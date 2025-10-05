Ninh Dương Lan Ngọc lăn xả vật lộn với Trấn Thành bất chấp chấn thương

Tập 1 Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng tối 4/10, mở màn bằng những tình tiết kịch tính và hài hước. Mùa này, chương trình gồm 7 người chơi: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P.

Trấn Thành thu hút sự chú ý khi trở lại "Running Man Vietnam" sau 6 năm (Ảnh: Forest studio).

Trở lại sau 6 năm kể từ mùa 1 (2019), Trấn Thành được khán giả nhận xét vẫn duy trì phong độ của một "chiến binh" nhanh nhẹn, thông minh. Bên cạnh khả năng tư duy, nam MC còn gắn kết các nghệ sĩ, tạo không khí hài hước cho chương trình.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất tập 1 chính là màn đối đầu giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành. Trong trò chơi truy tìm “thây ma giả dạng”, Trấn Thành là thây ma gốc, khẳng định mục tiêu hàng đầu là loại bỏ Lan Ngọc vì cho rằng nữ diễn viên "rất nguy hiểm".

Tương tự, Lan Ngọc cũng suy đoán Trấn Thành là thây ma, không ngần ngại đối đầu trực tiếp với "đối thủ nặng ký nhất tại Running Man Vietnam".

Màn rượt đuổi, giằng co giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Trấn Thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, dù là thành viên nữ duy nhất và tình trạng sức khỏe gặp ảnh hưởng vì chấn thương chân, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn lăn xả, lao vào giằng co quyết liệt để xé bằng được bảng tên Trấn Thành.

Khoảnh khắc Lan Ngọc xé bảng tên Trấn Thành khiến cả trường quay bùng nổ tiếng reo hò. Sau màn "tiêu diệt" thây ma, Lan Ngọc bị đau chân và được Quang Trung cõng để tiếp tục tham gia thử thách truy tìm thây ma còn lại.

Ninh Dương Lan Ngọc hạ gục được đối thủ nặng ký Trấn Thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi tinh thần lăn xả, sự chuyên nghiệp của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc: "Lan Ngọc đúng là nữ chiến binh của Running Man Vietnam", "Khi đối đầu Trấn Thành, chân của Lan Ngọc đã bị đau nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng lăn xả, không cần ê-kíp can thiệp"; "Nếu Lan Ngọc không bị chấn thương, cô ấy có thể sẽ xé luôn được bảng tên của Anh Tú Atus"...

Ở màn đối đầu cuối cùng, cuộc chiến giữa hai phe Lan Ngọc - Quang Trung và Anh Tú Atus trở nên căng thẳng. Với lợi thế nhanh nhẹn, Anh Tú Atus dễ dàng xé bảng tên Quang Trung và sau đó loại bỏ được Lan Ngọc để giành chiến thắng trong tập 1.

Nhiều khán giả nhận xét, Anh Tú Atus là gương mặt mới của chương trình nhưng có tư duy tốt, thể lực dẻo dai, hứa hẹn là nhân tố nổi bật của mùa 3.