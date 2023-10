Phạm Hương và dàn sao khoe dáng bên túi Birkin đắt đỏ

Bộ phim nổi tiếng Sex and the City từng gây chú ý khi có một câu thoại: "It's not a bag, it's a Birkin" (tạm dịch: Đó không phải là một chiếc túi, đó là Birkin).

Vị thế của túi Birkin trong lĩnh vực thời trang không thể bị lu mờ. Ra mắt vào năm 1984, Hermès Birkin đến nay vẫn là một trong những món đồ được khao khát nhất, bất chấp giá cả đắt đỏ và gia tăng không ngừng mỗi năm.

Theo Lifestyle Asia, túi Birkin kiểu dáng cơ bản nhất cũng có mức giá "gây choáng ngợp" - 10.000 USD (245,4 triệu đồng). Trong khi đó, một số phiên bản túi Birkin đắt đỏ bậc nhất thế giới, đơn cử như mẫu Himalaya cỡ 30, đính kim cương được bán với giá 450.000 USD (11 tỷ đồng) vào năm 2022.

Là hình ảnh đại diện của sự sang trọng và địa vị, Hermès Birkin nhận được sự yêu thích rộng rãi từ các ngôi sao trong làng giải trí toàn cầu. Tại Việt Nam, Midu, Phạm Hương, Lan Khuê, Lệ Quyên… khiến người hâm mộ trầm trồ trước độ chịu chi, sắm nhiều mẫu túi Birkin đắt đỏ.

Giữa tháng 10, Midu đăng ảnh chụp cùng túi xách Hermès Birkin - món quà cô tự thưởng cho bản thân nhân dịp sinh nhật. Nữ diễn viên mua mẫu túi màu Etain (chiếc bên trái trong ảnh). Theo thông tin trên trang web hãng bán đấu giá Sotheby's, túi Birkin màu Etain, chất liệu da Togo, cỡ 25, phần cứng (hardware) bằng vàng, có giá khoảng 30.700 USD (753,4 triệu đồng) (Ảnh: @miduofficial).

Một chiếc túi Birkin khác trong bộ sưu tập túi của Midu phối màu hồng rực rỡ, kiểu dáng nhỏ gọn phù hợp để sử dụng hàng ngày (Ảnh: @miduofficial).

Phạm Hương "gây choáng" khi tạo dáng với bikini bên túi Birkin da cá sấu. Da cá sấu là chất liệu được đánh giá cao nhất của túi Birkin. Những mảng vảy nổi bật tạo nên vẻ ngoài thời thượng, tinh tế giúp mỗi chiếc túi trở thành tác phẩm thời trang độc đáo. Túi Birkin da cá sấu thường hiếm và có giá khá cao. Đơn cử, túi Birkin da cá sấu nước mặn, cỡ 30, màu đen bóng, phần cứng bằng vàng có giá 79.500 USD (2 tỷ đồng) trên website bán túi xách xa xỉ Madison Avenue Couture (Ảnh: @phamhuongbee).

Phạm Hương diện trang phục màu hồng trẻ trung, kết hợp đeo túi Birkin màu nâu cổ điển. Hermès Birkin có độ nhận diện cao với hai tay cầm cuộn tròn may liền vào thân túi. Nắp trên đậy chặt bằng hai dây đai chạy ngang, đóng bằng khóa xoay. Phụ kiện ổ khóa cadena và túi da clochette đựng chìa khóa treo bằng dây da mỏng. Phần đáy nạm 4 núm tròn ở mỗi góc để bảo vệ da túi khi đặt trên các bề mặt (Ảnh: @phamhuongbee).

Lan Khuê phối túi Birkin màu xám cùng bộ trang phục tối giản gồm áo sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt và dép bít mũi của Gucci. Nữ người mẫu đeo chiếc băng đô tạo điểm nhấn trang trí trên tóc (Ảnh: @tranngoclankhue).

Thiều Bảo Trâm nâng tầm phong cách dạo phố với túi Birkin màu xám. Hermès Birkin mang hình ảnh thu nhỏ của sự sang trọng và độc quyền trong thế giới thời trang. Túi Birkin nằm trong nhóm "It Bags" - những chiếc túi nổi tiếng, dễ nhận ra ngay lập tức (Ảnh: @thieubaotram).

Sam diện áo thun ôm sát in họa tiết sọc kẻ của Prada kèm chân váy xòe cổ điển. Cô mang túi Birkin màu đen. Túi Birkin có giá 2.000 USD (49,1 triệu đồng) khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1984. Ngày nay, một chiếc túi Birkin chất liệu da tiêu chuẩn được bán với giá khoảng 10.000 USD (245,4 triệu đồng) và vẫn không ngừng tăng (Ảnh: @sam.ng_official).

Sam sở hữu khá nhiều mẫu túi Birkin có kích cỡ, màu sắc khác nhau. Cô thích phối túi Birkin tương đồng về màu sắc với trang phục (Ảnh: @sam.ng_official).

Lệ Quyên khoe tủ đồ chứa đầy túi xách hàng hiệu. Chiếc Birkin Himalaya (kệ trên cùng, bên phải) là một trong những thiết kế túi đắt đỏ nhất thế giới. Theo trang Madison Avenue Couture, túi Himalaya Birkin cỡ 25, phần cứng bằng palladium, có giá 215.000 USD (5,3 tỷ đồng). Trong khi đó, phiên bản túi với phần cứng và ổ khóa cadena nạm kim cương, có giá lên đến 500.000 USD (12,3 tỷ đồng) (Ảnh: @lequyensinger).