Đội hình Tân binh thăng cấp bước vào chung kết, SOOBIN dặn dò kỹ lưỡng

Hành trình tìm kiếm các gương mặt cho đội hình ra mắt chính thức của chương trình Tân binh toàn năng đã bước vào giai đoạn quyết định. Tập 14 chính thức mở màn vòng chung kết với chủ đề "Sân khấu tinh hoa", gồm 3 tiết mục thuộc ba hình thức trình diễn khác nhau là solo, song ca và nhóm.

Ở phần thi solo, Phúc Nguyên lựa chọn ca khúc 1%. Đây không chỉ là một màn trình diễn cá nhân mà còn phản ánh quá trình thay đổi trong tư duy làm nghề của thí sinh này.

Dàn tân binh trong tiết mục "Chính là cảm giác này" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo SOOBIN, ban đầu Phúc Nguyên mong muốn một tiết mục giàu năng lượng, tuy nhiên ê-kíp lại lựa chọn hướng tiếp cận khác, tập trung khai thác sự trưởng thành và chiều sâu cảm xúc.

Việc phải làm việc với bản demo mang màu sắc trầm buồn, khác với kỳ vọng ban đầu, khiến Phúc Nguyên gặp không ít khó khăn về tâm lý.

Chia sẻ trong chương trình, nam thí sinh cho biết đây là thử thách buộc bản thân phải thích nghi, học cách tận dụng những gì được giao thay vì chỉ theo đuổi mong muốn cá nhân.

Dưới sự hướng dẫn và góp ý từ SOOBIN, Phúc Nguyên dần tìm được sự cân bằng, hoàn thiện tiết mục theo hướng phù hợp hơn với cá tính âm nhạc của mình.

Ở phần thi song ca, Đức Duy và Duy Lân mang đến tiết mục More n more. Sự kết hợp giữa Đức Duy - thí sinh được đánh giá cao về khả năng toàn diện và tư duy sáng tác hiện đại - cùng Duy Lân với chất giọng trầm đặc trưng đã tạo nên một tổng thể tương đối hài hòa.

Điểm nhấn của tiết mục không nằm ở kỹ thuật trình diễn mà ở sự ăn ý và tinh thần đồng đội giữa hai thí sinh trong môi trường cạnh tranh cao.

Đặc biệt, Duy Lân cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi dần lấy lại sự tự tin nhờ sự đồng hành và hỗ trợ từ bạn diễn. Cả hai đã dành nhiều thời gian tập luyện để đảm bảo thể lực và sự ổn định cho phần trình diễn live kết hợp vũ đạo.

SOOBIN đồng hành sát sao cùng các thí sinh (Ảnh: Ban tổ chức).

Phần thi nhóm là sân khấu vocal (giọng hát) với ca khúc Chính là cảm giác này, do các thí sinh Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh thể hiện.

Việc những thí sinh có thế mạnh ở rap hoặc vũ đạo thử sức với phần hát được xem là bước đi mang tính thử thách. Sự gắn kết trong quá trình tập luyện giúp nhóm tạo nên một màn trình diễn đồng đều, hạn chế khoảng cách cá nhân và thể hiện rõ tinh thần tập thể.

SOOBIN nhấn mạnh yếu tố ánh mắt và năng lượng bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, coi đây là chìa khóa giúp các thí sinh truyền tải cảm xúc của một chặng đường sắp khép lại.

Bên cạnh các phần thi trong nước, sự xuất hiện của nhóm nhạc quốc tế Tempest mang đến yếu tố cạnh tranh mới cho vòng chung kết. Việc sử dụng điểm bình chọn của một nhóm nhạc đã có tên tuổi làm cột mốc thử thách đặt ra áp lực lớn đối với đội hình Tân binh thăng cấp.

Phúc Nguyên mang đàn piano lên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo quy định chung kết, vòng thi được chia thành hai phần. Ở "sân khấu tinh hoa", khán giả tại trường quay sẽ bình chọn sau 3 tiết mục, số điểm này được cộng vào điểm tích lũy cá nhân của các thí sinh qua năm vòng công diễn. Dựa trên tổng điểm, ban tổ chức sẽ xác định đội hình ra mắt chính thức.

Tiếp đó là "sân khấu thi đấu quốc tế", trong đó nhóm nhạc quốc tế biểu diễn trước để thiết lập mốc điểm thử thách. Đội hình Tân binh thăng cấp sẽ trình diễn sau và được khán giả chấm điểm trực tiếp.