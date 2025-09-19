Để chứng tỏ đẳng cấp, sao Hollywood tìm mua mẫu đồng hồ 145 triệu đồng này

Tháng 11/2003, rapper Jay-Z đã tổ chức buổi hòa nhạc "nghỉ hưu", cháy vé tại Madison Square Garden ở thành phố New York, Mỹ. Tất cả nghệ sĩ hiphop và R&B hàng đầu đều có mặt. Beyoncé, Ghostface Killah, Pharrell Williams, Missy Elliott, Foxy Brown và Mary J. Blige đã biểu diễn cùng anh.

Để đánh dấu sự kiện trọng đại này, Jay-Z đeo đồng hồ Five Time Zone (tạm dịch: 5 múi giờ) của nhà chế tác Jacob & Co. Truyền thông nước ngoài ghi nhận nam rapper là người đầu tiên diện chiếc Five Time Zone trước công chúng. Buổi biểu diễn được công nhận là thời điểm chiếc đồng hồ trở thành hiện tượng văn hóa, đặc biệt là trong cộng đồng hiphop.

Mẫu đồng hồ này được Jacob Arabo - doanh nhân nổi tiếng ở Đại lộ 47, nơi nổi tiếng là khu kim cương của Mỹ - ra mắt một năm trước đó. Vào tháng 5/2002, siêu mẫu Naomi Campbell cũng đeo trên tay chiếc đồng hồ này để giúp giới thiệu sản phẩm, khi chụp hình cho tạp chí ELLE.

Jay-Z và Victoria Beckham gây chú ý khi đeo đồng hồ Five Time Zone (Ảnh: Jacob & Co.).

Chiếc đồng hồ khởi nguồn cho đế chế lừng lẫy

Hành trình đến với sự nổi tiếng trong làng hiphop bắt đầu khi Jacob Arabo cùng gia đình di cư từ Uzbekistan sang Mỹ vào năm 1979. Năm 17 tuổi, ông đã đăng ký tham gia chương trình đào tạo chế tác trang sức kéo dài 6 tháng. Năm 1986, Jacob Arabo (khi đó 21 tuổi) đã ra mắt nhãn hiệu xa xỉ của riêng mình mang tên Jacob & Co.

Thương hiệu gây chú ý sau khi tạo ra mẫu trang sức Jesus Piece mang tính biểu tượng cho Biggie Smalls, khẳng định vị thế là thương hiệu trang sức được các nghệ sĩ hiphop tin dùng. Kể từ đó, tên tuổi của Jacob Arabo được nhắc đến trong hơn 100 bài hát.

Tuy nhiên, sự sáng tạo của Jacob không chỉ dừng lại ở trang sức. Ông là một trong những thợ kim hoàn đầu tiên gắn kim cương giả lên đồng hồ xa xỉ. Phong cách này ngày nay được biết đến rộng rãi với tên gọi "bussdown".

Niềm đam mê đồng hồ đã thôi thúc ông ra mắt dòng sản phẩm riêng vào năm 2002. Kể từ đó, Jacob & Co. tạo ra vô số đồng hồ. Nhưng khởi nguồn cho việc ông bước chân vào thế giới đồng hồ chính là thiết kế Five Time Zone mang tính biểu tượng. Nhờ vậy, Jacob Arabo đã tạo dựng được di sản trang sức của riêng mình.

Chiếc đồng hồ có 4 mặt số phụ, cho biết thời gian ở thành phố New York và Los Angeles (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản), Paris (Pháp). Mỗi mặt số phụ cũng như mặt số chính đều được trang trí bằng các màu khác nhau.

Với mặt số sống động và dây đeo có thể thay đổi, chiếc đồng hồ này không chỉ xem giờ, mà còn là biểu tượng cho sự xa xỉ (Ảnh: Jacob & Co.).

Jacob Arabo đã lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc đồng hồ mà cha ông tặng vào năm 1978, khi ông 13 tuổi. "Chiếc đồng hồ đầu tiên của tôi có 2 múi giờ, 2 bộ máy và 1 bản đồ thế giới ở giữa. Đó là nguồn cảm hứng ban đầu đưa tôi đến chiếc Five Time Zone. Tôi vẫn còn giữ nó", Jacob Arabo tiết lộ.

