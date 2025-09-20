Fan bỏ tiền triệu, cặp LGBT hủy show: Tranh cãi mang tình cảm ra bán vé

Từ tranh cãi vé tiền triệu đến màn hủy show đột ngột

Gần đây, cặp đôi nhà sáng tạo nội dung Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) gây tranh luận dữ dội khi thông báo tổ chức fan meeting (họp mặt người hâm mộ) mang tên TIM building, dự kiến diễn ra ngày 27/9 tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến tối 18/9, Ninh Dương Story bất ngờ thông báo hủy show. Hai KOLs (người dẫn đầu xu hướng) cho biết họ buồn khi thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.

Quyết định này khiến cộng đồng người hâm mộ hụt hẫng bởi sự kiện chỉ còn 1 tuần nữa là diễn ra.

Trước đó, vé dự sự kiện được bán với giá từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng, trong đó toàn bộ vé hạng cao nhất đã bán hết chỉ trong vòng vài phút. Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến ngày 18/9, số ghế trống chỉ còn chiếm khoảng 15%, chủ yếu là hạng vé 1,6 triệu đồng.

Mặc dù tạo nên sức hút lớn với người hâm mộ, buổi họp fan của Ninh Dương Story cũng vấp phải không ít tranh cãi trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng giá vé sự kiện "cao như một buổi hòa nhạc của ca sĩ". Nhiều người còn dẫn chứng, giá vé buổi họp fan của Ninh Dương Story gần bằng giá vé họp fan của SOOBIN (từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng), thậm chí cao hơn dàn "anh trai" BB Trần - Jun Phạm - Thanh Duy - Duy Khánh (từ 850.000 đồng đến 2,3 triệu đồng) hay Quang Hùng MasterD (từ 397.000 đồng đến 1,9 triệu đồng)...

Nhiều ý kiến cho rằng fan meeting vốn là khái niệm quen thuộc với giới ca sĩ, diễn viên. Trong khi đó, Ninh Dương Story vốn là TikToker, KOLs. Điều này dẫn đến câu hỏi: Hai chàng trai sẽ làm gì trong chương trình? Khán giả chi tiền triệu có xứng đáng không?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thạc sĩ Lê Anh Tú - giảng viên khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM - cho rằng mức giá vé VIP của chương trình họp fan Ninh Dương Story nhỉnh hơn so với những sự kiện thông thường, nhưng cũng không phải là giá vé quá đắt đỏ.

"Ninh Dương Story không phải nghệ sĩ, nhưng cũng là người nổi tiếng. Nếu có người sẵn sàng mua vé để gặp gỡ họ, thì điều đó chứng tỏ thị trường công nhận giá trị mà họ mang lại. Cũng như một bộ phim ra rạp, tiếng nói của khán giả là yếu tố quyết định thành công thương mại của phim", ông Lê Anh Tú nhận xét.

Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh đánh giá, việc vé VIP buổi họp fan của một cặp đôi có giá lên đến 2,8 triệu đồng được bán sạch trong thời gian ngắn, đã phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong phân khúc khán giả và định nghĩa về “giá trị đáng chi trả”.

Khán giả hiện nay, đặc biệt là thế hệ gen Z và gen Alpha, sẵn sàng chi tiền nếu cảm thấy có sự kết nối tinh thần - dù đó không phải là ngôi sao giải trí theo cách hiểu truyền thống.

Ở góc độ xã hội học, ông Hồng Quang Minh cũng cho rằng việc một cặp đôi (không phải nghệ sĩ) tổ chức họp fan cũng cho thấy sự dịch chuyển bản chất của khái niệm "người nổi tiếng". Ngày nay, chỉ cần chạm được cảm xúc số đông, các nhà sáng tạo nội dung có thể xây dựng cộng đồng và sản phẩm riêng như người của công chúng.

Bên cạnh đó, có chuyên gia cho rằng nếu Ninh Dương Story tổ chức họp fan miễn phí thì phản ứng dư luận sẽ không bùng nổ tiêu cực như thời gian qua.

"Với Ninh Dương Story, đây là lần đầu tiên họ chuyển tình cảm đời thực thành một sản phẩm, sự kiện bán vé. Nếu buổi họp fan này mang tính chất tri ân, giao lưu cộng đồng thay vì bán vé với giá cao, họ đã có thể tạo được thiện cảm từ khán giả", một chuyên gia phân tích.

"Thương mại hóa tình yêu": Con dao hai lưỡi

Không thể phủ nhận rằng một phần sức hút của cặp đôi Ninh Dương Story đến từ câu chuyện tình cảm của họ. Tháng 3/2024, khi những video của Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương bất ngờ gây sốt mạng, hai chàng trai gốc Quảng Ninh đã tạo nên hiện tượng chưa từng có.

