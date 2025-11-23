"Bộ Quốc phòng khẩn trương sản xuất thêm quần áo, cấp cho dân vùng lũ"

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi, về khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở một số tỉnh miền Trung.

Về các công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát lại những nơi bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng còn nơi không tiếp cận được.

Với chỉ đạo “tập trung cao nhất cho con người”, Thủ tướng lưu ý lo hậu sự cho những người đã mất, cứu chữa người bị thương và chia sẻ với các gia đình có những người chết, mất tích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp về khắc phục hậu quả mưa lũ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Mặt khác, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo kịp thời tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương sản xuất thêm quần áo để cung cấp cho người dân, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Trước đề xuất của địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính trước mắt cân đối hỗ trợ thêm cho các tỉnh để thực hiện công việc khẩn cấp như khôi phục nhà ở cho người dân, khôi phục giao thông.

Trong đó, ông đề nghị cân đối cho Đắk Lắk thêm 500 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, Gia Lai thêm 150 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo, Khánh Hòa thêm 150 tỷ đồng, Lâm Đồng thêm 300 tỷ đồng.

“Các tỉnh sử dụng nguồn hỗ trợ một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực”, Thủ tướng yêu cầu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, quân đội, công an cần tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp đỡ, hỗ trợ người dân;

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, các sư đoàn đóng trên địa bàn, Bộ Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… điều động lực lượng, tập trung hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường cho nhân dân.

Về vận chuyển vật tư, hàng hóa, Thủ tướng chỉ đạo vận chuyển từ nơi gần nhất, nếu cần thì sử dụng các doanh nghiệp hàng không, đường sắt và các phương tiện khác; bố trí ngay trực thăng, thiết bị bay không người lái để tiếp cận những khu vực không tiếp cận được.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại những người mất nhà và trước 31/1/2026 (trước Tết Nguyên đán) phải hoàn thành việc xây dựng lại nhà cho người dân. Với các nhà cần sửa chữa, gia cố, địa phương tính toán để tới 30/11 phải xong.

Về trường lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng các địa phương rà soát, tổng hợp, có báo cáo đầy đủ trước 30/11, tiến hành sửa chữa, xây dựng lại càng sớm càng tốt các trường bị hư hỏng, đổ sập.

Khi nước lũ rút, nhiều đoàn cứu trợ từ khắp cả nước đã đổ về xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ) để hỗ trợ người dân (Ảnh: Nam Anh).

Tiếp xúc với Thủ tướng tại G20, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tổ chức hiện có Quỹ ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng huy động nguồn lực từ quỹ này để hỗ trợ Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với phía WHO để triển khai việc này.

Về giao thông, Thủ tướng nhắc Bộ Xây dựng chỉ đạo khắc phục hệ thống giao thông sớm nhất có thể, tiến hành thủ tục trong tình trạng khẩn cấp để làm nhanh nhất.

Mặt khác, ông lưu ý các cơ quan liên quan rà soát việc vận hành hồ chứa, địa phương nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ như tái định cư để di dời người dân khỏi những khu vực nguy hiểm.

“Nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tất cả những điểm nóng như những nơi còn bị ngập lụt, chia cắt… phải có mặt lãnh đạo tỉnh để nắm tình hình và chỉ huy, chỉ đạo. Các địa phương thông báo đầu mối, địa điểm tiếp nhận hỗ trợ thống nhất, tập trung, để việc hỗ trợ hệ thống, trật tự, phân bổ phù hợp, hiệu quả nhất.