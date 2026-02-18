Tào Đẩu khám phá bí quyết chăm da nhờ máy lọc nước thế hệ mới Karofi

Bên cạnh những màn trình diễn bắt mắt, khán giả truyền hình chú ý đến cuộc đối thoại thú vị giữa nhân vật Tào Đẩu và Thiên Lôi. Tại quán trà Hồng Chí, máy lọc nước Karofi Diamond SA66 xuất hiện như một điểm sáng về công nghệ và thẩm mỹ. Thiên Lôi đã “mách nước” cho cô Đẩu và phái đẹp bí quyết chăm sóc da và sức khỏe mỗi ngày.

Thiên Lôi “mách nước” cho cô Đẩu và phái đẹp bí quyết chăm sóc da và sức khỏe mỗi ngày (Ảnh: Karofi).

Diamond SA66 sở hữu công nghệ điện phân hiện đại Alkaline Direk với hệ thống 9 tấm điện cực Titan mạ bạch kim, loại vật liệu cao cấp giúp đảm bảo độ bền và hiệu suất điện phân tối ưu.

Một trong những trải nghiệm công nghệ đắt giá trên SA66 chính là việc người dùng có thể tận mắt quan sát quá trình máy điện phân tạo ra Hydro-ion qua màn hình hiển thị trực quan trên thân máy.

Chia sẻ về giá trị cốt lõi của sản phẩm, đại diện Karofi cho biết: “Với Diamond SA66, chúng tôi không chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật, mà còn mong muốn người dùng có thể trực tiếp nhìn và cảm nhận được quá trình tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe.

Việc hiển thị quá trình điện phân là cách Karofi mang công nghệ đến gần hơn, minh bạch hơn để mỗi ly nước sử dụng hàng ngày đều đi kèm sự an tâm cho cả gia đình”.

Chất lượng nước đầu ra từ máy lọc nước Diamond SA66 đạt quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-1:2010/BYT, dành cho nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên.

Với hệ thống 12+1 lõi lọc công nghệ XMAX thế hệ mới, Diamond SA66 giúp loại bỏ tối đa vi khuẩn, chất độc hại, đồng thời bổ sung khoáng chất và Hydro-ion kiềm có lợi cho cơ thể.

Nhờ nguồn nước tinh khiết, giàu khoáng và an toàn, người dùng có thể xua tan nỗi lo về nguồn nước kém chất lượng gây ảnh hưởng tới vẻ đẹp và sức khỏe. Không dừng lại ở chất lượng nước, Diamond SA66 còn mang đến trải nghiệm tiện nghi tối đa với 3 chế độ nóng - lạnh - nguội, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng từ giải khát đến pha trà, pha mì... của cả gia đình.

Sự khác biệt của Diamond SA66 chính là công nghệ hiện đại và thẩm mỹ tinh tế (Ảnh: Karofi).

Màn chia sẻ của cô Đẩu về bí quyết chăm da của mình giống như một lời nhắn nhủ thân tình: Muốn khỏe bên trong, rạng rỡ bên ngoài thì hãy cứ bắt đầu từ những điều giản đơn nhất, đó là chọn đúng nguồn nước khỏe để uống mỗi ngày.

Với sự đồng hành của máy lọc nước Karofi Diamond SA66, việc chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho gia đình trở nên thật nhẹ nhàng, tất cả được gói gọn trong từng ly nước Hydro-ion kiềm mát lành mà ta nhâm nhi mỗi ngày ngay tại nhà.