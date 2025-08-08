Hưởng ứng Nghị quyết 68, VPBank bứt phá cùng doanh nghiệp SME

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp SME

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là bộ phận đông đảo nhất trong hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, chiếm khoảng 98% doanh nghiệp trên cả nước, giải quyết việc làm cho 5,5 triệu lao động và có tổng nguồn vốn đạt 16,6 triệu tỷ đồng, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dù nắm giữ vai trò nền tảng nhưng doanh nghiệp SME vẫn gặp khó trong tiếp cận dòng tín dụng từ ngân hàng. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tín dụng dành cho SME đến năm 2024 mới chỉ đạt gần 17,6% dư nợ toàn bộ doanh nghiệp cả nước.

Sớm nhận diện những rào cản đặc thù mà doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt, từ năm 2013, VPBank đã tiên phong thành lập Khối SME và phát triển thương hiệu VPBankSME, đặt nền móng cho một chiến lược bài bản nhằm hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này tiếp cận vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xác định đây là một trong những phân khúc chiến lược, VPBank không ngừng phát triển các gói tín dụng ưu đãi, linh hoạt, cả theo hình thức tín chấp và thế chấp với thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh, giúp giải quyết những khó khăn cố hữu của SME trong tiếp cận vốn.

Đồng thời, ngân hàng cũng mang đến những giải pháp đa dạng, thiết thực, bao gồm tài khoản, thanh toán (POS, thẻ tín dụng doanh nghiệp, QR Payment... ), tiền gửi và tài trợ thương mại, bảo lãnh… Không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, VPBankSME còn đóng vai trò như một đối tác phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.

Những nỗ lực bền bỉ này đã mang lại kết quả rõ nét, khi SME trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ lực của ngân hàng trong nửa đầu năm 2025. Nhờ triển khai hiệu quả chiến lược cho vay theo vùng, theo ngành nghề và lĩnh vực ưu tiên, phân khúc SME tại VPBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng lên tới 20% so với đầu năm. Hiện ngân hàng phục vụ hơn 170.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc, trong đó gần 85% là doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhờ những kết quả trên, t

ổng dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số dư cho vay khách hàng hợp nhất của VPBank đã gấp gần 33 lần so với năm 2010.

Phân khúc SME của VPBank ghi nhận tăng trưởng vượt trội khi ngân hàng triển khai hàng loạt chính sách, sản phẩm thiết thực, bám sát nhu cầu doanh nghiệp như: VSME10K, Chạm Thịnh Vượng, Bệ phóng tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ. Song song đó, VPBank không ngừng nâng cao nền tảng công nghệ, với việc triển khai giải pháp thanh toán đa năng VPBank QR Payment hay ứng dụng SmartSME by VPBank.

Bên cạnh kết quả kinh doanh bứt phá, phân khúc SME của VPBank cũng giành nhiều giải thưởng quốc tế. Cụ thể, ứng dụng VPBank NEOBiz năm thứ hai liên tiếp được vinh danh là "Ứng dụng Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp Micro SME và SME 2024" do Global Banking and Finance Review (GBAF) trao tặng. Đồng thời, VPBankSME cũng được tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp nữ chủ 2025”.

Sẵn sàng cùng doanh nghiệp đón động lực từ Nghị quyết 68

Vừa qua, Nghị quyết 68 được ban hành đã mở ra nhiều chính sách đặc thù, cơ chế thúc đẩy SME phát triển. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát và hoàn thiện cơ chế tín dụng ưu tiên cho SME, khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay tín chấp dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh và tài sản vô hình thay vì chỉ dựa vào tài sản bảo đảm như bất động sản. Đây là cú huých chính sách nhằm giải quyết một trong những nghịch lý lớn nhất mà SME lâu nay phải đối mặt: Doanh thu ổn định, tiềm năng tăng trưởng rõ rệt, nhưng vẫn bị từ chối giải ngân chỉ vì thiếu tài sản bảo đảm.

Điều này mở ra cơ hội lớn cho VPBank - ngân hàng có nhiều kinh nghiệm trong phục vụ doanh nghiệp SME - đẩy mạnh tiếp cận, mở rộng hỗ trợ tín dụng, đặc biệt là các khoản vay không tài sản bảo đảm dựa trên dòng tiền.

Chia sẻ tại chương trình “Data Talk | The Catalyst”, ông Lê Hoài Ân, CFA, chuyên gia nghiên cứu chiến lược ngân hàng, đánh giá việc mở rộng tín dụng cho phân khúc SME theo Nghị quyết 68 sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, theo vị này, việc các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh minh bạch hóa sổ sách, cùng với quá trình số hóa dữ liệu căn cước công dân đã hoàn tất và lộ trình tiếp theo là số hóa dữ liệu doanh nghiệp trong giai đoạn 2025-2026, sẽ tạo nền tảng quan trọng giúp ngân hàng cấp tín dụng nhanh chóng và chính xác hơn. Vị chuyên gia này đánh giá, VPBank, với thế mạnh trong phân khúc SME, sẽ là một trong những ngân hàng có cơ hội tăng tín dụng trong giai đoạn này.

Báo cáo ngành quý II/2025 của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhấn mạnh VPBank là một trong những ngân hàng sẽ hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy kinh tế, trong đó có Nghị quyết 68. VPBank sở hữu tệp khách hàng rộng, nền tảng công nghệ hiện đại và sự chủ động trong triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi phù hợp với định hướng của Nghị quyết 68, hướng tới doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người tiêu dùng.