Hai chàng trai - dù không phải nghệ sĩ - vẫn thu hút lượng lớn fan, được các nhãn hàng săn đón, kéo theo đám đông khổng lồ mỗi khi xuất hiện ngoài đời. Thời gian qua, khi cặp đôi thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, đưa câu chuyện riêng tư làm nội dung sản xuất video, làn sóng tranh cãi bắt đầu bùng lên và đỉnh điểm là khi buổi họp fan được bán vé và quảng bá như một chương trình thương mại.

Khán giả cho rằng việc đưa chuyện tình cảm để “bán vé, lấy tiền khán giả” là chiến lược không phù hợp. Giới chuyên gia cũng đánh giá, việc “thương mại hóa tình yêu” - dù ở mức độ vừa phải hay toàn diện - luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, là con dao hai lưỡi.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho biết, trong trường hợp của cặp đôi Ninh Dương, khi tình cảm cá nhân được đưa lên mạng xã hội, gắn với các hoạt động thương mại (hợp tác thương hiệu, tổ chức sự kiện...), thì dù họ không trực tiếp tuyên bố “chúng tôi đang bán tình yêu”, công chúng vẫn có thể cảm nhận rằng câu chuyện tình cảm được chuyển đổi thành giá trị kinh tế.

"Tình yêu, một khi đã trở thành một sản phẩm trình diễn trước công chúng, thì bất kỳ biến động nào cũng sẽ bị soi xét, bị đặt ra câu hỏi "chi tiết này có thật không, có phải để quảng cáo hình ảnh không?".

Khi ấy, thứ vốn là lợi thế mạnh nhất - sự chân thật - sẽ dễ bị mất giá chỉ vì một hành vi truyền thông không đúng lúc, một hợp đồng quảng cáo không khéo, hay thậm chí là một khoảnh khắc lệch tông cảm xúc", ông Long nêu ý kiến.

Ông Long đánh giá, một rủi ro khác khi các cặp đôi nhà sáng tạo nội dung xây dựng thương hiệu bằng cách khai thác chuyện tình cảm là bản thân mối quan hệ cá nhân dễ bị bóp méo bởi áp lực trình diễn. Khi tình yêu trở thành “nội dung công cộng”, thì mọi hành vi thân mật, mọi cử chỉ, lời nói đều phải cân nhắc trước phản ứng của khán giả.

Chuyên gia nhấn mạnh một rủi ro khác, đó là về chu kỳ truyền thông. Một cặp đôi có thể nổi tiếng trong 1-2 năm, nhưng cảm xúc công chúng luôn thay đổi. Nếu không có chiến lược phát triển nội dung mới, hoặc không có sự chuyển hóa khéo léo sang các giá trị khác (giáo dục, nghệ thuật, truyền cảm hứng...) thì rất dễ rơi vào trạng thái “cạn nội dung” - khi tình yêu không còn là điều mới mẻ để kể nữa.

"Khi ấy, hoặc họ phải “tạo drama” (tình huống ồn ào - PV) để tiếp tục thu hút sự chú ý - điều rất nguy hiểm - hoặc chấp nhận đi xuống và bị thay thế bởi cặp đôi mới, nhân vật mới, xu hướng mới", chuyên gia Nguyễn Ngọc Long phân tích.

"Thần tượng kiểu mới" hủy show trong tâm bão

Trước khi bị hủy, sự kiện họp fan của Ninh Dương Story không chỉ gây tranh luận về giá vé, nội dung chương trình có đang "thương mại hóa tình yêu", mà còn khiến dân mạng nhắc về vấn đề rộng hơn: Liệu giới trẻ ngày nay có đang dễ dãi, lệch lạc suy nghĩ trong việc thần tượng ai đó?

Gần đây, loạt ảnh, clip ghi lại cảnh tượng fan vây kín Ninh Dương Story trong một số sự kiện vấp phải nhiều bình luận trái chiều. Không ít dân mạng đặt câu hỏi: Hai nhà sáng tạo nội dung này có tài năng gì đặc biệt mà có thể tổ chức sự kiện quy mô lớn, bán vé tiền triệu, được đám đông fan săn đón?

Cặp đôi Ninh Dương được truyền thông, khán giả săn đón tại một sự kiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giới chuyên gia truyền thông cho rằng, trong kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ, văn hóa thần tượng đang dịch chuyển sâu sắc. Đó là lý do khán giả chứng kiến những hiện tượng KOLs nổi tiếng bất ngờ, hay khái niệm về một thần tượng theo quan điểm truyền thống - hát hay, nhảy đẹp, đóng phim giỏi - dường như đã lỗi thời.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhận định, trong xu hướng truyền thông hiện đại, ranh giới giữa “người nổi tiếng truyền thống” và “người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội” ngày càng mờ nhạt.

Chuyên gia Hồng Quang Minh lý giải, hiện tượng Ninh Dương Story hút fan phản ánh sự đa dạng của văn hóa thần tượng ngày nay, về hình mẫu "thần tượng kiểu mới", nơi khán giả chủ yếu “bỏ tiền mua trải nghiệm”.

