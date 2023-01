Giang Hồng Ngọc: "Đến bây giờ, tôi vẫn còn sợ chị Hồ Ngọc Hà!"

Giang Hồng Ngọc chia sẻ với Dân trí về cuộc sống bình lặng bên chồng con, hành trình làm nghề 16 năm, những nỗi niềm khi bị gọi là "ca sĩ kém may mắn"...

Ngày 19/10/2014, Giang Hồng Ngọc lên ngôi Quán quân Nhân tố bí ẩn - một trong những chương trình "hot" nhất thời điểm đó. Đứng trên sân khấu, cô ca sĩ 24 tuổi bật khóc nức nở.

Từ một thí sinh trong nhóm dự bị, Giang Hồng Ngọc bỗng chốc đổi đời, trở thành tên tuổi được nhiều khán giả biết đến. Tưởng như đây sẽ mở ra một hành trình thuận lợi trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1989, thế nhưng cho đến nay Giang Hồng Ngọc vẫn bị gắn với biệt danh "kém may mắn"...

"Nhà nghèo, tôi ham đi thi vì muốn đổi đời"

Những năm gần đây Giang Hồng Ngọc khá im ắng, nhiều khán giả còn lầm tưởng chị đã nghỉ hát. Chị giải thích sao về điều này?

- Sự thật là bây giờ tôi nhiều show hát hơn ngày xưa đấy chứ! Tôi không bỏ hát. Nghề hát cũng là kinh tế chính của tôi, giúp tôi tích lũy, lo cho bản thân, gia đình và làm sản phẩm âm nhạc.

Có thể do tôi hướng nội, kín tiếng quá nên khán giả mới nghĩ như vậy. Đi diễn xong là tôi về nhà, không tham gia nhiều hoạt động. Thời gian gần đây, mọi người góp ý tôi nên cởi mở hơn, tương tác, chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội, có như vậy khán giả mới biết nhiều đến giọng hát của mình. Đó cũng là lý do khiến tôi tập tành chơi… TikTok.

Nhắc đến Giang Hồng Ngọc, khán giả sẽ nhớ tới một ca sĩ tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc. Vì sao chị "ham" thi như vậy?

- Trước đây nhà tôi nghèo lắm, không có điều kiện để tôi theo học Nhạc viện. Tôi tìm đến các cuộc thi với hy vọng đổi đời.

Năm 2014, khi thi Nhân tố bí ẩn (The X Factor), tôi chỉ trong nhóm dự bị. Nếu thiếu thí sinh thì tôi mới được gọi vào nên cũng không hy vọng nhiều. Thế rồi một ngày đẹp trời, khi tôi đang diễn tại Phú Quốc thì được gọi về dự thi. Vì gấp quá, tôi chọn đại ca khúc Trái tim bên lề.

Lúc đó, chị Phương Uyên - Giám đốc âm nhạc của chương trình - khuyên tôi chọn bài khác, đời nào đi thi lại chọn bài hát "quốc dân" như vậy, làm sao phô ra được điểm mạnh của bản thân. Thực sự tôi mang ơn chị Phương Uyên rất nhiều. Chị đã giúp tôi thay đổi tư duy chọn bài, tư duy âm nhạc.

Từ thí sinh dự bị đi đến được ngôi vị Quán quân, đây chắc hẳn là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của Giang Hồng Ngọc?

- Tôi mang tâm lý đặt cược, không có gì để mất, chẳng có gì phải lo nghĩ. Tôi chỉ biết hoàn thiện bản thân suốt 12 tập của chương trình. Nhưng hóa ra tôi lại bước tới tận đêm chung kết cuối cùng.

Nếu mọi người còn nhớ, đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi vốn chỉ là một ca sĩ hát đám cưới, hát lót phòng trà mưu sinh. Khi tôi 24 tuổi, nhà nghèo lắm. Ba mẹ quần áo xộc xệch. Đồ của tôi cũng là mẹ may vì không có tiền sắm sửa. Nên được giải Nhất, tôi biết ơn và xúc động vô cùng, lên nhận giải mà nước mắt nước mũi tèm lem.

