Thân Thúy Hà nói gì khi được ủng hộ vào vai Madam Bình phim "Mưa đỏ"?

Mưa đỏ đang là bộ phim gây bão tại phòng vé Việt. Nhờ sức hút của phim, các diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong Mưa đỏ, diễn viên Thân Thúy Hà đóng vai bà Kiều - mẹ của nhân vật Quang (Steven Nguyễn), một người lính ở "bên kia chiến tuyến". Khán giả đánh giá cao diễn xuất của Thân Thúy Hà khi cô nhập vai trọn vẹn vào người mẹ mất con trong chiến tranh.

Diễn viên Thân Thúy Hà vào vai bà Kiều - mẹ của Quang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên cũng có thể đóng vai diễn khác trong Mưa đỏ. Nhiều bình luận réo gọi Thân Thúy Hà là lựa chọn đúng đắn hơn nếu đảm nhận vai nhà ngoại giao trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris vì có ngoại hình, thần thái phù hợp.

Trước những tranh luận từ dân mạng, Thân Thúy Hà đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm, yêu mến nhân vật bà Kiều trong Mưa đỏ, đồng thời mong người xem không so sánh, gán ghép cô trong những vai diễn khác.

"Ngay cả vai diễn khách mời nhỏ, thoáng qua của tôi cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Tôi rất vui và trân trọng tình cảm này. Có lẽ mọi người ưu ái khi nghĩ rằng tôi sẽ diễn tốt hơn khi đảm nhận vai khác. Nhưng thật ra tôi không tài giỏi như mọi người nghĩ. Chắc chắn tôi cũng sẽ không làm hài lòng khán giả.

Tôi mong mọi người tế nhị khi bình luận, vì như thế sẽ khiến tôi khó xử, ngại với đồng nghiệp. Bản thân tôi cũng sẽ không hề vui nếu bị mang ra so sánh", Thân Thúy Hà cho hay.

Vai diễn những nhà ngoại giao trên bàn đàm phán Hội nghị Paris của Đinh Thúy Hà (trái) và Châu Hà Yến Nhi gây tranh luận (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, khán giả có nhiều tranh luận về vai các nhân vật nhà nữ ngoại giao do Châu Hà Yến Nhi và Đinh Thúy Hà đảm nhận. Một số bình luận nhận xét các vai diễn này lấy cảm hứng từ Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhưng thần thái chưa lột tả được khí chất cứng cỏi, sắc sảo như nguyên mẫu.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhấn mạnh rằng phim Mưa đỏ "không có nhân vật nào là bà Nguyễn Thị Bình".

"Hai nhân vật nữ trên bàn đàm phán chỉ được xây dựng theo cảm hứng từ hình tượng của bà - một nhà ngoại giao có bản lĩnh và khí chất đặc biệt, theo tôi là “độc bản”.

Dù là Mưa đỏ hay bất kỳ bộ phim nào khác tái hiện cuộc đàm phán Paris, sẽ không bao giờ có thể tìm được một nhân vật giống hệt bà Nguyễn Thị Bình. Các nhân vật trong phim chỉ cần chuyển tải được phần nào thần thái, tinh thần ấy đã là thành công", đạo diễn cho biết.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền mong khán giả hiểu rằng phim không tái hiện “nguyên mẫu”, mà chỉ là lấy cảm hứng, khơi gợi khí chất của bà Nguyễn Thị Bình thông qua những nhân vật hư cấu lấy cảm hứng từ lịch sử.

Khung cảnh Hội nghị Paris được tái hiện trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Hôm 30/8, diễn viên Đinh Thúy Hà - người vào vai bà Vân, nhà đàm phán ở Hội nghị Paris trong Mưa đỏ - cũng lên tiếng trước những góp ý.

“Mấy hôm nay đọc nhiều lời chê trên mạng. Tôi xin lỗi nhưng tôi đã rất cố gắng. Tôi cũng đọc và xem tư liệu để học cái khí chất, thần thái, nhưng đúng là không thể làm tốt 100% được”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng, điều đáng tiếc duy nhất là cô đã không giảm được cân trước khi bấm máy.