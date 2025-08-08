Bé 3 tuổi phải đi cấp cứu vì dùng lá lộc mại chữa táo bón

Ngày 8/8, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) nhập viện do ngộ độc lá lộc mại.

Bác sĩ cấp cứu cháu bé 3 tuổi ngộ độc sau uống nước lá lộc mại (Ảnh: Phương Phương).

Gia đình cho biết 5 ngày trước con bị táo bón, tin theo bài thuốc dân gian chữa táo bón bằng lá lộc mại nên gia đình hái nấu nước cho bé uống.

Sau khi uống, bé đi tiểu có màu đỏ sậm, tăng dần, cơ thể mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân nên gia đình đã đưa bé đi khám. Tại bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, cháu bé được chẩn đoán thiếu máu nặng, tan máu cấp sau khi ăn lá lộc mại, thiếu men G6PD.

Bác sĩ CKI Trương Công Thành, Trưởng khoa cấp cứu (Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình) cho biết, men G6PD được màng hồng cầu trong máu sản xuất. Người bị thiếu men G6PD khi ăn phải lá lộc mại (có tác nhân gây tan máu cấp) sẽ dẫn tới thiếu máu cấp tính, tổn thương gan, thận và các cơ quan khác, nếu không được điều trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe cháu bé đã dần ổn định (Ảnh: Phương Phương).

Bác sĩ Thành cho biết thêm, tại bệnh viện, bệnh nhi đã được truyền máu, corticoids, theo dõi huyết động. Sau 2 ngày điều trị trẻ đã đỡ mệt, da niêm mạc hồng, không vàng da, nước tiểu cam đỏ, đã ăn chơi tốt.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng lá lộc mại hay các lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ, đặc biệt những trẻ được xác định thiếu men G6PD.

Lá lộc mại hay một số nơi gọi là “lá mọi” là lá của cây lộc mại, một loại cây cao khoảng 2-3 mét mọc hoang dại. Do có tác dụng nhuận tràng khi dùng liều nhỏ và tác dụng tẩy khi dùng liều lớn, nhân dân một số nơi thường mách nhau dùng lá này chữa táo bón, kiết lỵ… Tuy nhiên, nếu dùng với số lượng lớn lá cây lộc mại có thể gây ngộ độc.

Khi có biểu hiện ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.