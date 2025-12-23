"Mưa đỏ" lọt đề cử 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã công bố 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức - phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Trần Huấn).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức - cho biết, năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều dấu mốc, sự kiện quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có những đóng góp quan trọng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

“Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, vai trò của văn hóa ngày càng được khẳng định rõ nét, không chỉ trong lĩnh vực tinh thần, giải trí mà còn trở thành điểm đột phá quan trọng nhằm khơi thông, huy động các nguồn lực cho sự phát triển của ngành văn hóa”, ông Nguyễn Anh Vũ khẳng định.

Ông Vũ cho biết thêm, bên cạnh các địa phương, nhiều hiệp hội nghề nghiệp cũng tích cực tham gia đề cử sự kiện. Đáng chú ý, năm nay có thêm sự tham gia của Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam, thể hiện tinh thần đổi mới, mở rộng phạm vi và lĩnh vực bình chọn.

“Kết thúc thời gian đề cử theo quy định, Ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện trình lên Ban tổ chức.

Từ kết quả này, Ban tổ chức đã tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, báo cáo lãnh đạo Bộ để tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương”, ông Nguyễn Anh Vũ thông tin.

Phim "Mưa đỏ" lọt đề cử bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao đổi với báo chí về đề cử các sự kiện. Đáng chú ý, sự kiện Đức Phúc biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương và đoạt giải Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga và bộ phim Mưa đỏ - hiện tượng điện ảnh Việt năm 2025 - được tôn vinh nhưng nằm chung trong đề cử sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, biểu diễn.

Theo đó, hoạt động bình chọn diễn ra dưới hai hình thức: Bình chọn trực tiếp ngày 23/12 với sự tham gia của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và bình chọn trực tuyến trên Báo Văn hóa điện tử, Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) từ 8h ngày 23/12 đến 9h ngày 25/12.

Kết quả 10 sự kiện tiêu biểu nhất sẽ được công bố ngay sau khi tổng hợp số phiếu từ hai hình thức trên.