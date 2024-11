Tuấn Hưng dắt tay bà xã Hương Baby làm vedette show thời trang

Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn của "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà với các ca khúc: "Cô đơn trên sofa", "Keep me in love" và "Cây đèn thần". Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ đưa ca khúc "Cây đèn thần" vừa ra mắt lên sân khấu biểu diễn. "Bà mẹ 3 con" khuấy động sân khấu, mang đến cho khán giả những màn vũ đạo đẹp mắt.