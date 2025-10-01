Uyển Ân ngại khi xem lại cảnh nóng "táo bạo chưa từng có" của chính mình

Tối 30/9, phim điện ảnh Chị ngã em nâng tổ chức buổi công chiếu tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn diễn viên: Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân...

Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như: NSƯT Quyền Linh, MC Thanh Bạch, ca sĩ Ngọc Sơn, diễn viên Lý Nhã Kỳ, vợ chồng đạo diễn Thu Trang - Tiến Luật... Hai ngôi sao đến từ Thái Lan là Moslhong (Mos) và Isbanky (Bank) cũng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Ê-kíp phim giao lưu trước buổi công chiếu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong phần giao lưu với báo chí, đạo diễn Vũ Thành Vinh và dàn diễn viên có những chia sẻ thú vị, cũng như giải đáp những thắc mắc xoay quanh bộ phim.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết, sau tác phẩm đầu tay Hai muối ra rạp năm ngoái, ông nghiêm túc lắng nghe những góp ý, khắc phục điểm còn thiếu sót trong phong cách làm phim. Lần này, đạo diễn vô cùng hài lòng về sự thể hiện của bộ tứ diễn viên chính và tâm đắc với kịch bản phim nhấn mạnh thông điệp tình thân gia đình.

Uyển Ân nói về vai diễn trong phim mới (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước câu hỏi về tương tác thân mật với Thuận Nguyễn trong phim, diễn viên Uyển Ân cho biết cô rất ngại ngùng khi xem lại các cảnh quay.

"Đây là phim đầu tiên của tôi đóng mà khi xem lại tôi mắc cỡ, "nổi da gà" nhiều như vậy. Nhân vật Hải Âu của tôi rất táo bạo, khác hẳn với tính cách tôi ngoài đời", Uyển Ân nói.

Trong Chị ngã em nâng có tình huống nhân vật Hải Âu hô hấp nhân tạo để cứu Thương (Lê Khánh). Uyển Ân hé lộ cô mất nhiều thời gian hoàn thành phân cảnh này vì động tác ép tim vừa đòi hỏi kỹ thuật chính xác vừa không làm đau Lê Khánh.

Uyển Ân khẳng định chi tiết Hải Âu chạm môi Thương hoàn toàn không phải "khóa môi" mà do góc quay của đạo diễn.

Trước câu hỏi về việc MC Trấn Thành phản ứng gì khi thấy Uyển Ân đóng cảnh nóng trong phim mới, cô cho biết anh trai chưa xem phim nên chưa có nhận xét cụ thể. Tuy nhiên, Uyển Ân hé lộ trong mắt Trấn Thành, cô luôn là trẻ con, thường bị góp ý mỗi lần mặc trang phục gợi cảm.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh giải thích thêm, những cảnh thân mật giữa nhân vật của Uyển Ân và Thuận Nguyễn là phù hợp với câu chuyện tình yêu, mạch phim, không phải để gây tò mò cho khán giả.

"Hai nhân vật này thể hiện khát vọng, sự tự do tuổi trẻ nên những chi tiết tình cảm, gần gũi của họ là hợp lý, hoàn toàn không phải cảnh tình dục nào quá phản cảm", đạo diễn cho biết.