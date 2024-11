Lindsay Lohan hiện tại: Lấy lại nhan sắc "nữ thần", hạnh phúc bên chồng con

Nổi tiếng từ khi còn nhỏ tuổi, Lindsay Lohan từng được coi là thần tượng hàng đầu của dòng phim dành cho tuổi mới lớn, tiêu biểu như: Mean Girls, The Parent Trap, Life-Size, Get a Clue. Ngôi sao sinh năm 1986 có lợi thế về ngoại hình, diễn xuất.

Khi mới 5 tuổi, Lindsay đã được đánh giá là gương mặt "hái ra tiền" của giới giải trí Mỹ. Cô bắt đầu với công việc người mẫu trước khi chuyển hướng làm diễn viên chuyên nghiệp. Chưa đầy 18 tuổi, Lindsay bước vào hàng ngũ ngôi sao hạng A và trở thành triệu phú của làng giải trí Mỹ.

Lindsay Lohan từng là ngôi sao nhí nổi tiếng nước Mỹ (Ảnh: People).

Cú trượt dài của ngôi sao nhí nổi tiếng nước Mỹ

Thành công đến với Lindsay Lohan quá sớm có lẽ là một trong lý do khiến cô có "sự tuột dốc không phanh" ngay sau đó. Sự tung hô của khán giả, sự hào nhoáng của giới giải trí khiến Lindsay Lohan thay đổi chóng mặt.

Cô sa đà vào tiệc tùng, đắm chìm trong những mối quan hệ tình cảm chóng vánh. Trong nhiều năm, Lindsay bị gắn mác "gái hư" cùng Paris Hilton, Nicole Richie. Bộ 3 khiến nhiều người chán ngán vì lối sống sa đọa, tiệc tùng ngày đêm…

Mải mê với những niềm vui cá nhân, Lindsay Lohan không thể tập trung phát triển sự nghiệp. Điều đó khiến cô dần mất phong độ, các dự án không còn thành công về doanh thu.

Năm 2007, bộ phim I Know Who Killed Me do Lindsay Lohan đảm nhận vai chính đã nhận về không ít lời chỉ trích. Khán giả bày tỏ sự thất vọng trước lối diễn hời hợt, gương mặt thiếu cảm xúc của Lindsay Lohan.

Những bộ phim sau này có sự góp mặt của nữ diễn viên không đạt doanh thu như mong đợi. Thái độ làm việc cẩu thả, nghi vấn mắc bệnh ngôi sao khiến Lindsay Lohan không còn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp, người hâm mộ.

Ở tuổi trưởng thành, Lindsay Lohan trở thành cái tên nổi tiếng khắp thế giới và sở hữu khối tài sản đáng nể (Ảnh: People).

Chán nản, Lindsay Lohan tiếp tục "đốt" thời gian và tiền bạc vào những bữa tiệc rượu thâu đêm suốt sáng. Giai đoạn năm 2006-2007, khán giả chỉ nhìn thấy hình ảnh Lindsay Lohan bệ rạc tại các bữa tiệc, các mối tình chóng vánh…

Đánh dấu năm 21 tuổi, nữ diễn viên bị bắt vì lái xe khi say xỉn. Sau đó, cô thừa nhận mắc chứng nghiện rượu. Không lâu sau, mỹ nhân Hollywood tiếp tục lĩnh án "bóc lịch" khi bị kết tội ăn trộm chiếc vòng cổ trị giá 2.500 USD tại cửa hàng trang sức sang trọng.

Thời điểm Lindsay Lohan gặp khủng hoảng về tâm lý, mẹ ruột kiêm quản lý của cô còn có ý định phơi bày cuộc sống thác loạn của con gái để thu lợi.

Nỗ lực hồi sinh của "gái hư" nức tiếng một thời

Sau nhiều cuộc tình không thành, những rắc rối với pháp luật, những bộ phim bị chỉ trích, Lindsay quyết định ngừng hoạt động nghệ thuật và chuyển đến sống tại Dubai.