Sau cuộc thi đó, cuộc sống Giang Hồng Ngọc thay đổi ra sao?

- Chiến thắng tại Nhân tố bí ẩn giúp tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, cát-xê cũng cao hơn. Nhưng tôi vẫn "ham" đi thi. Đó cũng là lý do để tôi "liều mình" thi tiếp Hòa âm ánh sáng (The Remix) mùa đầu. Thời điểm đó toàn những tên tuổi đình đám đi thi, nào là Đông Nhi, Sơn Tùng, Tóc Tiên, Bảo Anh, Phúc Bồ, Only C… Nhìn vào dàn này, ai cũng nghĩ tôi "rớt".

Tôi không nổi tiếng bằng, không ê-kíp, không có tiền, không có fan nhiều như họ. Tôi không dám nói là mình không có tham vọng, nhưng toàn đối thủ mạnh nên chỉ có thể nỗ lực hết sức mà thôi. Cuối cùng, tôi đoạt giải Nhất 7 tuần liên tiếp và giải Vàng chung cuộc (giải Đặc biệt thuộc về Đông Nhi - PV). Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là giấc mơ. Những hành trình đó rất đáng quý.

Có giọng hát, có ngoại hình, có những thành tích ấn tượng ở các cuộc thi nhưng vì sao Giang Hồng Ngọc vẫn chưa thể bật lên?

- Mọi người hay nói tôi theo nghề lâu nhưng thiếu may mắn. Ở một khía cạnh nào đó, tôi lại nghĩ mình vẫn may mắn đấy chứ. Nếu chối bỏ tất cả những gì tôi đạt được thì có lỗi với Tổ nghề quá. Nhìn lên không bằng ai thật, nhưng so với những người ngày xưa từng hát lót chung với tôi, thì tôi đã đi xa hơn rất nhiều. Khi gặp lại các đồng nghiệp cũ, tôi buồn lắm. Người ta cũng có tuổi rồi, có công việc khác nhưng vẫn ngày ngày đi hát phòng trà vì đam mê. Chính vì vậy, tôi lại càng cảm thấy mình may mắn.

Nhưng không thể phủ nhận là Giang Hồng Ngọc vẫn thiếu một cái duyên nào đó để tên tuổi được bùng nổ hơn nữa?

- Trên đời này làm gì cũng cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngày xưa tôi có giọng hát nhưng chú trọng kỹ thuật quá, không biết tiết chế. Tôi nghĩ 3 năm trở lại đây, sau khi sinh con, giọng hát của tôi mới thực sự hoàn thiện, cảm xúc hơn. Bài hát đến với nghệ sĩ cũng là cái duyên, không thể cưỡng cầu, không phải cứ loay hoay đi tìm là sẽ có được hit. Hiện tại tôi vẫn chờ một ca khúc phù hợp cho riêng mình (cười).

"Tôi không cố tình giống chị Hồ Ngọc Hà"

Hồ Ngọc Hà là huấn luyện viên đồng hành cùng Giang Hồng Ngọc tại "Nhân tố bí ẩn" nhưng vì sao Ngọc ít nhắc tới, tương tác cùng đàn chị?

- Thực ra ở chương trình năm đó, không chỉ chị Hồ Ngọc Hà mà anh Đàm Vĩnh Hưng cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng tôi sợ bị nói là mang tên tuổi đàn anh, đàn chị ra để quảng bá cho bản thân. Tôi vốn là người rất nhạy cảm. Tôi không muốn người ta hiểu nhầm rằng mình chẳng có gì để nói ngoài Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng… Tôi chỉ nhắc tới đàn anh, đàn chị khi có dịp tham gia cùng chương trình thôi.

Mối quan hệ giữa Giang Hồng Ngọc và Hồ Ngọc Hà giờ ra sao?

- Mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp, chỉ là chị em ít gặp nhau thôi vì mỗi người đều có gia đình, cuộc sống riêng. Có đợt sang Mỹ diễn, chị Hà và tôi từng ở cùng nhau. Một đêm nọ, tôi "sợ ma" quá, chị Hà liền gọi tôi vào ngủ chung với chị.

Trong mắt Giang Hồng Ngọc, Hồ Ngọc Hà là "người thầy" như thế nào?

- Chị Hà là người mà tôi nhìn vào để cố gắng. Ở chị luôn toát lên năng lượng, truyền cảm hứng giúp tôi không bỏ cuộc. Tất nhiên, chị Hà không phải lúc nào cũng lạc quan. Cuộc sống của chị cũng có nhiều thứ làm chị buồn. Bản thân tôi cũng thế, con người mà, làm sao mà vui mãi được? Nhưng chị Hà toát lên tinh thần nỗ lực hết sức, kiểu như "không cố gắng là mất hết".

Đến bây giờ, tôi cũng còn sợ chị, như một cô học trò nhỏ nép bên chị (cười). Sợ ở đây là nể, là trân trọng đối với một người tài giỏi, xứng đáng để mình noi theo. Tôi được nghe kể ngày xưa chị Hà rất bản lĩnh, tự đi bộ đến phòng thu giữa đêm. Muốn gì là chị ấy quyết tâm làm bằng được. Tôi học hỏi được rất nhiều từ chị. Ngoài ra, những vấn đề cuộc sống riêng tư của chị, tôi không bận tâm.

Thực sự khi trò chuyện với Giang Hồng Ngọc, tôi cũng cảm thấy phảng phất đâu đây hình bóng của… Hồ Ngọc Hà?

- Đúng là tôi có nét ngoại hình giống chị Hà, nhưng không ăn nói giỏi bằng chị. Tôi có chân mày và khuôn miệng khá giống chị Hà. Đi cùng chị Hà, chị ấy còn bất ngờ vì chúng tôi giống nhau quá (cười). Đó cũng là cái duyên, chứ tôi không cố tình. Đây là nét tự nhiên của mình cơ mà, đâu phải chỉnh sửa để giống ai đó.

Còn nhớ trước đây Giang Hồng Ngọc cũng từng phản ứng mạnh khi bị so sánh với Lệ Quyên?

- Tôi chưa bao giờ muốn làm bản sao của chị Hà hay chị Quyên. Một giọng hát mà giống nhiều người sẽ không bao giờ nổi tiếng được. Mình phải có nét riêng của chính mình. Nếu làm bản sao đi bắt chước người khác thì cả đời sẽ chỉ là copy - paste (sao chép - dán). Tôi cũng có tham vọng của mình chứ. Tôi muốn Giang Hồng Ngọc là Giang Hồng Ngọc, không muốn so sánh với bất kỳ ai. Tôi khá tự hào khi những bài hát gần đây tôi thể hiện, dù là bài hát cũ, thì đều có cái chất của Giang Hồng Ngọc.

So với những ca sĩ cùng thời, Giang Hồng Ngọc có con đường khá lặng lẽ. Đây là hướng đi phù hợp với tính cách của chị và chị hài lòng về điều đó?

- Tôi là người chịu áp lực dư luận rất tệ. Chỉ cần đọc một bình luận tiêu cực trên Facebook là đêm đó tôi mất ngủ. Chính vì vậy mà mọi người thấy tôi an toàn. Mỗi phát ngôn của tôi đều đắn đo, nói gì cũng nghĩ rất nhiều, viết gì cũng chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại. Đôi lúc tôi nghĩ nghệ sĩ cũng là con người, cũng có quyền phân bua, đấu tranh những gì mình cảm thấy không đúng. Nhưng như vậy cũng mệt, nên thà không nói còn hơn (cười).

