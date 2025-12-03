Ngoại trưởng Mỹ nêu trở ngại chính với kế hoạch hòa bình Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

“Hiện tại, họ (Nga và Ukraine) thực sự tranh cãi về một khu vực dài khoảng 30-50km và 20% tỉnh Donetsk vẫn còn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn Fox News ngày 2/12.

Nhà ngoại giao Mỹ lưu ý, mục tiêu của Washington là “tìm ra điều mà người Ukraine có thể chấp nhận được, bảo đảm cho họ an ninh trong tương lai để họ không bao giờ bị tấn công lần nữa”.

Ông cũng chỉ trích các chuyên gia phương Tây, những người khẳng định Mỹ nên tài trợ cho nỗ lực quân sự của Ukraine chừng nào còn cần thiết. “Điều đó không thực tế, và sẽ không xảy ra… Bạn không thể duy trì quy mô và phạm vi như vậy”, ông nói.

Ngoại trưởng Rubio cũng bác bỏ lời kêu gọi Mỹ chỉ đàm phán với Ukraine. “Bạn không thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine khi mà không đối thoại với Nga”, ông cho biết, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa 2 bên.

“Chúng tôi đã tiến gần hơn, nhưng vẫn chưa đạt được. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi”, ông Rubio nói thêm.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng hiện nay là thời điểm lý tưởng để Nga và Ukraine chấm dứt xung đột. Ông tin Mỹ là quốc gia duy nhất có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ, và Washington đang nỗ lực để làm điều đó.

“Cuối cùng thì quyết định vẫn nằm ở họ. Nếu họ quyết định không muốn kết thúc xung đột thì xung đột sẽ tiếp diễn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đưa nó đến hồi kết”, ông nói.

Theo ông, 2 bên đều không thể tiếp tục cuộc chiến thêm 4–5 năm nữa. Ông khẳng định cuộc chiến hiện nay đã trở thành cuộc chiến tiêu hao.

Do đó, Mỹ đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào để chấm dứt xung đột mà cả 2 bên có thể chấp nhận.

Bình luận của ông được đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp cao Nga - Mỹ tại Điện Kremlin kéo dài gần 5 giờ đồng hồ ngày 2/12 mà Moscow mô tả là “mang tính xây dựng” nhưng không đạt được đột phá.

Cố vấn cấp cao Điện Kremlin Yury Ushakov, người cũng tham dự, mô tả các cuộc đàm phán là “khá hữu ích, mang tính xây dựng, khá thực chất,” nhưng cho biết “chưa tìm được thỏa hiệp” và “vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”

Các cuộc thảo luận tập trung vào khuôn khổ hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, vốn ban đầu xoay quanh một bản dự thảo gồm 28 điểm bị rò rỉ tháng trước. Lộ trình này được cho là yêu cầu Kiev từ bỏ các khu vực Donbass, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và giới hạn quy mô lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, Kiev và các đồng minh EU đã từ chối xem xét bất kỳ nhượng bộ nào như vậy.