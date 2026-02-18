NSND Quốc Trượng dậy từ 3h sáng, đi bộ 10km để đi chợ Tết cùng mẹ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Trượng - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội - cho biết, mỗi khi năm hết Tết đến, anh thường nhớ về những cái Tết thời còn vất vả, thiếu thốn của gia đình.

NSND Quốc Trượng từng có nhiều cái Tết thiếu thốn, phải đi bộ hơn 10km để đi chợ ngoài thị xã (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Nhà tôi ở huyện Quế Võ (cũ), Bắc Ninh, ngày sát Tết, tôi thường được mẹ cho đi chợ. Nhưng ngày đó phương tiện đi lại không có, tôi phải dậy từ 2-3h sáng rồi cùng mẹ đi bộ hơn 10km lên chợ ở thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) mua đồ.

Chợ ở thị xã nhiều đồ mới khiến tôi mê mẩn, có lần suýt đi lạc, mẹ phải đi tìm tôi dắt quay lại. Vì còn trẻ con nên tôi rất thích quần áo mới, lần nào đi chợ Tết, mẹ cũng mua cho tôi một bộ để mặc. Những kỷ niệm này tôi không bao giờ quên được...", NSND Quốc Trượng kể lại.

Nam nghệ sĩ nhớ mãi vị ngon của bát bún riêu khi đi chợ Tết cùng mẹ thời thơ ấu. Vị ngon của bún cứ trở đi trở lại trong ký ức nên mỗi lần về quê, anh đều thấy bùi ngùi, nhớ mẹ da diết.

NSND Quốc Trượng kể thêm: "Ngày đó, nhà tôi luộc bánh chưng, để có đủ nguyên liệu như gạo, đậu xanh, thịt lợn,... bố mẹ tôi đã phải chuẩn bị từ 2-3 tháng trước Tết. Không khí Tết vui lắm. Người lớn gói bánh chưng, cho vào nồi luộc bằng bếp củi, trẻ con chạy lăng xăng quanh nhà. Tối đến, tôi được mẹ cho củ khoai nướng, vùi ở bếp củi nên rất thích...".

Lớn lên, đi học ở Hà Nội, NSND Quốc Trượng cũng có nhiều kỷ niệm về ngày Tết. "Thời ấy, vì khó khăn nên tôi và anh Xuân Hinh rủ nhau đi buôn rượu và chè Thái Nguyên. Trước Tết, chúng tôi thường lấy nhiều hơn để bán, hy vọng có chút tiền lãi để tiêu vào những ngày cuối năm", nam nghệ sĩ tiết lộ.

Quốc Trượng cho biết thêm, những năm sau này, khi cuộc sống đầy đủ hơn, anh vẫn thích không khí và nhớ vị Tết của thời xưa. Anh thường xuyên kể cho các con về những cái Tết thiếu thốn của mình để các con trân trọng hơn những gì mình đang có.

NSND Quốc Trượng có 2 con: Con gái đầu sinh năm 2003, học năm cuối khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Quốc tế (Đại học RMIT) ở TPHCM và con trai út sinh năm 2006, đang học năm thứ 2 ngành công nghệ thông tin - máy tính (Trường Đại học Swinburne). Các con ngoan ngoãn, trưởng thành từng ngày là điều khiến anh hạnh phúc.

"Con gái học ở TPHCM nên cũng rất mong ngóng về đón Tết cùng gia đình. Con tiêu pha tiết kiệm, năm nay còn mua quà về cho bố. Tôi xúc động lắm.

Mấy ngày gần Tết, 3 mẹ con mua sắm, trang hoàng nhà cửa nên không khí rất vui. Nhà tôi năm nào cũng có cây quất, cành đào, hoa tươi được cắm khắp nơi trong nhà để mong một năm mới nhiều may mắn, vui vẻ...", anh nói.

Ngày Tết, NSƯT Lâm Thanh - vợ NSND Quốc Trượng - thường nấu các món ăn cổ truyền như: Canh măng mọc, nem rán, thịt đông... Nhiều năm nay, nhà anh có thêm món giò gà, món ăn mà cả nhà đều thích.

"Tôi thích ăn bánh chưng nên bà xã mua về. Bạn bè, họ hàng cũng gửi tặng nên lúc nào nhà cũng nhiều đồ ăn. Những năm còn công tác ở Nhà hát Chèo Quân đội, tôi đón giao thừa ở nhà rồi mới vào nhà hát xông đất, mừng tuổi cho anh em nghệ sĩ. Nói chung, không khí xuân mới rất đầm ấm", Quốc Trượng tâm sự.

Quốc Trượng rất thích ăn bánh chưng ngày Tết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Những năm gần đây, gia đình NSND Quốc Trượng thường xuyên về Bắc Ninh thắp hương cho ông bà, tổ tiên trước Tết rồi lên Hà Nội đón giao thừa. Sau đó, vào chiều mùng 2 hoặc mùng 3, lại về quê nội tiếp. Mùng 4 cả gia đình mới di chuyển về quê ngoại ở ngoại thành Hà Nội.

"Tôi thích Tết truyền thống và luôn muốn các con yêu các giá trị văn hóa mà cha ông để lại. Cuộc sống hiện đại đến đâu, công nghệ phát triển thế nào thì dịp Tết vẫn là dịp để chúng ta gặp mặt họ hàng, bạn bè thay vì hỏi han nhau trên màn hình online...", anh bày tỏ.