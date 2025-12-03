Nhóm ngân hàng hưng phấn, "cá mập" đột ngột mua gom cổ phiếu Vinpearl

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 3/12, nhóm cổ phiếu ngân hàng bất ngờ dẫn dắt đà tăng của thị trường. Cổ phiếu ông lớn VPB (VPBank) đóng góp lớn nhất vào chỉ số, tăng 4,67%, lên 30.250 đồng/đơn vị.

Loạt cổ phiếu cùng ngành khác là MBB (MBBank), LPB (LPBank), TCB (Techcombank), CTG (VietinBank), VCB (Vietcombank)... cũng trong nhóm ảnh hưởng mạnh đến chỉ số. Ngoài ra, một số mã đứng đầu các ngành như bán lẻ, thép đóng góp tích cực, gồm MWG (Thế Giới Di Động), HPG (Hòa Phát).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Nhờ lực đẩy đến từ nhóm này, VN-Index tăng gần 15 điểm lên 1.731,77 điểm. Thanh khoản thị trường trên sàn HoSE được cải thiện, lên gần 28.600 tỷ đồng.

Trong ngày thị trường hưng phấn, 8 cổ phiếu trên sàn HoSE tăng trần. Một số mã "quen mặt" như FRT (FPT Retail), LDG (Đầu tư LDG), VPS (Thuốc sát trùng Việt Nam).

Ngược dòng thị trường, cổ phiếu VIC (Vingroup) giảm hơn 2% trong phiên này, về 269.400 đồng/đơn vị. Mã này gây áp lực lớn nhất đến chỉ số, lấy đi của thị trường hơn 4 điểm.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài đột ngột mua ròng mạnh về cuối phiên, nâng giá trị mua ròng lên 3.714 tỷ đồng. Cổ phiếu VPL (Vinpearl) được mua ròng mạnh nhất, hơn 3.352 tỷ đồng.

Mã này đã tăng liên tiếp 8 phiên gần nhất (từ ngày 21/11), bao gồm 2 phiên tăng trần. Thị giá tăng dựng đứng gần 40% trong cùng thời gian trên, lên 100.000 đồng/đơn vị.