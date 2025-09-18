Cặp LGBT Ninh Dương bất ngờ hủy họp fan, hoàn tiền sau loạt tranh cãi

Tối 18/9, trên fanpage chính thức, nhà sáng tạo nội dung Ninh Dương Story (gồm Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) bất ngờ thông báo hủy buổi họp fan tại TPHCM.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng mình rất buồn khi nhận thấy sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn. Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực.

Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện", Ninh Dương Story chia sẻ.

Cặp đôi Ninh Dương Story gây tranh luận khi thông báo tổ chức họp fan (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ninh Dương Story cho biết đây là quyết định vô cùng khó khăn. Trong thông báo cũng nêu rõ, toàn bộ chi phí vé tham dự sẽ được hoàn trả, đồng thời gửi thêm quà bù đắp cho những khán giả đã mua vé.

"Chúng mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến từng bạn đã dành thời gian, công sức và cả chi phí để tham gia sự kiện. Quyết định huỷ sự kiện là một quyết định cực kỳ khó khăn và chúng mình hiểu rõ nó gây ra thiệt thòi, thất vọng cho nhiều người. Nhưng chúng mình tin rằng, dừng lại thời điểm này là động thái quan trọng thể hiện trách nhiệm của chúng mình với xã hội", Ninh Dương Story thông báo.

Theo tiết lộ, những ngày vừa qua, cả hai đã có mặt tại TPHCM để chuẩn bị cho sự kiện.

Hôm 4/9, Ninh Dương Story gây chú ý khi thông báo tổ chức buổi họp fan đầu tiên mang tên TIM building, dự kiến diễn ra ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Sự kiện bán nhiều hạng vé, thấp nhất 595.000 đồng và cao nhất 2,8 triệu đồng. Sau khi mở bán ngày 7/9, vé hạng cao nhất đã "cháy" chỉ sau vài phút. Đến nay, khoảng 80% số vé đã bán ra, chủ yếu còn lại ở phân khúc 1,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, giá vé này được cho là khá đắt đỏ, ngang với những buổi hòa nhạc của các ca sĩ nổi tiếng như SOOBIN hay Quang Hùng MasterD, khiến nhiều khán giả tranh luận. Không ít ý kiến băn khoăn về nội dung chương trình, bởi Ninh Dương Story chỉ là nhà sáng tạo nội dung, không phải nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Liên quan đến giấy phép tổ chức, tại họp báo chiều 18/9, đại diện Sở Văn hóa & Thể thao (VH&TT) TPHCM đã phản hồi phóng viên Dân trí rằng đã tiếp nhận văn bản từ Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam vào ngày 3/9, với nội dung xin phép tổ chức "Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi".

"Nội dung chương trình gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây. Đối với buổi trình diễn, giao lưu trên, Sở VH&TT đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đề nghị cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các nội dung hoạt động khác để đảm bảo các điều kiện cho chương trình được diễn ra", phía Sở VH&TT cho hay.