Ở đây, cô tìm thấy cuộc sống trong mơ của mình. Nữ diễn viên nổi tiếng nước Mỹ có thể thoải mái đi dạo mà không bị thợ săn ảnh bám theo. Cô cũng quyết định chuyển sang lĩnh vực mới, kinh doanh và có thành công bước đầu. Lindsay Lohan còn đảm nhận vai trò quản lý cho em gái - nữ ca sĩ Ali Lohan.

Ở tuổi U30, Lindsay Lohan tuột dốc về sự nghiệp và ngoại hình bởi lối sống nổi loạn, bất cần (Ảnh: Getty Images).

Từ năm 2021, cô bày tỏ mong muốn trở lại đóng phim, chấp nhận những vai diễn nhỏ. Cô trở lại trường quay bằng việc hợp tác với Netflix trong một số bộ phim về chủ đề Giáng sinh và dần lấy lại thiện cảm của khán giả.

Ngôi sao tóc vàng cũng thay đổi lối sống đam mê tiệc tùng, ngập chìm trong những ồn ào tình ái, để trở thành một người vợ, người mẹ kín tiếng.

Năm 2023, ngôi sao của bộ phim Mean Girls bất ngờ hạnh phúc thông báo cô và chồng đón con trai đầu lòng. Sau chia sẻ của ngôi sao 38 tuổi, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả hâm mộ và đồng nghiệp như Lacey Chabert, Amanda Seyfried hay đạo diễn Nancy Meyers.

Người bạn đời của Lindsay Lohan là Bader Shammas, một nhà tài chính gốc Kuwait sống ở Dubai. Hai người bên nhau khoảng 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Tháng 8/2022, cựu sao nhí của nước Mỹ đã tổ chức lễ cưới riêng tư ngay trước dịp sinh nhật lần thứ 36. Với Lindsay, cuộc hôn nhân với Bader là niềm hạnh phúc lớn, mở ra cho một chương mới trong cuộc đời cô.

Ở tuổi 38, Lindsay Lohan lấy lại phong độ nhan sắc, tìm được hạnh phúc bên chồng con và niềm vui trong công việc (Ảnh: Getty Images).

"Em là người phụ nữ may mắn nhất thế giới. Anh đã tìm thấy em và biết em muốn tìm kiếm hạnh phúc, sự bình yên ở mọi thời điểm. Em rất hạnh phúc khi anh trở thành chồng em. Anh là cuộc sống của em, là mọi thứ của em. Mọi người phụ nữ trên thế giới này đều đáng được cảm nhận hạnh phúc theo cách này mỗi ngày", Lindsay Lohan viết trong thông báo kết hôn.

Cuộc sống cá nhân bình yên là động lực để Lindsay Lohan trở lại với việc diễn xuất. Một trong những dự án mới đáng chú ý nhất lúc này của Lindsay Lohan là màn tái hợp với Jamie Lee Curtis để thực hiện phần 2 cho bộ phim ăn khách một thời Freaky Friday (năm 2003).

Trong phim, hai mẹ con nhân vật chính đã có sự hoán đổi hài hước để từ đó thêm hiểu nhau và cùng giải quyết những rắc rối trong cuộc sống.

Với phiên bản mang tên Freakier Friday dự kiến phát hành vào năm 2025, phim sẽ có thêm sự xuất hiện của nhân vật mới thuộc thế hệ thứ 3 và được gọi là "một bức thư tình gửi đến những người mẹ và con gái".

Lindsay Lohan được chồng tháp tùng dự sự kiện tại New York, ngày 19/11 (Ảnh: Getty Images).

Vẻ ngoài tươi tắn của "bà mẹ một con" Lindsay Lohan (Ảnh: GC Images).

Ngày 19/11, Lindsay Lohan xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ phim mới Our Little Secret tại New York (Mỹ). Ngôi sao 38 tuổi lấy lại nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng mảnh mai, phong thái được ví như "nữ thần" khi xuất hiện với chiếc váy thướt tha, quyến rũ.

Cô vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp, phóng viên. Tháp tùng Lindsay Lohan trong sự kiện này là chồng cô, doanh nhân Bader Shammas. Hai người trông rất đẹp đôi trên thảm đỏ. Bader không quên dành cho vợ những lời khen ngợi và ánh mắt dịu dàng.