Nhưng phải công nhận rằng những "thị phi" bên lề cũng có lợi cho tên tuổi nghệ sĩ? An toàn quá thì ít được bàn luận và dễ bị quên lãng. Chị nghĩ sao?

- Tôi chỉ muốn mọi người nhắc đến Giang Hồng Ngọc là nhắc đến giọng hát. Tôi chưa dám bước ra giới hạn đó.

Sau nhiều năm theo nghề, cát-xê của Giang Hồng Ngọc hiện ở mức nào?

- Thời còn đi hát đám cưới, tôi chỉ nhận 2,5 triệu đồng mỗi show thôi. Sau khi thắng Quán quân Nhân tố bí ẩn, mỗi lần đi hát tôi nhận khoảng 25-30 triệu đồng. Hiện tại mức thu nhập của tôi khá ổn định, cát-xê gấp 3-4 lần ngày xưa.

Bài toán "tìm chỗ đứng" của ca sĩ không chỉ là về âm nhạc, mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Giang Hồng Ngọc có suy nghĩ gì về điều này?

- Thời đại bây giờ ca sĩ trẻ ngày càng nhiều, khách hàng cũng có nhiều lựa chọn hơn. Mình phải liên tục học hỏi, cập nhật thời đại để giữ được chỗ đứng vững vàng. Những ca sĩ giữ được sức hút, tên tuổi qua nhiều thập kỷ là nhờ sự cống hiến, chuyên nghiệp và cái tâm của họ với khán giả.

Ca sĩ ngày xưa chỉ cần hát hay thôi, không cần đẹp. Còn nhớ năm 2005, khi tôi thi Tiếng hát Truyền hình, tôi cắt tóc ngắn trông rất ngố, ngoại hình xuề xòa. Bây giờ vẻ bề ngoài quan trọng lắm. Vừa phải có phong cách thời trang, vừa phải giữ dáng. Có con rồi càng phải giữ dáng hơn.

"Ngày xưa tôi… đàn ông lắm, đi ăn toàn giành trả tiền với chồng"

Nhìn lại bản thân từ thời bắt đầu theo đuổi ca hát đến hiện tại, Giang Hồng Ngọc nhận thấy tính cách, con người mình đã thay đổi như thế nào?

- Hành trình làm nghề giúp tôi trưởng thành về giọng hát, về sự nghiệp. Còn sau khi sinh con, tôi lại tiếp tục trưởng thành về con người, cách nhìn nhận về cuộc sống. Tôi yêu con, sợ mất con, nên làm mọi cách để giữ được điều đó. Từ khi có con, tôi học cách bản lĩnh hơn, học cách không để mình thiệt thòi. Nếu tôi yếu đuối, sụp đổ thì người ảnh hưởng nhất là con của mình. Bên cạnh tôi còn có ba mẹ nữa, nên tôi không thể nào ngã được.

Giang Hồng Ngọc khá tín tiếng về chuyện tình cảm. Thời chị kết hôn, người ta còn đồn chị lấy chồng đại gia?

- Chồng tôi là cán bộ nhà nước bình thường thôi. Mọi người thường quan niệm nghệ sĩ thì phải đi cùng đại gia. Nhưng tôi lại không có suy nghĩ như vậy.

Thời xưa tôi rất nghèo, có người bảo tôi hát hay, ngoại hình cũng không tệ, sao không tìm một người có kinh tế để sống thoải mái hơn. Nhưng tôi không thích người ta lấy tiền điều khiển mình, cầm vài tỷ đồng ra sai khiến mình. Cái tôi cần lại sự trân trọng, sống bằng tình cảm với nhau. Trời sinh ra lành lặn, có tay có chân, sao phải bấu víu vào người khác làm gì? Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Cái gì không phải thì không nên gượng ép.

Lý do nào khiến Giang Hồng Ngọc quyết định gắn bó với ông xã?

