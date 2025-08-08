Làm cộng tác viên online, người phụ nữ ở Hà Nội mất hàng trăm triệu đồng

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo cộng tác viên online.

Theo cơ quan chức năng, ngày 21/7, chị C. (44 tuổi, ở phường Thượng Cát, Hà Nội) lên mạng tìm việc làm online.

Chị C. sau đó tham gia làm cộng tác viên cho một công ty thời trang với hứa hẹn làm nhiệm vụ tương tác sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, người phụ nữ này được hưởng hoa hồng.

Tuy nhiên, khi đến đơn hàng có giá trị cao, chị bị chiếm đoạt số tiền. Chị C. chuyển 340 triệu đồng để làm nhiệm vụ này nhưng không nhận được tiền gốc cũng như tiền hoa hồng.

Để phòng ngừa lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

"Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác", Công an Hà Nội khuyến cáo.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.