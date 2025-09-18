Cặp LGBT Ninh Dương gây tranh cãi khi tổ chức họp fan: Sở Văn hóa nói gì?

Thời gian qua, cặp đôi nhà sáng tạo nội dung Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) nhận nhiều ý kiến tranh luận khi thông báo tổ chức họp fan tại TPHCM.

Vì Ninh Dương Story không phải là ca sĩ, diễn viên hay người hoạt động nghệ thuật, nhiều khán giả tranh cãi về nội dung chương trình, đồng thời thắc mắc về giấy phép tổ chức sự kiện này.

Tại họp báo chiều 18/9, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM phản hồi câu hỏi của phóng viên Dân trí liên quan đến sự kiện họp fan của cặp đôi Ninh Dương Story.

Cặp đôi Ninh Dương Story gây tranh luận khi thông báo tổ chức họp fan (Ảnh: Instagram nhân vật).

Đại diện Sở VH&TT cho biết, ngày 3/9, phía Sở đã nhận được văn bản từ Công ty Cổ phần The Bros Việt Nam, trong đó nội dung là đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi”

Căn cứ hồ sơ xin chấp thuận trình diễn nghệ thuật và các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở VH&TT đã có Văn bản số 2785/SVHTT-NT ngày 11/9 về việc chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đề nghị của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đối với chương trình họp fan.

"Nội dung chương trình gồm các ca khúc đã được thẩm định và phổ biến trong nhiều chương trình trước đây. Đối với buổi trình diễn, giao lưu trên, Sở VH&TT đã phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Công ty cổ phần The Bros Việt Nam đề nghị cung cấp phương án an ninh, kịch bản giao lưu với khán giả và các nội dung hoạt động khác để đảm bảo các điều kiện cho chương trình được diễn ra", phía Sở VH&TT cho hay.

Phía Sở cho biết thêm, các cơ quan chức năng đang phối hợp với đơn vị tổ chức thẩm định các nội dung theo đề nghị, đồng thời phúc khảo chương trình, kiểm tra các phương án đảm bảo do đơn vị tổ chức chuẩn bị.

Về những thắc mắc của truyền thông liên quan đến hoạt động khai thác thương mại, quảng cáo trong buổi họp fan, phía Sở phản hồi: "Chương trình “Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi” không thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Các nội dung có yếu tố thương mại khác không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở VH&TT".

Ninh Anh Bùi (phải) và Nguyễn Tùng Dương là cặp đôi KOLs (người dẫn đầu xu hướng) được yêu thích trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trước đó, hôm 4/9, Ninh Dương Story gây chú ý khi thông báo tổ chức buổi họp fan đầu tiên mang tên TIM building. Sự kiện sẽ diễn ra ngày 27/9 ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM), bán nhiều hạng vé, thấp nhất là 595.000 đồng, cao nhất là 2,8 triệu đồng.

Sau khi mở bán vé ngày 7/9, hạng ghế đắt nhất (2,8 triệu đồng) đã "cháy vé" chỉ sau vài phút. Hiện tại, khoảng 80% lượng vé chương trình đã bán hết, chỉ còn lại một số khu vực thuộc phân khúc vé 1,6 triệu đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng buổi họp fan của Ninh Dương Story có giá vé khá đắt đỏ, ngang với những ca sĩ như SOOBIN, Quang Hùng MasterD. Khán giả cũng thắc mắc về các hoạt động, nội dung của buổi họp fan khi 2 chàng trai này chỉ là nhà sáng tạo nội dung, không phải người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.