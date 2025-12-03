Khởi tố Đoàn Văn Sáng trong vụ án giết người ở Lạng Sơn

Chiều 3/12, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Sáng (57 tuổi, ở Lạng Sơn) về tội Giết người. Sáng là đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra tại huyện Hữu Lũng (cũ).

Đối tượng Đoàn Văn Sáng (Ảnh: Bộ Công an).

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn Giết người gây hoang mang dư luận.

Qua quá trình điều tra, xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (quê xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và đối tượng thực hiện hành vi Giết người là Đoàn Văn Sáng (nguyên là Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn).

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Ngày 25/1, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội Quản lý thị trường số 4 - tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.

Sau khi gây án Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, nơi đối tượng Sáng thực hiện hành vi giết người (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn nằm cách đường Chi Lăng, chợ Mẹt chỉ khoảng 100m. Đây là một trong những tuyến đường chính của xã Hữu Lũng, có đông người qua lại.

Quanh trụ sở có tường rào bao quanh cao khoảng 2m, được lắp thêm hàng rào dây thép gai. Trụ sở là 2 dãy nhà cấp 4.

Công an phong tỏa quanh khu vực trụ sở cũ của Đội Quản lý thị trường số 4, Lạng Sơn tối 29/11 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước khi sáp nhập, trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Lạng Sơn phụ trách địa bàn hai huyện Hữu Lũng và Chi Lăng cũ. Từ ngày 1/7, sau quá trình sáp nhập, trụ sở làm việc mới của đơn vị đã được chuyển lên xã Chi Lăng.

Trước đó, vào ngày 28 và 29/11, lực lượng công an đã xuất hiện tại trụ sở và khu vực đường dẫn vào trụ sở làm việc cũ của Đội Quản lý thị trường số 4 (xã Hữu Lũng, Lạng Sơn) để điều tra vụ án trên. Đặc biệt, vào chiều tối ngày 29/11, cơ quan chức năng đã phong tỏa tuyến đường qua trụ sở này.