“Tài năng, năng khiếu hiện nay chỉ chiếm phần trăm ít ỏi trong những yếu tố tạo nên một nhân vật được cộng đồng yêu thích, trừ khi họ thật sự xuất sắc”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo Thạc sĩ Lê Anh Tú, trường hợp của Ninh Dương Story là một phần trong "làn sóng hâm mộ các cặp đôi nổi tiếng" đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Ông cũng nhấn mạnh rằng KOLs theo mô hình gia đình hoặc cặp đôi hiện được săn đón trên thị trường quảng cáo, được các nhãn hàng mời hợp tác với giá cát-xê khá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các chuyên gia cũng cảnh báo những thách thức trong tương lai đối với Ninh Dương Story. Quyết định “hủy show giữa tâm bão” được xem là bài học đắt giá cho cặp đôi trong việc lựa chọn các chiến lược định vị thương hiệu, khi tình yêu của họ đã trở thành “sản phẩm công khai” với dư luận.

Ông Tú đánh giá, việc Ninh Dương Story hủy show trước làn sóng tranh cãi là cách xử lý tương đối thận trọng, an toàn, tuy nhiên cũng gây tác động tiêu cực về uy tín các KOLs.

“Đây là một cách xử lý truyền thông khá an toàn, giúp Ninh Dương Story né tránh được phản ứng cực đoan từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, về dài hạn, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan nếu họ muốn duy trì uy tín. Sau này, việc tổ chức bất kỳ sự kiện nào cũng sẽ gặp rào cản lớn về niềm tin và sự kỳ vọng của khán giả”, ông Tú đưa ra quan điểm.

Trước câu hỏi về lời khuyên để một cặp đôi KOLs có thể đưa tình cảm cá nhân thành một sản phẩm thương mại công khai mà không gây phản cảm, tranh cãi, chuyên gia Hồng Quang Minh nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi là xác định rõ ranh giới giữa "chia sẻ" và "phơi bày".

Theo ông Minh, các cặp đôi không nhất thiết phải chia sẻ hết chuyện riêng tư trong một sự kiện, sản phẩm công khai, nhưng những gì được kể cần đủ chiều sâu và nhất quán với giá trị cốt lõi mà cặp đôi đó đang xây dựng. Ngoài ra, cần tách bạch giữa "thương hiệu cá nhân" và "đời sống cá nhân".

“Khi tình yêu trở thành sản phẩm, ranh giới giữa chân thành và chiêu trò trở nên mong manh. Nếu khéo léo, đó là cách để lan tỏa thông điệp tích cực, truyền cảm hứng. Nhưng nếu thiếu chiến lược bảo vệ sự riêng tư hoặc đi quá đà trong việc “bán cảm xúc”, thì rất dễ dẫn đến phản cảm, nghi ngờ và sụp đổ hình tượng.

Sự chân thành không đồng nghĩa với việc phải trần trụi. Biết giữ lại một phần riêng cho nhau cũng là cách tôn trọng khán giả và chính mình”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Ngọc Long phân tích thêm, Ninh Dương Story có thể đứng trước 3 lựa chọn lớn: Một là, họ bước vào con đường "nghệ sĩ hóa" bằng cách phát triển sản phẩm như đóng phim, ca hát...

Hai là, họ giữ vững vị trí “thần tượng đời thường”: Không cần hát, không diễn xuất, mà chỉ cần tiếp tục kể chuyện, xuất hiện đều đặn, giữ tình cảm ổn định, truyền năng lượng tích cực để duy trì cộng đồng.

Ba là, họ chọn lối đi phân mảnh: Phát triển thương hiệu cá nhân song song với các dự án kinh doanh, truyền cảm hứng... trở thành biểu tượng “life-style” (phong cách sống) thay vì giải trí thuần túy.

"Dù chọn cách nào, hành trình này sẽ không thể quay lại trạng thái ban đầu, nơi họ chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, sống cuộc đời của riêng mình và chia sẻ mọi thứ thật tự nhiên như một quyển nhật ký mở.

Cái giá của sự nổi tiếng, dù xuất phát từ tình cảm thật, vẫn luôn là việc phải sống giữa "hai mặt gương": Một phía là mình, một phía là hình ảnh của mình. Và không phải ai cũng đủ tỉnh táo, kiên trì, để giữ cho hai mặt ấy không vỡ", ông Long nhận định.

Cặp đôi LGBT Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương trở thành hiện tượng gây sốt mạng xã hội từ tháng 3/2024. Ninh Anh Bùi (SN 1994, quê Quảng Ninh) ban đầu được biết đến với những video kể chuyện đời thường hài hước đăng lên TikTok. Sau đó, anh cởi mở đề cập đến chuyện tình cảm với "nửa kia" là Nguyễn Tùng Dương (SN 1997). Cũng từ đây, cặp đôi Ninh - Dương (hay còn gọi là Ninh Dương Story) được nhiều bạn trẻ yêu thích. Hai chàng trai đắt show quảng cáo, dự sự kiện, được săn đón không kém nghệ sĩ nổi tiếng.

