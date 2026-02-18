Giá bạc lao dốc không phanh: "Bốc hơi" 45 triệu/kg sau nửa tháng

Thị trường kim loại quý những ngày đầu năm Bính Ngọ chứng kiến đà giảm sốc của bạc. Ghi nhận sau đêm Giao thừa, giá bạc loại 1kg hiện được niêm yết ở mức 75,28 triệu đồng - 77,6 triệu đồng/kg. So với phiên giao dịch liền trước, giá đã giảm thêm khoảng 1,7 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, nếu so với vùng đỉnh lịch sử thiết lập ngày 29/1, chỉ sau hơn nửa tháng, mỗi kg bạc đã "bốc hơi" khoảng 45 triệu đồng - một mức giảm kỷ lục khiến nhiều nhà đầu tư đu đỉnh "choáng váng".

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay cũng lao dốc về mức 74,83 USD/ounce, cách rất xa mốc đỉnh trên 121 USD/ounce ghi nhận cuối tháng 1.

Các nhà phân tích từ tập đoàn Heraeus (Đức) nhận định, đà giảm này một phần do "khoảng trống thanh khoản". Hiện tại, thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán (từ 15/2 đến 23/2) và thị trường Mỹ cũng tạm ngưng giao dịch dịp lễ Tổng thống (Presidents' Day), khiến khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh.

Biểu đồ giá bạc lao dốc trên thị trường thế giới (Ảnh: Kitco).

Giới chuyên gia cho rằng, kim loại trắng đang chịu áp lực kép từ dữ liệu kinh tế Mỹ. Báo cáo công bố hôm 13/2 cho thấy lạm phát (CPI) tháng 1 của Mỹ đã hạ nhiệt xuống 2,4%, thấp hơn dự báo. Điều này củng cố niềm tin của giới đầu tư (thông qua công cụ CME FedWatch) rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50% - 3,75% trong các kỳ họp tháng 3 và tháng 4 tới.

Không chỉ bạc, giá vàng cũng đồng pha giảm mạnh, đánh mất mốc quan trọng 5.000 USD/ounce từ đêm 26/1.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là ẩn số. Theo Reuters, căng thẳng Mỹ - Iran đang leo thang với các kịch bản quân sự tiềm tàng từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu xung đột nổ ra, dòng tiền có thể đảo chiều tìm về các kênh trú ẩn an toàn.

Nhìn chung, diễn biến giá bạc hiện tại đang bị chi phối bởi dòng tiền đầu cơ và điều kiện thanh khoản mỏng của kỳ nghỉ lễ hơn là nhu cầu công nghiệp thực tế.