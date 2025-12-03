20.000 viên đạn của quân đội Đức bị đánh cắp

Các thành viên quân đội Đức (Ảnh: HMB Media/Uwe Koch/Sipa USA).

Bộ Quốc phòng Đức ngày 2/12 xác nhận "một lô hàng gồm hàng nghìn viên đạn" đã bị đánh cắp khỏi xe kéo của một nhà thầu dân sự khi đang được vận chuyển cho lực lượng vũ trang Đức vào tuần trước.

Vào thời điểm lô đạn bị đánh cắp, tài xế đang nghỉ qua đêm hôm 24-25/11.

Vào ngày 28/11, Bộ Quốc phòng Đức phát hiện lô hàng đã bị mất khoảng 20.000 viên đạn.

Quân đội Đức đang điều tra vụ việc với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng nói với tạp chí Der Spiegel rằng quân đội Đức đánh giá vụ việc này "rất nghiêm trọng".

"Loại đạn dược này không được phép rơi vào tay kẻ xấu", người phát ngôn tuyên bố.

Năm nay, Đức cũng đã xảy ra nhiều vụ mất đạn dược khác, nhưng không có vụ nào nghiêm trọng như vụ việc lần này.

Trước đó, vào tháng 8, đài truyền hình công cộng Đức ARD đưa tin khoảng 90 viên đạn đã bị mất khỏi một đồn cảnh sát ở Saxony-Anhalt.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm Đức đang nỗ lực tăng cường lực lượng vũ trang sau nhiều năm đầu tư hạn chế.

Một tuần trước vụ việc, chính phủ liên minh Đức đã đề xuất dự luật tăng quân số lên 260.000 binh sĩ, từ khoảng 180.000 binh sĩ hiện nay, cùng với 200.000 quân dự bị vào năm 2035.

Động thái tăng cường quân sự diễn ra khi Đức vẫn là nhà cung cấp đạn dược hàng đầu cho Ukraine. Cuối tháng 8, nhà sản xuất đạn dược Rheinmetall của Đức đã khai trương nhà máy sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu để đáp ứng nhu cầu về loại vũ khí này.