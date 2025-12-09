Diễn viên Bá Anh sau kết hôn lần 2: "Chúng tôi vẫn ở nhà thuê và đi xe máy"

"Tôi không phải đại gia, chưa mua được nhà"

Thời gian gần đây, Bá Anh liên tục xuất hiện ở các phim như: "Thương ngày nắng về", "Hoa sữa về trong gió", "Có anh nơi ấy bình yên", "Tận hiến"… Anh có sợ, khuôn mặt của mình nhàm chán với khán giả không?

- Thú thực là tôi cũng sợ. Nhưng với mỗi vai diễn, tôi đều tìm ra những điểm khác biệt để nhân vật của mình không bị trùng lặp.

Tôi khâm phục những nghệ sĩ như NSND Trọng Khôi, NSND Trần Tiến, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc… vì họ có thể đóng được nhiều dạng vai.

Tôi có thể đóng được cả vai chính diện, phản diện, vai hài. Có vai "khoai" như Khôi trong Sinh tử, là một người hiểu luật nhưng cũng rất “quái” khi lách luật để làm giàu cho bản thân.

Hoặc vai thú vị như cậu Vượng ngờ nghệch trong Thương ngày nắng về. Với vai này, tôi không phải suy nghĩ xem phải học lời thế nào, vì thoại ở phim này rất tự nhiên. Đây cũng không phải là vai chính nhưng nhiều khán giả rất nhớ.

Với các vai diễn này, tôi đều thấy khán giả có phản hồi tốt. Nếu có kịch bản hay, tôi nghĩ mình sẽ vào vai tự tin hơn.

Nghệ sĩ Bá Anh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Anh có thấy ngại khi mình đóng nhiều vai phụ?

- Tôi không quan trọng việc đóng vai phụ hay chính. Tôi quan niệm: Có những nghệ sĩ lớn, chứ không có vai lớn, vai nhỏ.

Người nghệ sĩ lớn làm vai nhỏ, vẫn thể hiện được khả năng của mình. Như NSND Đào Mộng Long cũng làm nhiều vai phụ nhưng khi bước ra sân khấu, khán giả luôn vỗ tay ủng hộ nhiệt tình.

Có nhiều người đóng vai chính nhưng không ấn tượng bằng diễn viên vào vai phụ.

Nhắc đến Bá Anh, nhiều người nhớ đến Văn "Nghiện" ở phim "Những ngọn nến trong đêm". Đây có phải vai diễn tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của anh?

- Với tôi, nghệ thuật không có đỉnh cao mà luôn là sự vươn tới. Mình cứ tìm tòi, những vai để đời có lẽ vẫn ở phía trước.

Thời điểm lên sóng, Những ngọn nến trong đêm tạo nên tiếng vang lớn. Đó cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên dài đến 18 tập. Được đóng vai Văn, tôi được học hỏi, trải nghiệm và vỡ ra nhiều điều.

Vai đó, Văn bị nghiện nên không được chào đón nhưng cũng có nhiều người hỏi thăm, có người nói thẳng "có thử không mà diễn đạt thế".

Bây giờ đi ra đường, vẫn có người gọi tôi là… Văn "Nghiện". Tham gia bộ phim này là may mắn của tôi và thành công chung của ê-kíp.

Bá Anh chia sẻ, anh có thể đóng được cả vai chính, phụ và vai hài.

Anh làm thế nào để cân bằng khi vừa đóng phim, vừa hoàn thành công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ?

- Nhà hát thường có lịch biểu diễn trước, như đầu tháng 12 sẽ có lịch của cả tháng nên chúng tôi có thể tranh thủ thời gian xen kẽ để đi làm phim.

Ở đoàn làm phim, tôi cũng báo lịch các ngày bận. Tôi cũng được cơ quan hỗ trợ để có thời gian đóng phim truyền hình nên mọi chuyện cũng khá dễ chịu.

Tôi là người năng động nên thích làm nhiều việc, nói chung như các cụ nói “khéo co thì ấm”. Chúng tôi luôn có kế hoạch cho các dự án nên thời gian không bị chồng chéo nhau.

Người ta nói, Bá Anh giàu lắm, có xe, có nhà đất khắp Hà Nội, liệu có đúng?

- Tôi chưa có nhà, vẫn đi làm bằng xe máy. Làm nghệ thuật nhiều năm, tôi chỉ đủ tiền mua một cái ô tô nhỏ để di chuyển xa. Tôi cũng không có vàng tiết kiệm (cười).

Nói thật, tôi chỉ đại gia về tình cảm. Khi đi công tác ở tỉnh, tôi cũng được một số khán giả yêu mến trả tiền ăn, hoặc họ nhận ra mình là diễn viên nên xin chụp ảnh. Họ cũng là động lực để tôi làm nghệ thuật tốt hơn.

Nam diễn viên cho hay, anh chưa từng "say nắng" bạn diễn.

Nhiều diễn viên nam khi đóng với các mỹ nhân màn ảnh thường được khán giả “đẩy thuyền” vì kết hợp ăn ý, đẹp đôi. Bá Anh thì sao? Anh có bao giờ "say nắng" bạn diễn?

- Khi còn đi học, NSND Lê Hùng thường dạy chúng tôi là người nghệ sĩ nên cân bằng được cái tôi nhân vật và cái tôi của mình.

Tôi đã làm hơn 100 tác phẩm, cả phim ngắn lẫn phim dài, nếu đóng với ai cũng "say nắng" thì… tỉnh sao được (cười).

