng Phúc cho biết, vợ chồng anh dung hòa những khác biệt, luôn tôn trọng và nhường nhịn nhau, giao tiếp tích cực mỗi ngày.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hoàng Phúc cũng cùng vợ kinh doanh. Ngoài ra, vợ chồng nam nghệ sĩ có sở thích tìm hiểu về thị trường phim ảnh, từng góp vốn đầu tư ở một số phim.

Trở lại màn ảnh sau 3 năm vắng bóng

Khoảng 10 năm trở lại đây, diễn viên Hoàng Phúc ít tham gia phim truyền hình. Anh chủ yếu đóng một số phim điện ảnh, góp vốn làm phim, dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ.

Gần đây, diễn viên Hoàng Phúc thu hút sự quan tâm khi đóng vai chính trong phim Cải mả. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của anh sau 3 năm từ 578 - Phát đạn của kẻ điên.

Hoàng Phúc đóng vai chính trong phim "Cải mả" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong bộ phim thuộc đề tài tâm linh, Hoàng Phúc đóng vai Quang, đứng đầu gia đình họ Đỗ gồm bốn anh em. Tai nạn kinh hoàng lần lượt đến với các thành viên gia đình nên bốn anh em tập hợp lại để tiến hành nghi thức cải mả. Càng đi sâu vào quá trình quật mộ, họ lại phát hiện nhiều chi tiết kỳ quái.

Chia sẻ với phóng viên, Hoàng Phúc cho biết vai nhân vật Quang khác biệt nhiều so với những nhân vật thuộc tuyến phản diện anh từng đóng. Nhân vật này gần gũi đời thường nhưng có chiều sâu tâm lý, hành động khó đoán trước. Nhờ sức khỏe dẻo dai, anh hoàn thành tốt nhiều cảnh quay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

"Đề tài này khác với những bộ phim khác. Phim khai thác tình thân gia đình nhưng có nhiều góc khuất, biến hóa màu sắc, đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bộ phim cũng có cái kết mở, tạo động lực để ê-kíp có thể sản xuất phần tiếp theo", Hoàng Phúc nói.

Ngoại hình trẻ trung ở tuổi 58 của diễn viên Hoàng Phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau nhiều năm làm nghề và trải qua thời đỉnh cao, Hoàng Phúc chia sẻ anh vẫn giữ nhiệt huyết, đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, vì san sẻ quỹ thời gian cho gia đình, anh hiện chọn lọc vai diễn hơn. "Chỉ khi nào sắp xếp được ổn thỏa việc nhà, tôi mới nhận đóng phim", diễn viên bộc bạch.

Diễn viên Hoàng Phúc cũng thường được nhiều khán giả khen ngợi về phong độ trẻ trung so với những diễn viên cùng thời. Anh cho biết, anh thường xuyên tập luyện để có sức khỏe đảm bảo cho việc chăm sóc gia đình và các hoạt động khác.

"Ngày xưa tôi rất ham vui, thích tụ tập bạn bè. Bây giờ tôi hạn chế uống bia rượu. Tôi cũng tập thêm võ thuật, đá bóng, chơi pickleball thường xuyên. Nhờ chế độ luyện tập, tôi giữ được thể lực, sức khỏe để đảm bảo năng lượng cho công việc, gia đình", nam diễn viên chia sẻ về bí quyết giữ ngoại hình trẻ trung ở độ tuổi U60.