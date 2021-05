Hà Myo: “Tôi trót yêu Xẩm mất rồi!”

“Trong quá trình luyện tập cho chung kết Giọng hát hay Hà Nội, tôi thấy yêu Xẩm lúc nào không hay vì chất tưng tửng, đời và gần gũi trong Xẩm hệt như tính cách của mình”, Hà Myo chia sẻ.

Vốn là ca sỹ nhạc nhẹ nhưng vì sao Hà Myo lại chọn hát Xẩm trong đêm chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội?

Trước đây, tôi cũng không được tiếp xúc nhiều với các loại hình nghệ thuật dân gian. Nhưng gần đây, tôi được Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam mở lớp tập huấn hát nhạc dân gian được thầy – NSƯT Văn Ty dạy cho học Ca Trù, Xẩm.

Thực ra sau khóa học, tôi cũng chú ý hơn đến âm nhạc dân gian và tìm hiểu thêm nhiều bộ môn nghệ thuật dân gian của dân tộc. Nhưng cũng chỉ để biết thêm thôi chứ không hề nghĩ sẽ có một ngày mình lại hát Xẩm.

Ban đầu, tôi cũng hơi tự ti nghĩ rằng mình không đủ năng lực cũng như khó có cơ hội để thể hiện những tác phẩm nghệ thuật dân gian ở trên sân khấu vì vốn Hà Myo là ca sỹ nhạc trẻ. Cho đến khi lọt vào chung kết cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội.

Vì vậy, năm nay tôi muốn bứt phá, muốn thoát khỏi số phận như 2 năm trước. Tôi thực sự đã rất nghiêm túc, dành rất nhiều tâm huyết cho phần thi, thực sự muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ, ấn tượng và khẳng định cái chất riêng của mình. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, loay hoay, tôi quyết định chọn Xẩm và kết hợp cùng Rap, EDM trên sân khấu.

Trong khi nhiều giọng hát trẻ chọn những sáng tác mới, ca từ hiện đại để tiếp cận khán giả trẻ, còn Hà Myo mong chờ điều gì khi thể hiện ca khúc dựa trên lời dân gian?

Trước hết, đối với Xẩm, trong quá trình luyện tập cho phần thi chung kết, tôi thấy yêu Xẩm lúc nào không hay vì chất tưng tửng, đời và gần gũi trong Xẩm hệt như tính cách của mình.

Sau cuộc thi, tôi quyết định làm MV ca nhạc chỉ trong tích tắc mặc dù quyết định đó có thể cuốn bay hết số tiền dành dụm của 2 vợ chồng. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới đó là đã trót mê rồi thì mê đến tận cùng.

Tôi có nghe một câu nói đại loại rằng: “Rất ít người hối tiếc khi làm sai điều gì, mà phần lớn chúng ta hối tiếc khi đã không làm” nên là một lần cháy thì cháy cho trọn.

Tôi thấy hạnh phúc thực sự khi đã “làm” bằng toàn bộ khả năng của mình. Bên cạnh đó, như tôi chia sẻ, tôi trót… yêu Xẩm mất rồi! Mà khi yêu một cái gì đó thì lúc nào cũng muốn khoe cả. Nên tôi rất mong sau khi mình “khoe” Xẩm tới mọi người bằng một MV ca nhạc thì điều đó sẽ gần gũi và gửi được tình yêu với xẩm cho nhiều người hơn.

Nếu tôi cũng như bao bạn ca sỹ trẻ khác ,chỉ làm những thứ “thị hiếu” thì sẽ thật khó để các bạn trẻ ngày nay tiếp cận được một nghệ thuật Xẩm hay như thế. Tôi chấp nhận và sẵn sàng cho việc đi đầu. Có thể chông gai đấy, khó khăn đấy, gập ghềnh, trắc trở đấy, nhưng nếu có thể mang được tình yêu nghệ thuật truyền thống dân gian đến với nhiều người hơn thì cũng xứng đáng lắm!

Khi quyết định hát Xẩm, bạn đã tìm hiểu về dòng nhạc này như thế nào?

Tôi tiếp xúc với Xẩm chưa lâu, chỉ thực sự tìm hiểu về Xẩm trong quá trình luyện tập cùng soạn giả Nguyễn Quang Long.

Tôi có tìm các clip hát Xẩm để nghe học cách nhấn nhá, phát âm, diễn xuất và thấy rất thích giọng cũng như cách hát của NSƯT Thanh Ngoan. Nhưng tôi nghĩ, đôi khi chúng ta yêu một cái gì đó mà không rõ lý do thì có khi đấy mới là tình yêu đích thực đúng không ạ? (Cười)

Ra mắt mv “Xẩm Hà Nội” ngay sau cuộc thi, đây cũng là lần đầu tiên có một tác phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa Xẩm của dân tộc truyền thống với Rap, nhạc EDM. Hà Myo có e ngại khán giả “khó” chấp nhận?

Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu mang đúng chất dân gian thì rõ ràng tôi còn quá non trẻ. Hơn nữa, tôi còn muốn mang Xẩm đi đến gần hơn các bạn trẻ nên chọn kết hợp với EDM và Rap.

Tôi rất hy vọng và cũng muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ rằng, tôi cũng là một ca sỹ trẻ, cũng đã rất tự ti nghĩ mình khó có khả năng hát được nhạc dân gian nhưng hôm nay tôi đã ra một sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp ca hát của mình bằng Xẩm.

Tôi đã mang được tình yêu Xẩm tới không ít các bạn trẻ. Vì vậy, các bạn, những thế hệ trẻ Việt Nam hãy cứ sáng tạo đi, hãy cứ học hỏi đi, hãy cứ đam mê đi, và hãy liều lĩnh đi, vì đó mới là tuổi trẻ. Đừng quên rằng chúng ta có một kho tàng nghệ thuật truyền thống dân gian khổng lồ đầy màu sắc, đầy ấn tượng và đậm hồn Việt! Hãy đưa những giá trị văn hóa ấy đến với cộng đồng, với thế giới!

Hình ảnh ấn tượng của Hà Myo. (Ảnh NVCC)

Trong quá trình thực hiện “Xẩm Hà Nội”, Hà Myo có gặp khó khăn gì?

Xẩm nói riêng cũng như chất liệu âm nhạc của Việt Nam nói chung, sử dụng một hoà thanh hoàn toàn khác biệt so với âm nhạc thế giới nên việc đưa phần nhạc cụ dân tộc vào làm sao vẫn giữ được chất dân gian là điều rất khó.

Trước kia anh VBK (Thế Phương) - ông xã của tôi cũng đã làm khá nhiều sản phẩm kết hợp với nhạc cụ dân gian nhưng theo dạng đưa phần “âm thanh” của nhạc cụ dân tộc giúp phong phú bản hòa âm phối khí chứ chưa ra được màu sắc của nhạc dân gian. Anh Phương phải tìm tài liệu rất nhiều và cố gắng xây dựng phần độc lập cho nhạc cụ dân gian một cách cẩn thận nhất để giữ được chất liệu dân gian.

Khó khăn tiếp theo là tính chất nhạc dân gian Việt Nam thiên hướng nhẹ nhàng, êm ái khi kết hợp với nhạc EDM sôi động thì phải cân bằng các yếu tố sao cho không bị quá đà, đủ để khán giả nhiều lứa tuổi cảm nhận được.

Cũng phải kể đến khó khăn nữa là do chúng tôi quay MV đúng khoảng thời gian cơn bão số 9 chuẩn bị tới nên ê kíp phải gấp rút chuẩn bị chỉ trong 4 ngày và quay trong một ngày (từ 4h sáng đến 12h đêm). May mắn là hôm quay trời đẹp, sang hôm sau là mưa bão rồi. Và may mắn hơn là để có “Xẩm Hà Nội”, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Tôi được anh Nguyễn Quang Long giới thiệu anh đạo diễn Nguyễn Nhật Giang, nhà sản xuất Hoàng Hà Xa cùng với stylist Linh Tố. Bạn Raper Tobby Quốc Trung, Anh Trần Dũng nghệ sĩ Nhị và các bạn nhóm nhảy The Homiez cũng rất nhiệt tình hỗ trợ mình...

Sau “Xẩm Hà Nội”, Hà Myo có tiếp tục thực hiện các dự án hát Xẩm tiếp theo?

Sẽ có những tác phẩm mới, sẽ có những ý tưởng mới. Có thể là Xẩm cũng có thể là Ca Trù, Chầu Văn hay bất cứ một làn điệu dân gian nào đó. Tôi đã mất rất nhiều năm để tìm thấy con đường của chính mình và không có lý do gì mà không dám bước đi cả. Chỉ mong khán giả sẽ đón nhận, luôn yêu thương và ủng hộ Hà Myo!

Ca sĩ Hà Myo tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Hà, hiện đang là ca sỹ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam! Cô từng Tốt nghiệp bằng Giỏi khoa sư phạm trường đại học văn hóa Nghệ thuật Quân đội! Các thành tích đạt được: HCV cuộc thi Tài Năng Trẻ Toàn Quốc 2016; Giải Nhất tiếng hát Thanh Niên Thủ Đô 2016; Giải Nhì Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Trung 2019; Giải bài hát về Hà Nội hay nhất cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội 2020; Giải Nhì Chung cuộc cuộc thi Giọng Hát hay Hà Nội 2020...

