Chuyện tình đẹp như mơ của làng giải trí Trung Quốc sụp đổ sau một đêm

Ngày 3/1, cái tên Lộc Hàm liên tục được nhắc đến trên hầu hết nền tảng mạng xã hội Trung Quốc khi Tư Hiểu Địch (tài khoản Iamroosie) bất ngờ hé lộ về mối quan hệ trong quá khứ giữa cô và nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Cô đăng tải hình ảnh chụp tin nhắn riêng tư cùng một bức ảnh thân mật được cho là chụp với Lộc Hàm, khiến dư luận xôn xao.

Bức ảnh riêng tư của Lộc Hàm và hot girl Từ Hiểu Địch khiến công chúng xôn xao (Ảnh: Sohu).

Theo suy đoán của dân mạng, những bức ảnh này được chụp vào thời điểm Lộc Hàm vẫn đang hẹn hò với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng. Trước làn sóng tranh cãi, công ty quản lý của Lộc Hàm đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định các thông tin lan truyền là bịa đặt, đồng thời cho biết đang thu thập chứng cứ để khởi kiện những hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự nghệ sĩ.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Tư Hiểu Địch tiếp tục đăng tải bức ảnh nắm tay một người đàn ông không lộ mặt, kèm dòng trạng thái: “Đây là lý do tôi thích Bắc Kinh”.

Nhân vật trong ảnh bị nghi là Lộc Hàm khi trang phục và địa điểm được cho là trùng khớp với những chi tiết liên quan đến nam ca sĩ. Một số kênh truyền thông Trung Quốc cũng đưa ra suy đoán tương tự, song phía người hâm mộ Lộc Hàm phản bác, cho rằng chưa có bằng chứng xác thực.

Hình ảnh hẹn hò được cho là của Lộc Hàm và Tư Hiểu Địch được chính hot girl mạng tung ra (Ảnh: Sohu).

Tư Hiểu Địch sau đó giải thích, mối quan hệ giữa cô và Lộc Hàm chỉ dừng lại ở mức bạn bè, bức ảnh được chụp khi nam nghệ sĩ uống rượu và không có hành vi vượt quá giới hạn.

Những hình ảnh nói trên được cho là xuất hiện vào năm 2021 - thời điểm Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn công khai mối quan hệ yêu đương. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng, cho rằng hình ảnh “ngoan hiền” và chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào năm 2017, tạo nên cơn địa chấn trong làng giải trí Hoa ngữ.

Mối tình giữa sao nam đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng "tứ tiểu hoa đán thế hệ mới" được người hâm mộ quan tâm, vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo thời điểm đó. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt “thích” và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Tuy nhiên, chuyện tình giữa nam ca sĩ thần tượng hàng đầu và nữ diễn viên trẻ được mệnh danh là “con gái quốc dân” lại không nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ Lộc Hàm. Họ không chấp nhận được sự thật rằng thần tượng đã có bạn gái.

Trong nhiều năm yêu nhau, cả hai giữ hình ảnh kín tiếng, ít phô trương đời tư. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, cặp đôi liên tục vướng tin đồn rạn nứt khi hiếm khi xuất hiện bên nhau và gần như không còn tương tác trên mạng xã hội. Những năm sau đó, tin đồn chia tay liên tục xuất hiện nhưng chưa từng được người trong cuộc xác nhận.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai mối quan hệ từ năm 2017 (Ảnh: Sina).

Đến nay, trước loạt ồn ào mới bùng nổ, cả Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, dư luận cho rằng scandal lần này đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh “cặp đôi vàng” từng được ngưỡng mộ suốt gần một thập kỷ của làng giải trí Trung Quốc.

Quan Hiểu Đồng là một trong những gương mặt diễn viên trẻ tài năng và giàu triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “con gái quốc dân” và từng được xếp vào nhóm "tứ tiểu hoa đán thế hệ mới", bên cạnh Trịnh Sảng, Dương Tử và Châu Đông Vũ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng sớm bén duyên với diễn xuất và tham gia đóng phim từ khi còn nhỏ. Dù thuộc thế hệ 9X, nữ diễn viên đã sở hữu sự nghiệp đáng nể, thường xuyên góp mặt trong các dự án lớn, được mời tham dự nhiều sự kiện quốc tế và xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Nhờ ngoại hình nổi bật cùng độ nhận diện cao, Quan Hiểu Đồng cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của cô đặc biệt thu hút sự chú ý kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ - diễn viên Lộc Hàm.

Ồn ào đời tư lần này khiến hình ảnh của Lộc Hàm và chuyện tình của anh cùng Quan Hiểu Đồng sụp đổ trong lòng công chúng (Ảnh: Weibo).

Lộc Hàm (SN 1990) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Anh từng là thành viên nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc EXO trước khi rời nhóm vào năm 2014 để phát triển sự nghiệp cá nhân tại quê nhà.

Sở hữu ngoại hình thư sinh, lượng người hâm mộ đông đảo cùng sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, Lộc Hàm nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc, ghi dấu ấn ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh - truyền hình.

Tuy nhiên, những ồn ào đời tư gần đây đã khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng đáng kể. Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng và so sánh Lộc Hàm với một số ngôi sao từng đánh mất sự nghiệp vì bê bối cá nhân như Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm.