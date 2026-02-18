Sự thật ít biết về “Happy New Year” - ca khúc biểu tượng văn hóa toàn cầu

Với giai điệu trầm lắng và giàu suy tư, ca khúc vang lên tại nhiều quốc gia mỗi dịp đón năm mới như một lời nhắc về khởi đầu và hy vọng. Khác với không khí sôi động thường thấy của nhạc lễ hội, bài hát mang màu sắc chiêm nghiệm.

Nội dung không xoáy vào niềm vui rộn ràng của thời khắc giao thừa mà tập trung vào cảm xúc sau cuộc vui - khi pháo hoa tắt, khi con người trở về với chính mình để nhìn lại chặng đường đã qua.

Ca khúc "Happy New Year" của nhóm ABBA (Video: YouTube).

Sự pha trộn giữa lạc quan và hoài niệm tạo nên chiều sâu cảm xúc đặc biệt cho Happy New Year, chạm tới tâm lý chung của nhiều người khi đứng trước cột mốc thời gian mang tính biểu tượng: Tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới.

Được viết trên nền nhạc nhẹ nhàng, giàu chất ballad với piano và hòa âm mềm mại, ca khúc tạo nên bầu không khí tĩnh lặng, phản chiếu cảm giác trống trải và nỗi cô đơn hiện sinh trong khoảnh khắc “tiệc tàn, rượu cạn”.

Giai điệu không phô trương nhưng đầy cảm xúc giúp bài hát sống bền bỉ từ năm này qua năm khác. Tại Việt Nam, Happy New Year gần như đã trở thành một phần không thể thiếu vào mỗi dịp Tết.

Ca từ bài hát chứa đựng niềm hy vọng xen lẫn chút luyến tiếc về những điều chưa trọn vẹn. Chính ý nghĩa nhân văn ấy đã giúp tác phẩm vượt qua giới hạn của một ca khúc mùa vụ để trở thành biểu tượng tinh thần cho những khởi đầu mới.

Sự ra đời khác biệt của một ca khúc lịch sử

Happy New Year được sáng tác và thu âm vào năm 1980 khi nhóm nhạc Thuỵ Điển ABBA thực hiện album Super Trouper. Đây là giai đoạn nhóm đang ở đỉnh cao danh vọng, nhưng đời sống riêng của các thành viên lại xuất hiện nhiều rạn nứt. Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog ly hôn vào năm 1979, còn Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad cũng dần đi đến hồi kết của hôn nhân.

"Happy New Year" gắn liền với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của nhóm ABBA (Ảnh: News).

Không khí tại phòng thu Polar Studios (Stockholm, Thụy Điển) khi ấy không còn sự hưng phấn như thời Dancing Queen, mà thay vào đó là sự lắng đọng và nhiều dồn nén nội tâm. Album Super Trouper của nhóm vì thế mang màu sắc hướng nội rõ rệt hơn.

Ít ai biết rằng ca khúc Happy New Year khởi nguồn từ một ý tưởng mang tính châm biếm. Tháng 1/1980, tại Barbados (Thuỵ Điển), Björn và Benny phác thảo một bài hát có tên Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day (Bố ơi, đừng say xỉn vào ngày Giáng sinh), dự định là bản nhạc đồng quê nói về bi kịch gia đình dịp lễ. Tuy nhiên, họ nhận ra chủ đề này quá cụ thể và không phù hợp với hướng đi nghệ thuật của nhóm.

Việc giữ lại giai điệu và thay đổi hoàn toàn phần lời trở thành bước ngoặt. Nam nhạc sĩ Björn Ulvaeus đã nâng tầm ca khúc thành một tự sự về thời gian và nhân loại, chọn thời điểm đầu năm - khoảnh khắc giao thoa nhạy cảm nhất - làm bối cảnh.

ABBA tan rã vào năm 1982, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ (Ảnh: News).

Phần thể hiện chính thuộc về Agnetha Fältskog với giọng hát trong trẻo nhưng chất chứa nhiều tâm sự, góp phần định hình sắc thái trầm lắng cho tác phẩm. Không giống nhiều bản nhạc disco sôi động khác của ABBA, Happy New Year tập trung vào cảm xúc và thông điệp hơn là nhịp điệu, trở thành điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của nhóm.

Ban đầu, bài hát không được phát hành rộng rãi dưới dạng đĩa đơn quốc tế do tính mùa vụ. Tuy nhiên, theo thời gian, ca khúc liên tục được phát vào mỗi dịp cuối năm và dần trở thành lựa chọn quen thuộc trên toàn thế giới.

Dù không giành các giải thưởng lớn như Grammy hay lập thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng truyền thống khi mới ra mắt, Happy New Year lại chứng minh sức sống bền bỉ trên các nền tảng số. Hiện, ca khúc đạt hơn 85 triệu lượt phát trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify và hơn 117 triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức lan tỏa vượt thời gian.

Sau hơn 4 thập niên, Happy New Year không chỉ là một bản nhạc đánh dấu thời kỳ huy hoàng của ABBA, mà còn là lời tự sự giàu cảm xúc mỗi dịp năm mới.

Ca khúc gắn liền với một nhóm nhạc huyền thoại

ABBA được thành lập vào năm 1972 tại Thụy Điển, gồm 4 thành viên: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Tên nhóm được ghép từ chữ cái đầu trong tên của bốn thành viên.

Nhóm vươn tầm quốc tế sau chiến thắng tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc châu Âu Eurovision Song Contest 1974 với ca khúc Waterloo. Từ đó, ABBA liên tiếp cho ra đời nhiều ca khúc đặc sắc khác như Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando, The Winner Takes It All và Happy New Year.

ABBA đánh dấu kỷ nguyên hưng thịnh của nhạc pop sôi động tại châu Âu (Ảnh: Variety).

Sự kết hợp giữa hai giọng nữ đặc trưng cùng khả năng sáng tác - sản xuất của hai thành viên nam đã tạo nên phong cách âm nhạc riêng biệt, đưa ABBA trở thành biểu tượng pop Thụy Điển trên toàn cầu. Với hàng trăm triệu đĩa được bán ra, nhóm nằm trong số những nghệ sĩ có doanh số cao nhất mọi thời đại.

Triết lý âm nhạc của ABBA có thể gói gọn trong một nguyên tắc: Giai điệu phải chạm tới trái tim trước khi lời ca được cất lên. Benny Andersson và Björn Ulvaeus thường sáng tác phần nhạc hoàn chỉnh trước, sau đó mới phát triển ca từ sao cho hòa quyện tự nhiên với cảm xúc của giai điệu.

Âm nhạc của ABBA nổi bật nhờ cấu trúc pop chặt chẽ, hòa âm tinh tế và khả năng kết hợp giữa tiết tấu sôi động với nội dung ca từ mang chiều sâu. Các thành viên từng chia sẻ rằng họ không cố gắng chạy theo xu hướng, mà tập trung tạo ra “những bài hát hay nhất có thể”. Sự trung thành với giá trị cốt lõi ấy giúp âm nhạc ABBA vượt khỏi khuôn khổ thời đại, tiếp tục được thế hệ trẻ yêu thích.

Những ngã rẽ bình lặng sau ánh hào quang

Năm 1982, nhóm bất ngờ thông báo tan rã, để lại sự tiếc nuối trong nhiều thế hệ khán giả. Từ đó, thành viên Agnetha Fältskog lựa chọn cuộc sống tương đối ẩn dật tại Thụy Điển. Bà thỉnh thoảng phát hành album solo (cá nhân) và xuất hiện trong một số dự án âm nhạc đặc biệt, song chủ yếu dành thời gian cho gia đình và đời sống cá nhân.

Trong khi đó, Björn Ulvaeus tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sáng tác và sản xuất. Ông là một trong những người đứng sau thành công của vở nhạc kịch Mamma Mia! - dự án đưa âm nhạc ABBA trở lại mạnh mẽ trên sân khấu và màn ảnh rộng. Những năm gần đây, Björn còn tham gia các hoạt động thúc đẩy bản quyền âm nhạc và đổi mới ngành công nghiệp sáng tạo.

Các thành viên của ABBA bất ngờ tái hợp và thực hiện album mới vào năm 2021 (Ảnh: Variety).

Benny Andersson vẫn duy trì đam mê sáng tác. Ông điều hành phòng thu riêng tại Stockholm, viết nhạc cho phim, sân khấu và các dự án giao hưởng. Benny được đánh giá là linh hồn âm nhạc của ABBA, với khả năng hòa âm và xây dựng giai điệu giàu cảm xúc.

Anni-Frid Lyngstad (Frida) sống kín đáo hơn, tham gia các hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường. Bà từng phát hành một số album solo và vẫn giữ mối liên hệ thân thiết với các thành viên còn lại.

Hiện tại, các thành viên ABBA đều ở độ tuổi ngoài 70 nhưng vẫn được xem là biểu tượng sống của nhạc pop thế giới. Họ chọn nhịp sống chậm rãi hơn nhưng tầm ảnh hưởng vẫn sâu rộng thông qua các sản phẩm âm nhạc, sân khấu và điện ảnh.

Năm 2021, bốn người bất ngờ tái hợp trong album Voyage và dự án biểu diễn công nghệ cao tại London (Anh), đánh dấu màn trở lại của nhóm nhạc huyền thoại sau gần 40 năm. Đây không chỉ là cú hích thương mại mà còn là lời khẳng định rằng vị thế bền vững của ABBA trong lịch sử âm nhạc đại chúng.