- Ông xã vốn mê giọng hát của tôi lâu rồi nhưng không dám tiếp cận. Có dịp chúng tôi tình cờ quen biết, rồi bẵng một thời gian sau cả hai gặp lại. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cứ đến với nhau vậy thôi. Tôi cũng là người không có nguyên tắc nhất định hay hình mẫu cụ thể đâu (cười).

Sau hơn 3 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Giang Hồng Ngọc có gì thay đổi?

- Ông xã thường nói vui với tôi là ngày xưa tôi "đàn ông" lắm, "sĩ diện" lắm, cho tiền nhất quyết không lấy, đi ăn cũng giành trả tiền. Nhưng bây giờ có con rồi, ông xã làm dư cho tôi thì tôi vui vẻ nhận. Kinh tế hai vợ chồng không giàu, nhưng đủ sống.

Tất nhiên hôn nhân không tránh khỏi những lúc cãi vã. Khi mới kết hôn, vì bất đồng quan điểm nên "gây" nhau suốt. Bây giờ thì ít mâu thuẫn hơn, vì cả hai đều "già" rồi (cười). Chúng tôi hiểu nhau hơn, khi thấy đối phương buồn thì tự động dàn xếp để không căng thẳng.

Một câu chuyện "muôn thuở" với phụ nữ đã kết hôn, đó là ghen tuông. Chị thì sao?

- Trước đây tôi nhạy cảm, hay ghen lắm. Công việc của ông xã cũng phải đi nhiều, gặp nhiều người. Quan trọng là niềm tin thôi. Tôi nói với ông xã rằng đi đâu cũng được, làm gì cũng được, nhưng hãy cho tôi niềm tin. Bây giờ tôi nghĩ ghen thì phải ghen cho đúng, không ghen bậy bạ nữa (cười).

Vừa làm vợ, làm mẹ, vừa hoạt động nghệ thuật, có khi nào chị thấy mệt mỏi vì nhiều áp lực?

- Từ nhỏ hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên tôi rèn được tính kiên nghị. Tôi yêu công việc, không ngại làm việc, không thích lười biếng. Một tháng, tôi phải bay ít nhất 2 lần, nếu không sẽ không chịu được. Có lần tôi bay qua Mỹ diễn 3 ngày rồi bay ngược về Sài Gòn đi hát, nghỉ ngơi được chút rồi lại đi quay.

Ông xã và Giang Hồng Ngọc thống nhất cách nuôi dạy, chăm sóc con như thế nào?

- Tôi quan niệm thương con nhưng không chiều con. Tôi "thả" cho con va vấp từ nhỏ. Từ năm 2 tuổi, con đã phải cầm chổi quét nhà. Con trai tôi năm nay lên 4 tuổi, tự lập, hiểu chuyện, biết điều và dễ thương lắm. Bé hay hỏi mẹ hôm nay có đi hát không, để con đi theo bảo vệ mẹ (cười). Những lần được mẹ dẫn đi diễn cùng, bé cũng chỉ ngồi yên lặng phía dưới nghe mẹ hát chứ không bao giờ chạy lên sân khấu.

Giang Hồng Ngọc có hài lòng về cuộc sống hôn nhân hiện tại?

- Hiện tại, vui được thì cứ vui thôi, còn tương lai như thế nào tôi không nghĩ tới, không nói trước. Mình mong cầu bình yên, thì ngày nào cũng làm tốt nhất có thể. Còn nếu đã nỗ lực hết sức mà không đạt được, thì là do mình không đủ may mắn thôi.

Kế hoạch đón Tết Quý Mão của gia đình Giang Hồng Ngọc như thế nào?

- Tôi vẫn chạy show trong đêm giao thừa, được nghỉ vài ngày rồi mùng 6 Tết lại đi hát tiếp. Gia đình tôi đón Tết cũng đơn giản, thường cùng nhau dạo phố, đi chợ hoa tận hưởng không khí Tết Sài Gòn.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Nội dung: Bích Phương

Ảnh: Trần Đạt, Facebook nhân vật

Thiết kế: Bích Phương

15/01/2023