Toyota sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với đại lý nếu phát hiện “bia kèm lạc”

Tại sự kiện “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ” được Toyota Việt Nam tổ chức vào ngày 7/8, hãng xe Nhật đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển cũng như chính sách bán hàng.

Trong đó, có khách mời thắc mắc về tình trạng “bia kèm lạc”, chênh giá tại đại lý. “Tuần trước, gia đình tôi đến một đại lý trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) để tham khảo mẫu Land Cruiser, nhân viên bán hàng nói rằng nếu muốn lấy xe ngay thì cần chi thêm 500 triệu đồng”, người này chia sẻ.

Khách hàng băn khoăn liệu Toyota Việt Nam có giải pháp gì để giải quyết tình trạng trên.

Trước câu hỏi này, ông Đặng Minh Tuân, Trưởng ban Truyền thông và chuyển đổi số của Toyota Việt Nam, cho biết: “Chính sách của Toyota Việt Nam là không bao giờ cho phép các đại lý làm những việc sai trái như thế”.

Kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào năm 2021, Toyota Land Cruiser thường xuyên bị bán “chênh” giá tại đại lý, đỉnh điểm có lúc lên tới 1,5 tỷ đồng. Mẫu xe này đang có giá bán lẻ đề xuất là 4,58 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Văn Sơn).

Theo ông Tuân, Toyota Việt Nam đã có các giải pháp khác nhau để kiểm soát hành vi của các đại lý, như đưa nội dung “nghiêm cấm các hành vi làm ảnh hưởng tới thương hiệu Toyota” vào điều khoản hợp đồng với các đại lý.

“Toyota có các chế tài xử phạt và mức cao nhất là chấm dứt hợp đồng với đại lý”, ông Tuân nhấn mạnh.

Ngoài ra, Toyota Việt Nam triển khai hình thức kiểm tra theo dạng “khách hàng bí mật”. Theo ông Tuân, với những trường hợp cụ thể có bằng chứng rõ ràng, Toyota Việt Nam sẽ có các hình thức xử lý đại lý và đại lý cũng phải có hình thức xử lý với các tư vấn bán hàng.

Một trong những sản phẩm mới được Toyota Việt Nam giới thiệu gần đây là Land Cruiser Prado thế hệ mới. Xe được ra mắt vào cuối năm 2024 và nhanh chóng “đội giá” nửa tỷ đồng tại một số đại lý, phải đến gần đây mới “hạ nhiệt” (Ảnh: Tiến Dũng).

Dù vậy, vị này thừa nhận “không thể kiểm soát 100% hành vi của đại lý”. Một ví dụ là mẫu Toyota Corolla Cross; xe vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2020 đã có hiện tượng “bia kèm lạc” tại showroom, yêu cầu người dùng phải mua thêm gọi phụ kiện để nhận xe sớm.

Trước tình hình đó, Toyota Việt Nam đã nhanh chóng có phản hồi, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để khách hàng phản ánh những trường hợp đại lý có hành vi sai trái như trên. Tuy nhiên, nước đi này chỉ “dẹp loạn” được thời gian đầu.

Tình trạng “bia kèm lạc”, đội giá thường diễn ra ở những mẫu ô tô nhập khẩu, do lượng xe được đưa về trong thời gian đầu không nhiều, làm lệch cán cân “cung-cầu” (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tình trạng “khan hàng” của Toyota Land Cruiser thế hệ mới (LC 300) không chỉ diễn ra tại Việt Nam, mà còn ở nhiều thị trường quốc tế, do nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản luôn nằm trong tình trạng “quá tải”. Thậm chí trong năm 2024, mẫu SUV cỡ lớn này còn bị bán chênh giá tới 30.000 USD tại Mỹ.