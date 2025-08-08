Tài xế taxi và du khách dùng tay đào cát, cứu bé trai 11 tuổi ở Côn Đảo

Chiều 8/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ba thanh niên dùng xẻng và tay đào cát, cứu sống bé trai tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM). Clip do một nữ du khách đi du lịch quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Trao đổi với Dân trí, tài xế Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, ngụ đặc khu Côn Đảo) chia sẻ: "Sự việc cứu bé trai bị cát vui lấp xảy ra chiều 6/8 tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, khu phố 5. Thời điểm xảy ra tai nạn, bé trai 11 tuổi cùng 3 bạn chơi cạnh hố cát (sâu 1,5m) được đào sẵn. Khi bé trai chui vào bên trong, bờ cát bất ngờ sụp xuống, vùi lấp cháu bé".

Anh Lê Văn Tí Hon, một trong ba người cứu bé trai bị cát vùi ở Côn Đảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Tí Hon, khi cháu bé bị vùi dưới cát sâu hơn một mét, không thể thoát, nhóm bạn la hét người dân xung quanh. Nghe vậy, anh Tí Hon đang ngồi trong taxi nhanh chân chạy tới khu đất, cùng thêm 2 du khách dùng xẻng và tay đào cát cứu bé trai. Sau hơn 2 phút nỗ lực đào đất bằng xẻng và tay, anh Tí Hon và 2 nam du khách kéo cháu bé lên khỏi hố trong tình trạng tỉnh táo.

Anh cho biết thêm, sau khi cứu cháu bé lên, sức khỏe cháu bình thường, tinh thần tỉnh táo và tự đi về nhà cùng nhóm bạn. Anh Tí Hon tiếp tục làm việc bình thường như hàng ngày.

"Việc cứu cháu bé là chuyện phải làm. Ai trong trường hợp đó cũng sẽ hành động như tôi. May mắn cháu bé được cứu kịp thời, an toàn về với gia đình. Bản thân tôi cũng cảm ơn các du khách cùng hỗ trợ để cứu cháu bé kịp thời", anh Hon thổ lộ.

Anh cho biết trước đây sống ở quê tại An Giang. Cách đây 6 năm, cùng vợ con ra Côn Đảo sinh sống và làm nghề tài xế taxi điện.