"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai diễn thời trang, khoe nhan sắc không tuổi

Triển lãm kết hợp show thời trang Lãnh Mỹ A - Hành trình di sản 30 năm của nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung diễn ra tối 22/12 tại TPHCM, quy tụ sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người đẹp, đại diện các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Chương trình được dàn dựng thành 3 màn trình diễn, tương ứng với 3 lát cắt tiêu biểu trong sự nghiệp 30 năm của Võ Việt Chung. Trong đó, điểm nhấn là những bộ trang phục mang chất liệu lụa Lãnh Mỹ A - loại lụa tơ tằm đen tuyền, truyền thống nổi tiếng của Việt Nam.

Bộ sưu tập đầu tiên mang tên "Lãnh Mỹ A - Huê khôi xứ Nam Kỳ", giới thiệu những trang phục sang trọng, gợi ký ức về phụ nữ Nam Kỳ xưa, có tông đen làm chủ đạo.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai trình diễn trong bộ sưu tập, là một trong những gương mặt được chú ý nhất show diễn.

Ở tuổi U60, chị vẫn được khen về nhan sắc mặn mà, khí chất sắc sảo. Từng là biểu tượng nhan sắc thập niên 1990, Hiền Mai hiện có cuộc sống viên mãn. Thi thoảng, chị góp mặt trong một số sự kiện giải trí để ủng hộ bạn bè, đồng nghiệp.

Siêu mẫu Ngọc Nga - một trong những chân dài đám thuộc “thế hệ vàng” đầu thập niên 2000 - cũng tái xuất sàn catwalk.

MC Quỳnh Hoa diện bộ áo dài đằm thắm, khoe vẻ đẹp sang trọng. NTK xử lý chất liệu, phom dáng theo tinh thần may đo cao cấp, thể hiện rõ nét qua chi tiết cổ áo, kỹ thuật cắt, đính kết thủ công.

NSND Trịnh Kim Chi xuất hiện ở vai trò vedette trong chương đầu tiên của show diễn.

Ở màn hai, các thiết kế được thực hiện trên chất liệu Lãnh Mỹ A nhưng có điểm nhấn ở phom dáng độc đáo, lấy cảm hứng từ áo bà ba, áo dài, từ đó tái hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt dưới góc nhìn tinh tế và hiện đại hơn.

Bộ sưu tập lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ gắn liền với văn hóa truyền thống.

Khép lại chương trình là bộ sưu tập “Hoa khổng tước”, giới thiệu 30 thiết kế áo dài với bảng màu rực rỡ như một lời chào đón năm mới, lan tỏa tinh thần tươi mới, nhiều năng lượng.

Các thiết kế được thực hiện trên nền lụa Việt Nam, kết hợp áo choàng voan đũi tơ tằm, với họa tiết hoa và chim công được xử lý bằng kỹ thuật thêu, vẽ, cắt và đính hoàn toàn thủ công, tạo nên những đường nét mềm mại gợi hình ảnh vũ điệu uyển chuyển của chim công.

Hình tượng chim công khổng tước được khai thác xuyên suốt bộ sưu tập, mang ý nghĩa biểu trưng cho vẻ đẹp quyến rũ, huyền bí, thịnh vượng, đồng thời thể hiện khát vọng làm mới áo dài Việt trong dòng chảy thời trang hiện đại.

Show diễn khép lại với màn xuất hiện của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo.

Ảnh: Ban tổ chức