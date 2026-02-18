AFC hé lộ bóng đá Malaysia chấp nhận bị xử thua tuyển Việt Nam

Ngày 17/2, trang Bola Sport của Indonesia thông tin: “Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor John cho biết yêu cầu mà FAM gửi đến Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) chỉ là giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo”.

“FAM không yêu cầu xóa bỏ toàn bộ án phạt liên quan đến họ, họ chỉ mong được giảm nhẹ hình phạt. Điều này gián tiếp xác nhận rằng FAM có gian lận trong việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch nói trên”, Bola Sport thông tin thêm.

FAM chỉ yêu cầu CAS giảm nhẹ hình phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: T.H).

Trước đó, FIFA tuyên bố FAM vi phạm điều luật của FFA, về việc sử dụng hồ sơ giả mạo, tạo điều kiện cho 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel thi đấu cho đội tuyển Malaysia dưới dạng cầu thủ nhập tịch.

FIFA phạt tiền FAM, hủy bỏ kết quả 3 trận giao hữu của Malaysia với Singapore, Palestine và Cape Verde. Mỗi trận đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3. Đội tuyển Malaysia bị trừ điểm trên bảng xếp hạng thế giới. FIFA cũng phạt tiền và treo giò 7 cầu thủ nói trên mỗi người 12 tháng. Quyết định của FIFA được tính từ tháng 9/2025.

Đến đầu năm nay, CAS tạm hoãn thi hành án với 7 cầu thủ có liên quan, cho đến khi CAS có phán quyết cuối cùng, sau phiên điều trần của CAS với các cầu thủ ngày 26/2 tới.

Tờ báo của Indonesia dẫn lời TTK AFC Seri Windsor John: “Theo những gì chúng tôi được biết, FAM chỉ yêu cầu giảm án cho các cầu thủ. FAM cho biết 7 cầu thủ nhập tịch không liên quan đến những cáo buộc mà FIFA đang nhắm vào FAM”.

“FAM mong mỏi nếu 7 cầu thủ nhập tịch thắng kiện tại CAS, chứng minh họ không liên quan đến việc làm giả hồ sơ, họ cần được thi đấu trở lại”, Bola Sport tiếp tục dẫn lời vị TTK AFC.

Đội tuyển Việt Nam sắp được xử thắng Malaysia ở trận đấu ngày 10/6/2025? (Ảnh: NST).

Sau đó, trang báo của Indonesia cũng nhìn nhận vấn đề theo góc nhìn hết sức khách quan. Tờ báo này bình luận: “Phát biểu của TTK AFC Seri Windsor John trước đây về cơ hội thắng kiện của FAM là 50/50 là một sai sót”.

“Sau bình luận đó, bản thân ông Windsor John buộc phải đưa ra lời giải thích. Chính những lời nói của vị TTK AFC trước đó càng khiến cho sự việc thêm rối ren, khiến cho các cuộc tranh luận trở nên phức tạp.

Khi đó, ông Seri Windsor John công khai bênh vực 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Trong khi đó, tờ Harian Metro của Malaysia thẳng thắn thể hiện quan điểm: “Với vị trí của mình, AFC nên chịu trách nhiệm truy tìm những kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch nhập tịch bất hợp pháp của FAM”.

Điều đó cho thấy, ngay cả truyền thông Malaysia cũng muốn đứng về phía sự thật. Họ không hẳn đã ủng hộ chuyện FAM qua mặt FIFA trong vụ việc ồn ào này.

Đồng thời, chiếu theo những diễn biến đang diễn ra, ngày đội tuyển Việt Nam được FIFA và AFC xử thắng Malaysia ở trận đấu ngày 10/6/2025, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 đã đến rất gần.