Điều này đã khai sinh ra chiếc đồng hồ hiển thị múi giờ của các thành phố lớn trên thế giới, đồng thời theo dõi giờ địa phương ở trung tâm mặt số. Đồng hồ có nhiều múi giờ không phải là hiếm, ví dụ chiếc Patek Philippe World Time hay Rolex GMT khá phổ biến. Tuy nhiên, cách Jacob Arabo biến tấu giúp khái niệm này dễ hiểu hơn với nhóm đối tượng mới.

Biểu tượng cho địa vị và thành công

Theo Hodinkee, Five Time Zone là món đồ xa xỉ dành cho nhóm đối tượng mà giới thượng lưu không mấy quan tâm. Jacob Arabo đã tạo ra chiếc đồng hồ phù hợp với nhiều kiểu trang phục và lối sống. Ông cho biết, khách hàng của mình hay đi du lịch cũng như thích cách ông đính kim cương lên sản phẩm.

Ngày đó, khách hàng diện đồ nhiều màu sắc nên cần tìm món đồ phù hợp với vẻ ngoài. Five Time Zone đã đáp ứng được nhu cầu đó.

Nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ: "Đó là chiếc đồng hồ du lịch đầu tiên thực sự ấn tượng. Nó có thiết kế lớn, đầy màu sắc, được đính kim cương và có thể thay đổi dây đeo. Ngày nay, nhiều đồng hồ thỏa mãn được những tiêu chí này. Nhưng ở thời điểm ấy, không có chiếc nào như vậy".

Dường như mọi thứ Jacob Arabo chạm vào đều biến thành vàng. Five Time Zone cũng không nằm ngoại lệ khi có giá bán lẻ 5.500 USD (hơn 145 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Thiết kế đeo tay này nhanh chóng thành công vang dội. Theo tiết lộ từ chủ thương hiệu, hơn 300.000 chiếc đồng hồ Five Time Zone đã được bán ra.

Thông thường, đại diện A&R (tìm kiếm và quản lý nghệ sĩ) của các nghệ sĩ hiphop sẽ dẫn họ đến Jacob the Jeweler sau khi ký hợp đồng với một hãng đĩa hay đạt được cột mốc, thành tựu nào đó. Họ có thể mua Five Time Zone để đánh dấu sự thành công của mình.

Chiếc đồng hồ này đã trở thành biểu tượng cho sự thăng hoa. 5 múi giờ của đồng hồ nói lên khát vọng vươn ra toàn cầu và ý tưởng thành công, đồng thời biểu tượng cho sự "lột xác".

Romeo Beckham đeo đồng hồ Jacob & Co. Five Time Zone từ khi còn ở độ tuổi niên thiếu. (Ảnh: Superwatchman, Instagram nhân vật, Hodinkee).

Không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng hiphop, Five Time Zone còn được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Hollywood và người nổi tiếng. Sau sự lăng xê của Jay-Z, nhiều ngôi sao cũng được nhìn thấy đeo chiếc Five TIme Zone, chẳng hạn như Pharrell Williams, Busta Rhymes, David Beckham...

Ngay cả con trai của David - Romeo Beckham - cũng từng diện chiếc đồng hồ này tại sự kiện thể thao. Lúc đó, cậu mới chỉ là một thiếu niên.

Qua thời gian, Five Time Zone trải qua nhiều phiên bản phát triển khác nhau. Nhà chế tác từng kết hợp với Nigo - nhà sáng lập hãng Bape - cho ra mắt Bape Five Time Zone vào giữa những năm 2000. Phiên bản này thuộc hàng hiếm nhất và chỉ dành riêng cho thành viên Bape.

Sau đó vào năm 2020, hãng cũng hợp tác với thương hiệu thời trang đường phố đình đám Supreme. Nhưng phiên bản này chỉ có 4 múi giờ, một múi giờ được thay thế bằng logo thương hiệu thời trang đường phố ở góc trên bên phải. Bản hợp tác này có 2 phiên bản vỏ 40mm và 47mm.

Theo dữ liệu trên sàn bán lại StockX, phiên bản 40mm có giá bán lẻ 15.740 USD (hơn 415 triệu đồng), từng được bán lại với mức giá cao nhất lên đến 18.000 USD (hơn 474 triệu đồng). Phiên bản 47mm có giá bán lẻ 18.360 USD (hơn 484 triệu đồng), có lịch sử bán lại cao nhất là 20.500 USD (hơn 540 triệu đồng).

Phiên bản đồng hồ Five Time Zone đặc biệt kết hợp với hãng Bape và Supreme (Ảnh: Luxwatch, Supreme).