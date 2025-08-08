Bộ Quốc phòng đề xuất tinh gọn cơ quan thanh tra

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã có dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng, dự thảo lần 6.

Bộ Quốc phòng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức, bộ máy của ngành thanh tra quốc phòng còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối, số lượng cán bộ lớn song hiệu lực chưa tương xứng.

Dù được tổ chức rộng khắp từ cấp bộ đến đơn vị cơ sở, nhưng hoạt động thanh tra thiếu sự chỉ đạo điều hành thông suốt trong toàn ngành.

Thanh tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, thanh tra cấp tỉnh chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thực thi công vụ, có lúc, có nơi bị chi phối của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp...

Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Quốc phòng đã xây dựng đề án "Sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra quốc phòng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả".

Bộ Quốc phòng đề xuất cơ cấu tổ chức mới của lực lượng thanh tra quốc phòng sẽ chỉ còn 2 cấp, gồm cấp bộ (Thanh tra Bộ Quốc phòng) và cấp trực thuộc bộ (thanh tra 7 quân khu và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội).

Theo quy định hiện hành, Thanh tra quốc phòng gồm 8 cơ quan: Thanh tra Bộ Quốc phòng; Thanh tra quốc phòng quân khu; Thanh tra Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục; Thanh tra Cơ yếu; Thanh tra quân chủng; Thanh tra Bộ đội Biên phòng; Thanh tra quốc phòng cấp tỉnh; Thanh tra quân đoàn, binh chủng và tương đương.

Khối Nữ chiến sĩ biệt động tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Hải Long).

Theo dự thảo nghị định, đối tượng của thanh tra quốc phòng gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ và các quy định về chuyên môn - kỹ thuật, các quy định quản lý trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Ngoài ra còn có cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến pháp luật về quân sự, quốc phòng của Việt Nam.

Thanh tra quốc phòng sẽ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, kế hoạch nhà nước về quốc phòng; các quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy định quản lý trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng,...

Cùng đó thanh tra quốc phòng tham mưu và giúp người chỉ huy cùng cấp tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng.