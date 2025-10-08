Em gái Trấn Thành: "Muốn tìm bạn đời có thể nói chuyện như với anh trai"

Uyển Ân được khán giả gọi với biệt danh "em gái nghìn tỷ" của Trấn Thành khi là một trong những diễn viên hiếm hoi góp mặt trong loạt phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng như: Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ...

Gần đây, Uyển Ân thu hút sự chú ý khi tham gia phim điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Cô vào vai Hải Âu, một cô gái xinh đẹp, hiện đại, có chuyện tình lãng mạn bên Lực (Thuận Nguyễn) và quá khứ cũng ẩn chứa nhiều bí mật.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Uyển Ân chia sẻ về cuộc sống tuổi 26, áp lực khi tìm cá tính riêng trong nghệ thuật, kỷ niệm đóng phim Chị ngã em nâng và mối quan hệ đặc biệt với anh trai - đạo diễn Trấn Thành.

Diễn viên Uyển Ân trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

Không áp lực so sánh doanh thu phim Trấn Thành và phim khác

Sau "Bộ tứ báo thủ", cơ duyên nào dẫn Uyển Ân đến với phim "Chị ngã em nâng"?

- Tôi đã đóng khá nhiều phim, trong đó đa phần thuộc thể loại tình cảm gia đình. Vai diễn Hải Âu với câu chuyện tình yêu thú vị của Chị ngã em nâng là dấu ấn tươi mới, cho tôi thêm trải nghiệm đa dạng trong sự nghiệp.

Uyển Ân tìm thấy điểm tương đồng nào giữa mình và nhân vật Hải Âu?

- Đây là một nhân vật tính cách táo bạo, dám theo đuổi những gì cô ấy thích, "quậy" hơn tôi rất nhiều. Ngoài đời, tôi là "con gái rượu" của gia đình, là cô gái ngoan, khá thu mình và hướng nội.

Uyển Ân và Thuận Nguyễn đóng vai người yêu trong phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hậu trường đóng cảnh nóng với Thuận Nguyễn có gì đáng nhớ?

- Mặc dù từng có kinh nghiệm đóng cảnh nóng ở Cô dâu hào môn, nhưng đến phim này tôi vẫn rất run.

Trước khi quay, tôi giả vờ mạnh miệng, nói rằng cảnh này có gì đâu, mình chuyên nghiệp mà. Nhưng lúc bắt đầu tôi cứng hết người vì quá áp lực. May mắn là anh Thuận Nguyễn rất tinh tế, biết cách dẫn dắt. Nhờ vậy mà chúng tôi chỉ cần quay 2 lần là hoàn thành.

Có cảnh quay hay chi tiết khó khiến Uyển Ân phải nhờ đến sự tư vấn của Trấn Thành?

- Tôi luôn muốn tự trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ. Chỉ khi nào có khúc mắc về vấn đề chuyên môn, tôi mới hỏi ý kiến anh hai. Còn nếu chuyện gì cũng hỏi anh ấy thì mọi thứ "dọn sẵn" cho tôi quá (cười).

Uyển Ân từng đóng nhiều phim đạt doanh thu vài trăm tỷ đồng, nhưng cũng có những phim doanh thu thấp. Nếu nói rằng bạn chỉ thành công khi tham gia phim của anh trai, bạn phản hồi ra sao?

- Mỗi bộ phim đều có số phận riêng của nó. Thắng doanh thu hay không, còn cần nhiều yếu tố cộng hưởng. Tôi chỉ là một phần bé nhỏ trong ê-kíp. Do đó, tôi không áp lực việc so sánh rằng "đóng phim của Trấn Thành thì đạt doanh thu tốt, còn đóng phim khác ngược lại". Tôi hiểu rằng cuộc sống sẽ có lúc lên, có lúc xuống.

Uyển Ân tự lực nhiều hơn khi đóng phim không phải của Trấn Thành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Làm việc cùng những đạo diễn khác có dễ dàng hơn khi làm việc cùng Trấn Thành?

- Mỗi lần đóng phim của anh hai, tôi rất áp lực vì anh kỹ tính, thẳng thắn. Tuy nhiên, nhờ sự nghiêm khắc của anh, tôi như được trải qua "kỳ thi sát hạch".

Lần này, tôi thấy mình may mắn khi làm việc cùng ê-kíp rất thoải mái. Tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ đạo diễn Vũ Thành Vinh và các anh chị. Đặc biệt, tôi ngưỡng mộ chị Lê Khánh bởi chị rất chuyên nghiệp, chủ động.

"Vượt qua được cửa ải Trấn Thành, vừa khó lại vừa dễ"

Uyển Ân thấy mình đang ở đâu trên hành trình thoát khỏi cái bóng "em gái Trấn Thành"?

- Tôi không đặt nặng vấn đề thoát khỏi cái mác "em gái Trấn Thành", vì sự thực tôi là em của anh ấy. Nhờ danh xưng này mà tôi được khán giả biết đến ở giai đoạn đầu hoạt động. Hiện tại, tôi nỗ lực để mình có thể tồn tại lâu dài, kiếm sống được với sự nghiệp diễn xuất.

Uyển Ân không phủ nhận sự may mắn khi được nâng đỡ bởi anh trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bạn thấy mình còn thiếu điều gì để bứt phá hơn?

- Anh Trấn Thành thường nói với tôi, điều mà khán giả quan tâm về nghệ sĩ chính là cá tính. Anh ấy từng mắng tôi rằng: "Anh thấy em thụ động quá Dánh (tên thân mật của Uyển Ân - PV) ơi. Nếu không tỏa năng lượng, mọi người sẽ không hiểu Uyển Ân là con bé như thế nào để yêu thích".

Có lẽ đó là chìa khóa lớn nhất của tôi. Tôi cần có cá tính rõ ràng hơn, hướng ngoại nhiều hơn.

Nữ diễn viên được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc thay đổi ngoại hình, lột xác hơn so với quá khứ, đã mở ra cơ hội gì cho bạn?

- Thực ra phong độ ngoại hình của tôi cũng trồi sụt như sự nghiệp diễn xuất của tôi, lên đỉnh và chạm đáy nhiều lần (cười). Có lúc, tôi xinh đẹp, mảnh mai. Nhưng tôi thuộc thể trạng dễ hấp thu, chỉ cần thiếu kỷ luật trong việc ăn uống là tăng cân trở lại.

Ở tuổi 26, Uyển Ân nhìn cuộc sống bằng lăng kính nào?

- Con đường tôi đi khá may mắn, nhưng tôi cũng trải qua không ít khó khăn. Ví dụ như những hôm ế show, tôi nằm ở nhà, cha mẹ lại hỏi sao tôi không đi làm (cười).

Chuyện tình của Hải Âu và Lực trong phim vấp phải sự phản đối từ chị gái. Ngoài đời, có bao giờ bạn rơi vào tình huống tương tự?

- Vượt qua được "cửa ải" của anh Thành, vừa khó lại vừa dễ (cười). Khi tôi bước vào một mối quan hệ, tôi phải cân nhắc, tìm hiểu kỹ lưỡng rồi mới dẫn về ra mắt anh Thành. Anh ấy không cấm đoán tôi quen ai, nhưng luôn căn dặn tôi nhiều điều.

Tôi cũng là người tỉnh táo. Nếu gặp chàng trai nào đó có dấu hiệu thiếu đàng hoàng, thiếu chín chắn, là tôi "quay xe".

Uyển Ân hé lộ cô tìm hiểu kỹ lưỡng về bạn trai rồi mới đưa về ra mắt Trấn Thành và gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bạn đời tương lai của Uyển Ân có áp lực khi có anh rể nổi tiếng, giỏi giang như Trấn Thành?

- Tôi luôn tin rằng ông trời sẽ se duyên cho tôi gặp một người hài hước, giàu có, ga lăng, chiều chuộng, tinh tế và thấu hiểu tôi.

Bạn đời lý tưởng trong suy nghĩ của tôi là người mà tôi có thể tâm sự mọi vấn đề, như cách tôi có thể chia sẻ với anh hai. Mỗi lần tôi gặp chuyện nào đó, anh Trấn Thành luôn có những góc nhìn, lời khuyên rất quý giá.

Trong "Chị ngã em nâng", Hải Âu cũng đồng cam cộng khổ cùng Lực khi bạn trai gặp biến cố, không có gì trong tay. Ngoài đời, Uyển Ân có phải là mẫu bạn gái như vậy?

- Điều kiện kinh tế quan trọng, nhưng sự đồng điệu về tính cách, con người mới là yếu tố mà tôi quan tâm nhất về một người bạn đời.

Nếu bạn trai tôi chẳng may gặp thăng trầm sự nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn là hai tâm hồn thấu hiểu nhau, thì tôi nghĩ mình sẽ dung hòa các tiêu chí để vun đắp mối quan hệ.

Cảm ơn Uyển Ân vì những chia sẻ!

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999. Cô có niềm đam mê với diễn xuất từ nhỏ, theo học tại sân khấu kịch Minh Nhí sau khi vào đại học. Năm 18 tuổi, Uyển Ân có vai diễn đầu tiên trong phim chiếu mạng Cô gái đến từ bên kia. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô là vai nữ chính trong Nhà bà Nữ (2023), bộ phim do Trấn Thành đạo diễn. Sau này, cô tham gia các phim như Mai (2024), Cô dâu hào môn (2024), Bộ tứ báo thủ (2025)...

Ảnh: Facebook nhân vật