Vinicius tố bị phân biệt chủng tộc, Mbappe đòi cấm cầu thủ Benfica

Tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid đã kịch liệt lên án nạn phân biệt chủng tộc, gọi những kẻ có hành vi xúc phạm là “những kẻ hèn nhát” và chỉ trích sự thiếu quyết liệt của trọng tài sau khi anh bị cáo buộc bị Gianluca Prestianni của Benfica lăng mạ. Sự việc xảy ra trong trận Real Madrid thắng 1-0 trên sân Lisbon vào rạng sáng 18/2.

Vinicius cáo buộc cầu thủ Prestianni có hành vi phân biệt chủng tộc (Ảnh: Getty).

Cầu thủ người Brazil từng cân nhắc rời sân, và huấn luyện viên Álvaro Arbeloa của Real Madrid cũng khẳng định đội bóng sẵn sàng làm điều tương tự. Tuy nhiên, trận đấu vẫn tiếp tục sau khoảng 10 phút gián đoạn. Sau trận đấu, Kylian Mbappe, đồng đội của Vinicius, tuyên bố Prestianni không xứng đáng tiếp tục thi đấu tại Champions League.

Sự việc diễn ra ở phút 50, khi Vinicius chạy tới phản ứng với trọng tài Francois Letexier sau khi Prestianni nói điều gì đó với ông trong lúc ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Prestianni đã che miệng khi nói, nhưng Mbappe sau đó xác nhận từ ngữ được sử dụng là “mono” (khỉ). Trọng tài đã ra dấu kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc, song sau nhiều cuộc trao đổi giữa cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức, hai đội vẫn tiếp tục thi đấu.

“Những kẻ phân biệt chủng tộc trước hết là những kẻ hèn nhát. Chúng phải lấy áo che miệng để phô bày sự yếu đuối của mình. Nhưng chúng lại được bảo vệ bởi những người lẽ ra phải trừng phạt”, Vinicius viết trên mạng xã hội. Anh gọi quy trình hiện tại là “kém hiệu quả và vô ích”, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không muốn xuất hiện trong những tình huống như thế này, đặc biệt sau một chiến thắng lớn, khi lẽ ra các tiêu đề báo chí phải nói về Real Madrid. Nhưng điều đó là cần thiết”.

Mbappe khẳng định: “Prestianni đã gọi Vinicius là "con khỉ" tới 5 lần, tôi đã tận mắt chứng kiến. Tôi không thể bỏ qua điều đó. Cậu ta còn trẻ, nhưng không có lý do gì để nói những lời như vậy trên sân. Chúng tôi đã quyết định rời sân, đó là quyết định của cả đội. Những người như vậy không xứng đáng được chơi bóng ở Champions League”.

Cầu thủ hai đội tranh luận xung quanh vụ việc giữa Vinicius và Prestianni (Ảnh: Getty).

HLV Arbeloa cho biết: “Bạn cần hỏi cầu thủ của Benfica xem anh ta đã nói gì. Chúng ta phải tuyệt đối không dung thứ cho nạn phân biệt chủng tộc; không thể để những chuyện như thế xảy ra vào năm 2026. Tôi không có lý do gì để không tin Vinicius”. Ông nói thêm rằng Real Madrid sẽ ủng hộ Vinicius bất kể quyết định của anh là gì: “Nếu cậu ấy không đá tiếp, chúng tôi cũng sẽ không đá tiếp”.

Trong khi đó, HLV trưởng Benfica Jose Mourinho tỏ ra thận trọng hơn: “Ban đầu tôi chưa hiểu rõ sự việc, chỉ nghĩ Vinicius ghi một bàn thắng đẹp và không cần phản ứng ở góc sân. Khi nhận ra vấn đề nghiêm trọng, chúng tôi đã bàn về việc có nên tiếp tục trận đấu hay không. Tôi không muốn nói Vinícius là kẻ nói dối, cũng không muốn khẳng định cầu thủ của tôi hoàn hảo. Mỗi bên đều có quan điểm riêng. Tôi không muốn can thiệp sâu hơn”.