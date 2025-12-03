Lộ lý do 2 kiểm toán viên tại Garmex Sài Gòn bị đình chỉ

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan đến báo cáo kiểm toán năm 2024.

Theo UBCKNN, kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2025 tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Garmex Sài Gòn không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết và chưa thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến theo chuẩn mực kiểm toán. Do đó, UBCKNN quyết định đình chỉ các kiểm toán viên đã ký báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của GMC.

Cụ thể, 2 người đã ký báo cáo kiểm toán của GMC gồm ông Đỗ Khắc Thanh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam và bà Dương Thị Quỳnh Hoa - Kiểm toán viên. Ông Thanh có Số giấy CNĐKHN kiểm toán: 0064-2023-142-1 và bà Hoa có Số giấy CNĐKHN kiểm toán: 0424-2023-142-1.

UBCKNN đồng thời yêu cầu Garmex Sài Gòn thực hiện công bố thông tin về sự việc trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của công ty.

2 kiểm toán viên của Garmex Sài Gòn vừa bị UBCKNN đình chỉ (Ảnh: DT).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, Garmex Sài Gòn ghi nhận doanh thu chỉ 2,1 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2023. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 45 tỷ đồng khiến công ty lỗ sau thuế 30 tỷ đồng. Đây là năm lỗ thứ ba liên tiếp, sau mức lỗ 52 tỷ đồng năm 2023 và 85 tỷ đồng năm 2022.

Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến rằng báo cáo tài chính hợp nhất của Garmex Sài Gòn phản ánh “trung thực và hợp lý” tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh và dòng tiền theo quy định kế toán hiện hành.

Tuy nhiên, kết luận của UBCKNN cho thấy hồ sơ kiểm toán không đáp ứng yêu cầu về bằng chứng kiểm toán theo chuẩn mực.