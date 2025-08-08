Lỡ làm việc này với mẹ vợ, tôi vừa mất tình vừa mất tiền

Tôi là chủ một đại lý điện gia dụng ở ngoại thành Hà Nội. Công việc kinh doanh của tôi khá ổn định, vợ chồng có của ăn của để. Nhưng dạo gần đây, tôi lại thấy lòng nặng trĩu về chuyện tiền nong với… mẹ vợ.

Nhà vợ tôi chỉ có một cô con gái nên bố mẹ vợ xem tôi như con trai trong nhà. Cả hai ông bà đều đã về hưu, sống trong căn nhà khang trang, không thiếu thốn gì.

Thế nhưng, tính mẹ vợ tôi lại thích buôn bán. Bà bảo ở nhà rảnh rỗi sinh buồn chán, ra chợ bán thêm vài món lặt vặt cho vui.

Mẹ vợ vô tư lấy hàng của tôi về bán nhưng không trả tiền (Ảnh minh họa: Knet).

Ban đầu, tôi khá vui vẻ ủng hộ. Thậm chí, tôi còn lấy cho bà ít nồi cơm điện, ấm siêu tốc hay quạt điện với giá gốc để bà dễ bán. Mẹ vợ cũng trả tiền đầy đủ, dù đôi khi bà cứ đòi bớt vài chục nghìn đồng.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một năm trở lại đây. Sau khi thấy mẹ vợ bán hàng đắt khách, tôi mạnh dạn đầu tư thêm nhiều mặt hàng mới.

Mẹ vợ tôi cũng tỏ vẻ vui mừng, bà hăng hái ra cửa hàng tôi lấy hàng liên tục. Lúc bà lấy vài chiếc quạt cây, lúc thì dăm cái máy xay sinh tố, lúc lại cả chục cái chảo chống dính.

Cứ mỗi lần bà đến, tôi tất bật chạy đi chạy lại bê hàng cho bà. Vợ tôi cũng vui vẻ ra mặt vì thấy mẹ mình có việc làm, lại còn có thêm thu nhập.

Ban đầu, mẹ vợ còn ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay, hứa hẹn cuối tháng sẽ thanh toán một lượt. Nhưng rồi cuốn sổ đó cũng chẳng thấy bà đả động đến nữa.

Mỗi lần đến lấy hàng, bà chỉ bảo: “Cứ để đó, cuối tháng mẹ trả một thể”. Tôi cũng chẳng nề hà gì vì nghĩ người một nhà, bà trả lúc nào cũng được.

Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng rồi 3 tháng, số tiền nợ của mẹ vợ cứ thế tăng lên. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tôi thử nhắc khéo vợ: “Anh thấy mẹ lấy hàng nhiều mà chưa thấy trả tiền”. Vợ tôi lại trấn an: “Thôi anh, bà có thiếu thốn gì đâu mà quỵt tiền của mình, cứ từ từ rồi bà trả”.

Nhưng từ từ của mẹ vợ tôi có vẻ là không có điểm dừng. Số tiền cứ thế đội nón ra đi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi mẹ vợ cứ đến cửa hàng tôi như đến kho hàng miễn phí.

Bà chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chỉ tay, đòi lấy cho mẹ cái này, cái kia. Tôi dở khóc dở cười. Tôi bán hàng cho người ngoài còn có lời, còn mẹ vợ cứ lấy hàng không trả tiền.

Số tiền mẹ vợ lấy hàng nợ đã lên đến con số hơn 80 triệu đồng. Với một người kinh doanh nhỏ lẻ như tôi, số tiền đó không hề nhỏ. Đó là tiền tôi xoay vòng vốn, là tiền tôi phải bỏ ra để nhập hàng mới.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Nhưng cứ mỗi lần định mở lời đòi tiền, tôi lại chùn bước. Tôi sợ nói ra sẽ mang tiếng là con rể tính toán.

Tôi sợ vợ tôi buồn lòng, sợ tình cảm gia đình rạn nứt. Mẹ vợ vẫn cứ vô tư, bà chẳng có vẻ gì là sẽ thanh toán số tiền đó.

Có lần, tôi thấy một chiếc nồi chiên không dầu đời mới nhất vừa về đến cửa hàng, giá nhập vào đã hơn 3 triệu đồng. Tôi định để bán nhưng mẹ vợ lại đến lấy luôn. Bà bảo: “Cái này bán chạy lắm đây. Để cho mẹ, mẹ bán cho bà hàng xóm”. Tôi bực lắm nhưng rồi lại im lặng.

Đêm về, tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Bà không hề nghĩ đến việc tôi cũng phải xoay xở với công việc kinh doanh? Bà không nghĩ đến việc tôi cũng cần tiền để lo cho cuộc sống gia đình?

Tôi không phải là người keo kiệt hay tính toán. Tôi sẵn lòng biếu bố mẹ vợ vài triệu bạc, hay mua tặng ông bà những món đồ đắt tiền. Nhưng đây lại là chuyện tiền nong làm ăn, là mồ hôi công sức của tôi. Đó là tiền tôi phải vay mượn, là tiền tôi phải tính toán từng đồng để kinh doanh.

Tôi không biết phải làm gì, nếu cứ để mặc thì số tiền nợ sẽ ngày càng lớn, mà tôi đòi thì lại sợ mang tiếng xấu. Tôi đang phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Vợ tôi cứ một mực bênh mẹ, bảo tôi chưa gì đã vội vàng. Tôi nhìn những món hàng mẹ vợ lấy đi mà lòng đau như cắt.

Tôi tự hỏi có ai rơi vào hoàn cảnh éo le như tôi không? Và nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì?