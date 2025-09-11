"Mưa đỏ" cán mốc 600 tỷ đồng doanh thu, hơn 7 triệu lượt người ra rạp

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến chiều 11/9, phim Mưa đỏ cán mốc 600 tỷ đồng doanh thu sau gần 20 ngày ra rạp, thiết lập kỷ lục mới cho lịch sử màn ảnh Việt.

Trong ngày hôm nay (số liệu đến 15h30), phim Mưa đỏ bán ra 78.000 vé trên 4.100 suất chiếu, thu về 6,3 tỷ đồng. Mặc dù giảm nhiệt nhẹ so với kỳ nghỉ lễ 2/9, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền vẫn áp đảo phòng vé, giữ khoảng cách lớn với các bộ phim như: Làm giàu với ma 2, Khế ước bán dâu, Cô dâu ma...

Phim "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng phòng vé Việt thời gian qua (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Một số chuyên gia dự đoán, với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, Mưa đỏ nhiều khả năng sẽ chạm mốc 650 tỷ đồng vào cuối tuần này và về đích ở mốc 700 tỷ đồng doanh thu.

Trước đó, Mưa đỏ chính thức ra mắt toàn quốc ngày 22/8, nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé, được đông đảo khán giả yêu thích.

Hôm 7/9, phim vượt qua kỷ lục 551 tỷ đồng của Mai, thiết lập ngôi vương mới tại phòng vé Việt. Trong cao điểm dịp lễ 2/9, Mưa đỏ từng thu về 54 tỷ đồng/ngày, bỏ xa kỷ lục 43,9 tỷ đồng/ngày của Mai từng đạt được hồi tháng 2/2024.

Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bảo Quyên).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, các diễn viên Mưa đỏ như Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang cho biết, điều khiến ê-kíp hạnh phúc nhất không chỉ là con số doanh thu kỷ lục, mà là sự đón nhận của khán giả.

"Con số doanh thu là điều mà ê-kíp chưa bao giờ dám mơ đến. Nhưng hạnh phúc hơn là đã có hơn 7 triệu lượt khán giả ra rạp để thưởng thức bộ phim, tưởng nhớ đến công lao của những thế hệ đi trước đã ngã xuống", Đỗ Nhật Hoàng nói.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng cho biết chị không quá bận lòng đến doanh thu. Nữ đạo diễn cho rằng phim vượt khâu kiểm duyệt, ra mắt, đến được với khán giả là thành công lớn. Do đó, việc Mưa đỏ cán mốc doanh thu lớn là niềm vui ngoài mong đợi đối với ê-kíp.

Theo đạo diễn, con số "hơn 7 triệu lượt người ra rạp" là phần thưởng lớn nhất cho sự nỗ lực của tập thể sau 3 năm theo đuổi dự án. "Chúng tôi xem đây là một chiến dịch, một trận đánh. Mỗi người là một chiến sĩ và khao khát hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất", NSƯT Đặng Thái Huyền nói.