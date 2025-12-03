“Ông lớn" Bia Hà Nội sắp phải di dời khỏi nội thành Hà Nội làm ăn ra sao?

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết ban hành danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô (đợt 1).

Trong đó, Nhà máy bia Hà Nội (phường Ngọc Hà) thuộc Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) là một trong số cơ sở sản xuất công nghiệp phải di dời. Khu đất có diện tích hơn 52.000m2 vừa là trụ sở chính của Habeco, vừa là nhà máy sản xuất bia của đơn vị này.

Nhà máy bia Hà Nội được xây dựng vào năm 1890 bởi người Pháp, ban đầu mang tên Nhà máy bia Hommel. Đến năm 1957, chính quyền TP Hà Nội tiếp quản nhà máy và đổi tên thành Bia Hà Nội. Sau một năm, chai bia Hà Nội đầu tiên do người Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và sản xuất chính thức ra đời. Hiện doanh nghiệp có hệ sinh thái gồm 23 nhà máy bao gồm các công ty con và các đơn vị thành viên.

Cơ sở của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (Ảnh: Nguyễn Trường).

Hiện, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh có diện tích 26ha hoạt động từ năm 2009 đóng vai trò là đơn vị sản xuất chủ lực với công suất 200 triệu lít/năm, chiếm khoảng 25-30% sản lượng sản xuất của toàn tổ hợp.

Về kết quả kinh doanh, giai đoạn 2020-2023, "ông lớn" ngành bia này kinh doanh ảm đạm do dịch bệnh Covid-19, sức mua yếu, biến động giá nguyên vật liệu, môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn và đặc biệt là quy định siết nồng độ cồn. Riêng trong năm 2021, doanh thu thuần của Habeco sụt giảm còn 6.951 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xuống mức thấp kỷ lục còn 324 tỷ đồng.

Đến quý III năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.507 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế vọt lên 238 tỷ đồng, tức tăng hơn 72% so với quý III/2024. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của tổng công ty kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Luỹ kế 9 tháng qua, Habeco đạt hơn 6.321 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 418,2 tỷ đồng, tăng 44% và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế của cả năm 2023 (gần 355 tỷ đồng) và cả năm 2024 (391 tỷ đồng).

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của "ông lớn" ngành bia đạt hơn 7.624 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp đạt hơn 4.800 tỷ đồng, chiếm tới 64% tổng tài sản. Trong khi đó, nợ vay tài chính giảm tới 99% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1 tỷ đồng.