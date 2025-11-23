Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa lũ lịch sử

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2572 của Thủ tướng về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa được hỗ trợ 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 500 tỷ đồng, để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trực thăng của Trung đoàn 930 tiếp tế thực phẩm cứu trợ người dân miền Trung (Ảnh: Đinh Đồng).

UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, địa phương được giao quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, không để thất thoát, tiêu cực.

Những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Theo số liệu cập nhật, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Ngày 22/11, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 4 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tới Đắk Lắk, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ở Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tới Lâm Đồng.

Cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.