TPHCM định hình mạng lưới cộng đồng thông minh vùng

Ngày 3/12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, phường Bình Dương, TPHCM, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế Giới 2025. Hội nghị do UBND TPHCM phối hợp cùng Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế Giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Ông Lou Zacharilla, Đồng sáng lập ICF, cho biết, chuyển giao vai trò đăng cai từ Bình Dương sang TPHCM là một trong những câu chuyện kế thừa thành công hiếm có trong lịch sử 23 năm của ICF. Siêu đô thị mới này không chỉ giữ được đà phát triển mà còn nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong mạng lưới hơn 200 thành phố thành viên.

Lãnh đạo UBND TPHCM tham dự hội nghị (Ảnh: H.L.).

Hội nghị năm nay sẽ quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá TPHCM và Việt Nam như một điểm đến đầu tư chiến lược, đồng thời mở ra các cuộc đối thoại cấp cao về phát triển đô thị bền vững, chuyển đổi số và quản trị thông minh.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm toàn cầu thông qua nhiều hoạt động có giá trị....

Phát biểu lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong hơn một thập kỷ, Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế Giới đã đồng hành cùng Bình Dương (cũ) trong hành trình xây dựng cộng đồng thông minh tiên phong tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị (Ảnh: H.L.).

Hiện Bình Dương (cũ) đã trở thành một vùng trong không gian phát triển của TPHCM - một đại đô thị với hơn 14 triệu dân. Thành phố là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò đầu tàu trong tăng trưởng, đóng góp gần 1/4 GDP quốc gia...

TPHCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc phát triển sâu rộng, dựa trên triết lý rằng tương lai của một siêu đô thị hiện đại phải được kiến tạo từ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Thành phố đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi kép, vừa chuyển đổi số vừa phát triển kinh tế xanh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng số hiện đại; cải thiện hạ tầng giao thông và logistics để mở rộng kết nối vùng...

Theo ông Hà, một trong những mục tiêu quan trọng của TPHCM là lan tỏa mạnh mẽ mô hình cộng đồng thông minh đến nhiều địa phương trong toàn không gian đô thị; hướng tới việc ngày càng nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam ghi tên mình vào SMART21, tiến vào Top 7.

Xa hơn nữa là danh hiệu Cộng đồng Thông minh Thế Giới của năm. Thành phố cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sống, cải thiện dịch vụ công, phát triển hạ tầng số hiện đại và mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Hà nhấn mạnh, TPHCM trân trọng mời gọi các cộng đồng thông minh hàng đầu thế giới, các chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, nhà đầu tư chiến lược và đối tác toàn cầu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và đồng hành cùng thành phố trong hành trình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo...