Người mẫu tử vong trong bồn tắm: Gia đình làm tang lễ, hé lộ ước mơ dang dở

Ngày 22/10, Tạ Hữu Tâm được phát hiện nằm bất động trong bồn tắm của một khách sạn ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Báo cáo pháp y ban đầu không ghi nhận vết thương bên ngoài, nguyên nhân tạm xác định là ngừng tim đột ngột.

Tuy nhiên, đến ngày 5/11, cảnh sát Malaysia thông báo nâng cấp vụ việc thành án giết người, sau khi phát hiện nhiều tình tiết đáng ngờ trong kết quả điều tra bổ sung. Cơ quan chức năng cho biết không có dấu hiệu tấn công tình dục, do đó loại trừ khả năng hiếp dâm.

Tạ Hữu Tâm tử vong trong thời gian quay phim tại Malaysia (Ảnh: Instagram).

Ngày 6/11, đại diện gia đình Tạ Hữu Tâm đã có mặt tại Malaysia để lo hậu sự cho nữ người mẫu. Theo quản lý của cô, gia đình đã thuê vệ sĩ bảo vệ và giữ kín toàn bộ quá trình tổ chức tang lễ, bao gồm cả địa điểm và thời gian.

Lý giải việc cha mẹ Tạ Hữu Tâm không trực tiếp sang Malaysia, quản lý cho biết họ đã lớn tuổi và sức khỏe yếu, không thể di chuyển đường dài.

Ngày 6/11, trong chia sẻ nghẹn ngào với truyền thông, quản lý của Tạ Hữu Tâm nói: “Cô ấy ra đi khi còn quá trẻ, vẫn còn nhiều dự định dang dở. Hữu Tâm từng mơ ước có một gia đình riêng, được sống bên người bạn đời tử tế”.

Cảnh sát cho biết, vụ án có nhiều điểm bất thường, cần thêm thời gian điều tra. Thời điểm xảy ra sự việc, người ở cùng phòng với Tạ Hữu Tâm là ca sĩ kiêm đạo diễn người Malaysia gốc Hoa Namewee (tên thật Wee Meng Chee, SN 1983).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 viên thuốc màu xanh nghi là chất cấm. Namewee bị tạm giam trong 2 ngày và bị truy tố vào ngày 24/10 với cáo buộc tàng trữ, sử dụng chất cấm nhưng sau đó được tại ngoại.

Nam ca sĩ Namewee đang bị tạm giam để điều tra (Ảnh: News).

Ngày 5/11, Namewee được cho là tạm thời “mất tích” nhưng tối cùng ngày, nam ca sĩ đã trình diện tại sở cảnh sát và hiện bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan chức năng, kết quả khám nghiệm tử thi cần khoảng 3 tháng mới có thể hoàn tất. Hồ sơ vụ án dự kiến được chuyển ra tòa vào ngày 18/12 để xét xử theo quy trình pháp lý.

Tạ Hữu Tâm từng là y tá trước khi chuyển hướng làm người mẫu và nhà sáng tạo nội dung. Cô được truyền thông Đài Loan gọi là “nữ thần điều dưỡng” nhờ phong cách gợi cảm, tự tin và đời sống tích cực.

Trên mạng xã hội, Hữu Tâm có hơn 530.000 người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ video về công việc, du lịch và cuộc sống đời thường.

Trong khi đó, Namewee là rapper, ca sĩ và đạo diễn nổi tiếng người Malaysia gốc Hoa. Anh từng gây nhiều tranh cãi do các sản phẩm âm nhạc chứa nội dung nhạy cảm và từng bị bắt vì vi phạm pháp luật sở tại.