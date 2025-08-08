Sun World Ba Na Hills hợp tác chuyên gia Đức nâng chất lượng món xúc xích trứ danh

Xúc xích Bà Nà từ lâu đã nổi tiếng với hương vị ngon khó cưỡng. Để tiếp tục nâng tầm chất lượng của món ăn, Sun World Ba Na Hills đã mời ông Gregor J. Brennecke, một chuyên gia ẩm thực hàng đầu của Đức với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt, cùng đồng hành trong hành trình chuẩn hóa hương vị và kiến tạo bản sắc riêng cho xúc xích Bà Nà.

Chuyên gia ẩm thực Gregor J. Brennecke hướng dẫn và đào tạo cho nhân viên Sun World Ba Na tại xưởng xúc xích (Ảnh: Sun World).

Ông Gregor J. Brennecke có kinh nghiệm làm việc tại 7 quốc gia trên thế giới và có năng lực cung cấp và tư vấn kỹ thuật sản xuất hiện đại kết hợp với các giải pháp công thức truyền thống để nâng cao hiệu suất và chất lượng các sản phẩm chế biến từ thịt.

Sự hợp tác lần này tập trung vào việc chuẩn hóa hai công thức xúc xích cốt lõi của Bà Nà, đó là: xúc xích heo đen và xúc xích bò tơ. Chuyên gia ẩm thực người Đức trực tiếp đào tạo và hướng dẫn đội ngũ vận hành tại xưởng sản xuất xúc xích Bà Nà, đảm bảo quy trình chế biến tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của Đức. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những chiếc xúc xích chuẩn vị Đức, mà còn phát huy hương vị độc bản của Bà Nà, mang đến sự khác biệt so với các sản phẩm xúc xích công nghiệp thông thường trên thị trường.

“Sự tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết của khu du lịch đã tạo nên sức hấp dẫn cho xúc xích Bà Nà” - chuyên gia ẩm thực Gregor J. Brennecke chia sẻ (Ảnh: Sun World).

Chia sẻ về quyết định mời chuyên gia ẩm thực Đức để nâng tầm chất lượng xúc xích, ông Nguyễn Duy Anh - Giám đốc Ẩm thực Sun World Ba Na Hills, cho biết, dù sản phẩm xúc xích của Bà Nà đã chinh phục được hàng triệu thực khách trên thế giới và định vị là món ăn tiêu biểu đáng thử của Ba Na Hills, song khu du lịch vẫn mong muốn sản phẩm xúc xích được chuẩn hóa ở mức độ cao nhất, mang đến chất lượng tuyệt vời cho du khách trên khắp thế giới.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đưa xúc xích trở thành sản phẩm được yêu thích không chỉ ở Bà Nà, mà còn có thể trở thành thức quà yêu thích để du khách mua mang về cho bạn bè, người thân, thậm chí xuất khẩu được trong tương lai”, ông Duy Anh nhấn mạnh.

Với kinh nghiệm trong ngành ẩm thực, chuyên gia ẩm thực Đức Gregor J. Brennecke dành nhiều lời khen ngợi cho xúc xích Bà Nà. “Xúc xích Bà Nà rất ngon, được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng và được làm từ những nguyên liệu hảo hạng. Chúng hấp dẫn bởi sự kết hợp tinh tế giữa hương vị địa phương với phong cách chế biến xúc xích chuẩn châu Âu.

Sự tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết của khu du lịch đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho xúc xích Bà Nà và điều đáng nói hơn là món ăn này phù hợp với không gian và trải nghiệm nơi đây. Sau khi áp dụng những kinh nghiệm, kiến thức về chuẩn hóa công thức và quy trình vận hành do chúng tôi cung cấp, chúng tôi tin rằng, xúc xích Bà Nà sẽ còn đẳng cấp hơn nữa và khiến du khách phải nhớ mãi”.

Xúc xích Bà Nà và bia Sun KraftBeer (Ảnh: Sun World).

Bí kíp quan trọng của xúc xích Bà Nà nằm ở bí quyết chế biến độc đáo và nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn HACCP quốc tế. Thành phần chính quyết định hương vị “độc bản” là thịt bò tơ và thịt heo đen được chăn thả tự nhiên trên các vùng núi cao, thời tiết ôn hòa như Nam Giang và Trà My (Quảng Nam). Để đảm bảo chất lượng, tất cả bò và heo được nuôi lấy thịt đều ăn 100% thực vật tự nhiên, không sản phẩm tăng trọng công nghiệp và chất kích thích.

Xúc xích được xem là đặc sản của Ba Na Hills (Ảnh: Sun World).

Thịt lợn đen sau khi giết mổ được bảo quản và vận chuyển nhanh chóng đến nhà máy sản xuất trong khoảng 45 phút đến 1 giờ, giúp xúc xích giữ được độ tươi, ngọt tự nhiên của thịt, tạo nên hương vị khác biệt so với các loại xúc xích chế biến công nghiệp. Những thớ thịt tươi ngon sau khi được tẩm ướp cùng các gia vị cao cấp nhập khẩu từ Đức sẽ trải qua quá trình sản xuất theo công nghệ xay thô lạnh, với công thức chế biến đặc biệt chỉ có tại Bà Nà.

Nhiệt độ tại xưởng sản xuất được duy trì ở mức dưới 18°C, điều kiện lý tưởng để sản xuất ra những cây xúc xích tươi thơm ngon. Sự tổng hòa của nguyên liệu đặc sắc, quy trình sản xuất khép kín hiện đại và công thức độc quyền đã tạo nên những khoanh xúc xích thơm ngon khó cưỡng. Xúc xích Bà Nà giờ đây không chỉ là một món ăn, mà còn là một thức quà ấn tượng, một trải nghiệm ẩm thực không nên bỏ qua khi du khách đặt chân đến đỉnh núi Chúa.

Ngoài chuẩn hóa xúc xích, dịp này, chuyên gia ẩm thực Gregor J. Brennecke còn hỗ trợ Ba Na Hills phát triển những sản phẩm ẩm thực mới hấp dẫn khác như: Sản xuất các loại giăm bông cao cấp như giăm bông Parma, giăm bông khô cùng với quy trình chế biến và đào tạo vận hành chuyên nghiệp. Điều này hứa hẹn sẽ đa dạng hóa hơn nữa thực đơn ẩm thực tại Ba Na Hills, mang đến cho du khách những trải nghiệm vị giác đẳng cấp và phong phú.