Bên trong hôn lễ hàng chục triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos và MC nóng bỏng

Buổi tiệc được mở đầu bằng ca khúc Can't Help Falling In Love do ca sĩ Italy - Matteo Bocelli, con trai của danh ca mù Andrea Bocelli - thể hiện. Đây là bản tình ca kinh điển của Elvis Presley.

Sau hôn lễ, cô dâu Lauren Sánchez đã chia sẻ một số hình ảnh hiếm hoi tại bữa tiệc trên trang cá nhân. Nữ MC mặc váy cưới thắt eo theo phong cách nàng tiên cá do thương hiệu Dolce & Gabbana thiết kế riêng, đeo đôi bông tai từ nhà mốt.

Cô dâu 56 tuổi Lauren Sánchez kiêu sa trong chiếc váy cưới đặc biệt (Ảnh: Instagram).

Chiếc váy cưới được hoàn thiện bằng 180 cúc áo bằng lụa voan, lấy cảm hứng từ chiếc váy mà Sophia Loren đã mặc trong bộ phim Houseboat vào năm 1958. Chú rể Jeff Bezos lịch lãm với vest đen cổ điển. Cả cô dâu chú rể đều rạng ngời hạnh phúc trong tiếng vỗ tay của khách mời.

Khung cảnh tiệc cưới không được trang trí quá cầu kỳ mà chỉ có những khóm hoa tươi được rải rác khắp nơi.

Được biết, Jeff Bezos bắt đầu chuỗi tiệc cưới từ ngày 26/6 với sự kiện đón khách tại nhà thờ Madonna dell'Orto church. Hôn lễ của cặp đôi quyền lực có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh.

Bên trong địa điểm tổ chức hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez (Ảnh: News).

Tòa thị chính Venice đã ban hành cấm người đi bộ di chuyển quanh nhà thờ Madonna dell'Orto church từ cuối buổi chiều đến nửa đêm để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho hôn lễ.

Khách mời cũng ký thỏa thuận bảo mật thông tin và không đăng tải nhiều hình ảnh bên trong hôn lễ lên mạng xã hội. Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự tính do thành phố có mưa to.

Sau lễ cưới chính thức tại nhà thờ Madonna dell'Orto church, cặp đôi Jeff Bezos và Lauren Sánchez sẽ tổ chức thêm một số bữa tiệc tại khu phức hợp các xưởng đóng tàu Arsenal of Venice.

Các cơ sở địa phương tại Venice là đơn vị cung cấp bánh ngọt, đồ uống, thức ăn cho các bữa tiệc. Cặp sao quyền lực muốn tôn vinh văn hóa Venice nhằm thể hiện lòng biết ơn nơi này đã đón tiếp họ và các khách mời.

Tỷ phú Bill Gates và bạn gái là khách mời tại đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez (Ảnh: News).

Vợ chồng Ivanka Trump tại hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos (Ảnh: Reuters).

Cô dâu và chú rể cũng yêu cầu khách mời không tặng quà cưới. Họ kêu gọi khách mời đóng góp vào các quỹ từ thiện của thành phố. Các nơi nhận đóng góp từ thiện gồm: Văn phòng UNESCO Venice, tổ chức Corilla và Đại học Quốc tế Venice.

Những ngày qua, Venice trở nên sôi nổi không kém một sự kiện nghệ thuật đình đám thế giới khi giới ngôi sao đổ về đây tham dự hôn lễ.

Những nhân vật đình đám như Oprah Winfrey, tỷ phú Bill Gates, gia đình Kardashian, Orlando Bloom, Ivanka Trump.... trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế.

Kim Kardashian và em gái lên đồ chuẩn bị tham dự hôn lễ của tỷ phú Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez (Ảnh: GG Images/Reuters).

Nữ diễn viên xinh đẹp Sydney Sweeney là khách mời (Ảnh: EPA).

Kylie Jenner - em gái của Kim Kardashian (Ảnh: SplashNews).

Nhà thiết kế thời trang Tommy Hilfiger (Ảnh: Reuters).

Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey cũng góp mặt tại đám cưới (Ảnh: Getty Images).

Ông Jeff Bezos là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, ông đưa Amazon trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới.

Năm 2021, ông thôi chức Giám đốc điều hành. Theo Forbes, Jeff Bezos hiện là người giàu thứ 3 trên thế giới với tài sản hơn 220 tỷ USD.

Bà Lauren Sánchez là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy. Bà là nhân vật có tiếng trong giới giải trí tại Mỹ.

Ngoài ra, bà còn mở công ty sản xuất phim, sáng tác truyện. Tháng 4 vừa rồi, bà gây chú ý khi thực hiện chuyến bay vào vũ trụ cùng phi hành đoàn toàn nữ.

Những hình ảnh về hôn lễ của Jeff Bezos và Lauren Sánchez ngập tràn truyền thông quốc tế những ngày qua (Ảnh: Getty Images).

Ông Jeff từng có một cuộc hôn nhân dài 25 năm và 4 đứa con chung với vợ cũ. Bà Lauren từng kết hôn 2 lần và có 3 con riêng. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2019, sau khi Bezos tuyên bố ly hôn nhà văn MacKenzie Scott và bà Lauren chia tay với doanh nhân Patrick Whitesell.

Ông Jeff và Lauren đính hôn vào năm 2023 và đã đăng ký hôn tại Mỹ vào tháng trước. Cặp đôi được cho là ký hợp đồng tiền hôn nhân. Một luật sư nổi tiếng tại Florida (Mỹ) giải thích việc ông Bezos và bà Sánchez làm thủ tục tại Mỹ nhằm tránh rắc rối pháp lý có thể nảy sinh nếu cưới ở nước ngoài.