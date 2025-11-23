Quan chức Mỹ: Ukraine nên tổ chức bầu cử trong 100 ngày

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine Keith Kellogg (Ảnh: Reuters).

"Có một điểm tôi nghĩ là quan trọng đó là bầu cử cần được diễn ra (ở Ukraine). Kế hoạch viết rất rõ rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày. Dựa trên những người tôi đã trao đổi, có lẽ họ có thể làm được trong khoảng 90 ngày, nhưng đó sẽ là một quá trình đáng chú ý. Tôi nghĩ họ cần tổ chức bầu cử để trấn an người dân, và cũng trấn an thế giới tự do, nhưng đó là một trong những điều kiện của kế hoạch”, ông Kellogg cho biết.

Quan chức Mỹ không nêu cụ thể kế hoạch trên cụ thể là gì.

Đầu năm nay, ông Kellogg từng nói với Reuters rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kiev có thể đạt được thỏa thuận đình chiến với Nga trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua đã không đạt được kết quả như kỳ vọng do 2 bên quá khác biệt về điều kiện tiên quyết, bất chấp các nỗ lực trung gian của Mỹ.

Giới chức Mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống. Washington lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.

Ông Volodymyr Zelensky vẫn đang giữ chức vụ Tổng thống Ukraine mặc dù theo luật, nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Ông từ chối rời vị trí và đã hoãn các cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn luật thiết quân luật được áp dụng từ năm 2022 sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả 2 cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật.

Ông Zelensky giải thích rằng nếu thiết quân luật bị đình chỉ trước khi chiến sự với Nga kết thúc để tổ chức bầu cử, Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ mất quân đội. Theo ông, đây là kịch bản mà Nga sẽ tận dụng để tiếp tục tiến công Ukraine trong tương lai.

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Kellogg cho biết ông Zelensky có thể tới Mỹ để thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Đó là một kế hoạch tốt. Có một số điểm trong đó cần được chuẩn hóa rõ ràng hơn và giải thích kỹ hơn, nhưng chúng ta gần như đã hoàn tất”, ông Kellogg nói.

Ông lưu ý rằng sẽ có cơ hội để khẳng định đây là một kế hoạch tốt “khi ông Zelensky đến Mỹ, điều mà ông ấy có thể sẽ làm, dù chưa có gì đảm bảo".

Mỹ đang rất gần đến việc đạt được giải pháp cho xung đột ở Ukraine, vị đặc phái viên nói. “Chúng ta luôn nói rằng 10m cuối cùng để đến mục tiêu là khó khăn nhất. Giờ chúng ta chỉ còn khoảng 2m. Chúng ta gần như đã hoàn thành”, ông Kellogg nhấn mạnh.

Bản kế hoạch mà Mỹ đưa ra đang có những điểm không có lợi cho Ukraine và có thể buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ. Đây là một trong những khúc mắc khiến Ukraine muốn thảo luận thêm với các đồng minh phương Tây. Mặt khác, Nga cho rằng, bản kế hoạch có thể là cơ sở cho một giải pháp hòa bình giữa nước này và Ukraine.