Khu Nam Sài Gòn chuẩn bị diễn ra đại nhạc hội T&T City Millennia cuối tuần này

Màn trình diễn drone tại Tây Ninh nằm trong khuôn khổ đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” do T&T Group tổ chức tại “Thành phố thiên niên kỷ” T&T City Millennia (xã Cần Giuộc) vào tối 9/8.

Diện mạo tương lai của “Thành phố thiên niên kỷ” T&T City Millennia (Ảnh: T&T Group).

Sức hút từ dàn nghệ sĩ ấn tượng

“Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” là sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo thông tin từ Ban tổ chức, đây sẽ là đại nhạc hội quy mô lớn tại khu vực, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng.

Dàn nghệ sĩ đình đám tham dự đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới” tại “Thành phố thiên niên kỷ” T&T City Millennia tới đây (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn đầu tiên chính là dàn nghệ sĩ nổi tiếng với những ngôi sao hàng đầu giới giải trí hiện nay. Mỗi nghệ sĩ góp mặt đều mang đến cá tính âm nhạc riêng cùng phong cách trình diễn cuốn hút, từ sự chỉn chu, lịch lãm của Đức Tuấn, chất giọng đặc biệt của Uyên Linh, năng lượng sôi động từ (S)TRONG Trọng Hiếu đến nét hiện đại, phá cách của Chi Pu.

Tiếp theo, một loạt các ngôi sao khác gồm Isaac, Quân A.P, Erik, Tiêu Minh Phụng, D.J Mie, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng cũng xác nhận tham gia, đây là bảo chứng cho sức hút của đại nhạc hội.

Dàn nghệ sĩ “Anh trai say hi” với những cái tên nổi bật như Isaac, Quân A.P, Erik hứa hẹn sẽ khiến sân khấu của T&T City Millennia bùng nổ trong âm nhạc. Tiêu Minh Phụng, Hà Nhi, DJ Mie chính là những mảnh ghép phù hợp cho “bữa tiệc” âm nhạc sôi động trong dịp cuối hè này tại khu vực phía Nam.

Ngay sau khi nghệ sĩ đình đám được công bố, sự kiện trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ cả nước khi hàng loạt fanpage hot (được quan tâm), các group (nhóm) quy mô lớn đồng loạt chia sẻ thông tin. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự quan tâm đến đêm nhạc T&T City Millennia tới đây.

Hé lộ những điểm độc đáo tại đại nhạc hội

Sát ngày sự kiện diễn ra, Ban tổ chức cũng liên tục cập nhật thông tin về những kỷ lục cũng như điểm nhấn tại đại nhạc hội tối 9/8. Bên cạnh âm nhạc, khán giả cũng sẽ mãn nhãn với màn trình diễn của công nghệ - ánh sáng.

Theo đó, dàn 1.000 drone cùng lúc cất cánh, biến bầu trời phía Nam Sài Gòn trở thành một bức tranh đa sắc màu nơi ánh sáng sẽ kể câu chuyện của vùng đất Chín Rồng với biểu tượng sông Vàm Cỏ lung linh, chợ nổi rộn ràng, cánh đồng lúa mênh mông… Công nghệ lập trình hiện đại sẽ đưa khán giả vào một hành trình khám phá di sản bằng ánh sáng kỳ vĩ và đầy xúc cảm. Đây cũng là màn trình diễn drone lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, màn trình diễn của 1.000 drone tại sự kiện đặc sắc. Đây cũng là drone show lớn nhất từ trước tới nay ở Tây Ninh (Ảnh: COREX)

Bên cạnh đó, công nghệ trình diễn đa tầng cũng được áp dụng, tạo ra nhiều chiều không gian nghệ thuật hơn để khán giả thưởng thức. Ở đó, không chỉ có một sân khấu thông thường dưới mặt đất, nơi các nghệ sĩ hết mình cùng âm nhạc, mà còn được mở rộng trên cả bầu trời đêm Cần Giuộc với drone, pháo hoa, laser và ánh sáng… Ở tầng dưới cùng, hiệu ứng từ sàn trình diễn nước, ánh sáng lập trình cũng được khai thác nhằm tạo ra cảm hứng về dòng chảy của sinh khí và sự kết nối…

Kết hợp hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại, cùng công nghệ tối tân, “Khơi mạch nguồn di sản, Vững bước kỷ nguyên mới” sẽ vẽ nên một bức tranh nhiều ý nghĩa về hành trình của một đại đô thị đang chuyển mình: từ ký ức văn hóa và dòng chảy di sản, cùng tầm nhìn công nghệ đến khát vọng hội nhập và vươn lên trong kỷ nguyên mới.

“Thay vì “bó” sân khấu vào một chiều quan sát như truyền thống, chúng tôi mở ra trên một diện rộng, tạo thành một đại cảnh panorama, giúp trải nghiệm của khán giả được tối đa hóa”, ê-kip sản xuất đại nhạc hội bật mí.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey đang được hoàn thiện. Đây là một trong hai hạng mục điểm nhấn sẽ được khai trương tại đại nhạc hội ngày 9/8 (Ảnh: T&T Group).

Chương trình được khép lại với màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, hứa hẹn khiến cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả thăng hoa. Trên nền sân khấu lớn giữa không gian mở của đại đô thị, khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn du hành qua các tầng lớp lịch sử, từ di sản truyền thống đến khát vọng kiến tạo kỷ nguyên mới. Mỗi tiết mục không đơn thuần là biểu diễn mà là một chương nghệ thuật góp phần viết tiếp câu chuyện của một vùng đất đang vươn mình, từ niềm tự hào bản sắc đến định vị tương lai.

Dòng sông Ánh sáng - Hạng mục độc đáo cũng sẽ được ra mắt công chúng vào tối 9/8 (Ảnh: T&T Group).

Dù được đầu tư quy mô lớn và sở hữu dàn nghệ sĩ đình đám, đại nhạc hội lại mở cửa hoàn toàn miễn phí, tạo cơ hội cho mọi người dân, du khách và cộng đồng địa phương cùng hòa chung vào bầu không khí lễ hội. Đây không chỉ là món quà tri ân từ T&T Group gửi đến công chúng, mà còn là khởi đầu cho chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa, xây dựng cộng đồng đô thị hiện đại gắn kết và giàu bản sắc.