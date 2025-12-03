Chủ tịch xã vùng rốn lũ Đắk Lắk gửi thư cảm ơn Công an TPHCM

Ngày 3/12, ông Sô Minh Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa, đã gửi thư cảm ơn đến Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, Công an TPHCM dọn dẹp bùn đất sau lũ (Ảnh: Thành Tài).

Theo nội dung thư, từ ngày 18/11 đến ngày 22/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là xã Sơn Hòa phải hứng chịu trận lũ lụt rất nặng nề sau 32 năm (kể từ trận lụt lịch sử năm 1993).

Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân. Cụ thể, địa phương có một người chết; trên 3.888 ngôi nhà bị ngập nước, hàng chục ngôi nhà bị sập, hư hỏng; gần 4.812ha lúa, hoa màu bị hư hỏng cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng.

“Hàng trăm gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, thiếu ăn do tài sản, nhà cửa bị sụp đổ, cuốn trôi và ngập nước”, trong thư thể hiện.

Trong lúc khó khăn ấy, tập thể lãnh đạo và nhân dân xã Sơn Hoà vô cùng trân trọng và biết ơn tấm lòng của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM đã kịp thời quan tâm, chia sẻ và đã tăng cường lực lượng trực tiếp xuống địa bàn giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Việc này góp phần hỗ trợ địa phương nhanh chóng ổn định tình hình và phục hồi đời sống cho bà con.

“Sự chung tay của đơn vị thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để nhân dân xã Sơn Hoà sớm vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống”, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa viết.

Công an TPHCM trao quà cho những hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt (Ảnh: Thành Tài).

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo và toàn thể nhân dân xã Sơn Hoà, ông Chiến gửi lời tri ân sâu sắc, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM.

Chiều 22/11, ngay khi nhận mệnh lệnh từ Trung tướng Mai Hoàng và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Ban Chỉ huy Phòng PC07 lập tức triển khai các tổ công tác đặc biệt, chia thành hai đoàn do 2 đồng chí Phó phòng là Thượng tá Đỗ Văn Kháng và Thượng tá Nguyễn Chí Thành phụ trách chỉ huy, điều phối.

Đơn vị huy động 200 cán bộ, chiến sỹ có sức khỏe tốt, kỹ năng bơi lặn, thành thạo thiết bị cứu hộ và điều khiển xuồng máy, 30 phương tiện chữa cháy để chứa nước phục vụ cho công tác vệ sinh và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng còn mang theo 5 xuồng máy các loại, 9 phương tiện đường bộ gồm xe cứu hộ, xe chỉ huy, xe chở quân và xe vận chuyển xuồng. Đi kèm là drone, máy phát điện, 100 áo phao, 30 phao tròn cùng nhiều thiết bị chuyên dụng hoạt động được trong nước xiết và địa hình sạt lở.

Khi đến tỉnh Đắk Lắk, các chiến sỹ Công an TPHCM không ngại vất vả, xông pha làm những phần việc nặng nề nhất. Đơn vị cũng chủ động bảo đảm hậu cần, nhiên liệu, ăn uống, nghỉ ngơi, để không phiền hà người dân hay chính quyền địa phương.

Song song đó, tại 18 xã phường mà đoàn đi qua, lực lượng còn chia sẻ mì gói, bánh và nước uống cho người dân khó khăn, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Các đơn vị tham gia hỗ trợ dọn vệ sinh tại Trường tiểu học Chu Văn An (Ảnh: Thành Tài).

Ngoài ra, tại "hậu phương", Công an TPHCM huy động hàng trăm tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, liên tục chở đến các tỉnh bị thiệt hại do lũ để phân phát đến tay người dân.

Công an TPHCM cho biết, tại những nơi đoàn đi qua, người dân đều thể hiện lòng quý mến, nhiều thầy cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TPHCM vì giúp trường, lớp sớm được khôi phục. Trước tình cảm của người dân và chính quyền sở tại, các đơn vị đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.