Trấn Thành bị thoát vị đĩa đệm, kể tình trạng sức khỏe tuổi 38

Sáng 1/10, buổi họp báo khởi động mùa 3 chương trình Running Man Vietnam diễn ra ở TPHCM.

Hàng trăm người hâm mộ và 7 thành viên chương trình gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn có mặt từ sáng sớm, tạo nên không khí sôi động tại Công viên Tao Đàn.

Bảy thành viên "Running Man Vietnam" mùa 3 ra mắt khán giả tại sự kiện sáng 1/10 (Ảnh: Bích Phương).

Sự quay trở lại của Trấn Thành trong vai trò thành viên chính của Running Man Vietnam mùa 3 trở thành tâm điểm chú ý từ đông đảo khán giả. Trước đó, ở Running Man Vietnam mùa 1 (2019), Trấn Thành không chỉ là cây hài mà còn là một trong những "át chủ bài" khiến các thành viên phải dè chừng nhờ thể lực dẻo dai, sự nhanh nhạy và tinh thần thi đấu nhiệt tình.

Tại họp báo ra mắt chương trình mùa 3, Trấn Thành chia sẻ về màn tái xuất show thực tế này sau nhiều năm: "Tôi bây giờ đã có tuổi, ngại vận động mạnh. Không ngờ chỉ 6 năm mà sức khỏe tôi sa sút đáng kể, giờ không còn là "khủng long" như mùa đầu mà thành "bò biển". Tôi cũng đang bị thoát vị đĩa đệm, nhưng một khi đã chơi là tôi sẽ hết mình, không đổ thừa cho sức khỏe.

Mùa này ê-kíp sản xuất đầu tư kỹ lưỡng, dàn người chơi cũng rất chất lượng. Mỗi một tập xây dựng câu chuyện chỉn chu, như một bộ phim điện ảnh nhiều màu sắc, có câu chuyện mở, kết, có sự kịch tính, hài hước".

Trấn Thành được quan tâm khi tái xuất chương trình sau 6 năm (Ảnh: Ban tổ chức).

Trấn Thành nhấn mạnh, ở mùa 3, các thành viên chương trình rất đoàn kết với nhau. "Anh em rất thương nhau nên mỗi khi ghi hình, tôi tận hưởng bầu không khí vui vẻ, ấm áp cùng mọi người. Dàn người chơi năm nay ai cũng giỏi", nam nghệ sĩ nói.

Ninh Dương Lan Ngọc - bóng hồng duy nhất của chương trình - hé lộ về tình hình chấn thương: "Tham gia tới mùa thứ 3, tôi cũng muốn mang lại những điều mới mẻ cho chương trình. Muốn đối đầu với đối thủ mạnh như anh “bò biển” Trấn Thành, tôi phải chuẩn bị thể lực tốt. Tôi không còn trẻ nữa nên sức lực có hạn. Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ thi đấu hết mình".

Hàng trăm khán giả theo dõi buổi giao lưu, tình huống chơi trò chơi của dàn thành viên "Running Man Vietnam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Quân A.P - "em út" của Running Man Vietnam mùa 3 - bày tỏ sự phấn khích. Nam ca sĩ nói, ban đầu anh khá bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự dẫn dắt, hỗ trợ từ đàn anh, anh nhanh chóng hòa nhập.

Liên Bỉnh Phát khẳng định anh gặp chấn thương nhưng tinh thần thi đấu không giảm. Anh Tú Atus gây cười khi tự nhận anh là thành viên thường "chơi xấu" nhất mùa 3.

Trong khi đó, Quang Tuấn xúc động khi Trấn Thành và các thành viên cũ của chương trình luôn tạo cơ hội để những gương mặt mới có thể tỏa sáng, ghi dấu ấn cá nhân.