"Mưa đỏ" lọt đề cử 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025
(Dân trí) - Cùng với các chương trình về đại nhạc hội, liên hoan phim, "Mưa đỏ" vừa được đề cử để bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.
Sáng 23/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã công bố 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức - cho biết, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều dấu mốc, sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có những đóng góp quan trọng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
“Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, vai trò của văn hóa ngày càng được khẳng định rõ nét, không chỉ trong lĩnh vực tinh thần, giải trí mà còn trở thành điểm đột phá quan trọng nhằm khơi thông, huy động các nguồn lực cho sự phát triển của ngành văn hóa”, ông Nguyễn Anh Vũ khẳng định.
Ông Vũ cho biết thêm, bên cạnh các địa phương, nhiều hiệp hội nghề nghiệp cũng tích cực tham gia đề cử sự kiện. Đáng chú ý, năm nay có thêm sự tham gia của Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam, thể hiện tinh thần đổi mới, mở rộng phạm vi và lĩnh vực bình chọn.
“Kết thúc thời gian đề cử theo quy định, Ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện trình lên Ban tổ chức.
Từ kết quả này, Ban tổ chức đã tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, báo cáo lãnh đạo Bộ để tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương”, ông Nguyễn Anh Vũ thông tin.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao đổi với báo chí về đề cử các sự kiện. Đáng chú ý, sự kiện Đức Phúc biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương và đoạt giải Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga và bộ phim Mưa đỏ - hiện tượng điện ảnh Việt năm 2025 - được tôn vinh nhưng nằm chung trong đề cử sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn.
Theo đó, hoạt động bình chọn diễn ra dưới hai hình thức: Bình chọn trực tiếp ngày 23/12 với sự tham gia của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và bình chọn trực tuyến trên Báo Văn hóa điện tử, Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) từ 8h ngày 23/12 đến 9h ngày 25/12.
Kết quả 10 sự kiện tiêu biểu nhất sẽ được công bố ngay sau khi tổng hợp số phiếu từ hai hình thức trên.
15 sự kiện được Ban tổ chức công bố để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu bao gồm:
1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành VH-TT&DL vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam.
3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
4. Tiếp tục khẳng định tầm vóc của di sản Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình đầu tiên được UNESCO vinh danh.
Chương trình nghệ thuật 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Bộ VH-TT&DL tổ chức.
5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững do Việt Nam đề xuất.
6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên.
7. Ấn tượng Cảm hứng Việt tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ 3 - 2025.
8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.
9. Lần đầu tiên Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.
10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa.
11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025.
12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.
13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33.
14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.
15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.