Tôi luôn phân biệt được đâu là phim, đâu là đời nên không có chuyện tán hay yêu đồng nghiệp. Các bạn diễn khi nhắc đến Bá Anh thường tôn trọng vì tôi là người đàng hoàng.

Tình yêu ở tuổi ngoài 50 cũng rất lãng mạn

Sau đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu, anh mới tái hôn được hơn 1 năm. Anh có thể kể về tổ ấm hiện tại của mình?

- Tôi chia tay người vợ đầu tiên vào năm 2019, có 3 con trai, con thứ 2 ở cùng bố. Tôi vẫn chu cấp tiền cho 2 con ở với mẹ.

Năm ngoái, tôi kết hôn với một người bạn cũ. Chúng tôi từng là bạn 15 năm, sau đó, cô ấy vào TPHCM công tác nên mất liên lạc. Năm 2023, cả hai gặp lại. Sau một hồi trò chuyện, hỏi han, tôi mới biết cô ấy cũng chia tay chồng năm 2019.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Năm 2024, cô ấy ra Hà Nội ở với con. Chúng tôi thấy mình bổ sung cho nhau, cần nhau. Cả hai đều thấy các con đã lớn, có những mối quan tâm riêng và sẽ lập gia đình nên tôi đã chủ động ngỏ ý muốn gắn kết cô ấy và tôi lại để thành một gia đình.

Tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn vì chúng tôi yêu nhau. Mẹ tôi rất quý con dâu. Bà hay đùa, tôi chỉ là con rể, còn vợ tôi mới là con gái. Cô ấy chính là người thuyết phục mẹ đến sống cùng vợ chồng tôi.

Bá Anh chia sẻ, anh như được "tái sinh" khi tìm được hạnh phúc ở tuổi ngoài 50.

Anh thích tính cách nào ở bạn đời?

- Trước kia cô ấy làm bên hàng không, sau đó chuyển sang làm kinh doanh. Cô ấy cân bằng được công việc và gia đình.

Đôi khi nhìn thấy vợ, tôi rất phục vì cô ấy vừa đi làm về, mặc quần áo rất đẹp nhưng vẫn sẵn sàng vào bếp để chuẩn bị cơm cho gia đình. Vợ tôi là người nấu các món ăn 3 miền rất ngon.

Mối quan hệ “con anh, con em” trong gia đình anh thế nào?

- Mọi thứ rất tốt. Khi lấy nhau, chúng tôi thuê một căn chung cư ở gần hồ Ngọc Khánh (Hà Nội) để ở. Con thứ 2 của tôi và con thứ 2 của cô ấy ở cùng chúng tôi.

Với con riêng của vợ, tôi xưng "chú", gọi "con". Con trai tôi cũng gọi bà xã là "cô". Cách xưng hô không quá quan trọng, miễn là các con cư xử ngoan ngoãn, lễ phép. Chúng tôi đối xử công bằng với các con, coi đó là một gia đình lớn.

Anh chị có đặt ra quy tắc hôn nhân không?

- Chúng tôi nói với nhau, trong gia đình cần sự thẳng thắn, thuỷ chung, tôn trọng. Nếu không hài lòng điều gì, cần phải nói cho nhau biết để cùng phân tích và điều chỉnh.

Chúng tôi cũng không can thiệp sâu vào đời sống của các con. Bố mẹ chỉ là người định hướng, hỗ trợ, không làm thay các con.

Khán giả có thể hình dung, tình yêu ở tuổi ngoài tuổi 50 của anh sẽ thế nào nhỉ?

- Tôi cũng lãng mạn. Vợ chồng tôi lấy nhau gần 2 năm nhưng vẫn có thói quen đi dạo, ngắm mùa thu Hà Nội. Chúng tôi thường đèo nhau bằng xe máy qua các con phố, sau đó đi uống cà phê. Cuối tuần hay những dịp được nghỉ dài, chúng tôi lại đi du lịch để “hâm nóng” tình cảm.

Hàng ngày, ngoài những lúc bận rộn, sáng sớm hoặc khi rảnh, chúng tôi hay đạp xe từ hồ Ngọc Khánh lên hồ Tây, chơi thể thao cùng nhau...

Tôi nghĩ, tuổi nào khi yêu cũng vẫn thế, luôn muốn dành cho nhau những quan tâm, lo lắng cho đối phương từng chút một.

Thi thoảng, tôi có vào bếp để nấu ăn các món như: Chân gà rút xương, cá hấp, lẩu bò… cho gia đình và cô ấy rất vui khi ăn món tôi nấu.

Nam nghệ sĩ nói mình không giàu, chưa mua được nhà và đi làm bằng xe máy.

Nhiều nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình lên trang cá nhân, anh dường như rất kín tiếng về cuộc sống của mình?

- Thỉnh thoảng, tôi chỉ đưa một vài dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật các con lên Facebook. Tôi cho rằng, mỗi người một quan điểm, tôi muốn người thân được sống bình yên, không bị tác động bởi mạng xã hội, ra đường không ai xì xầm về mình.

Tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn, chúng tôi đàng hoàng, hạnh phúc nên không nhất thiết phải đưa lên mạng xã hội mới là yêu nhau.

Sau khi tái hôn, anh thấy mình thay đổi nhiều không?

- Tôi vẫn là một người sống kỷ luật, giờ giấc. Sau khi lấy vợ, tôi nghĩ mọi thứ thiện lương hơn. Cô ấy là người thường xuyên nghe đạo Phật nên tôi và mẹ cũng được chia sẻ nhiều về thuyết nhân - quả, về các giáo lý nhà Phật.

Người ta nói, Bá Anh lấy bà xã vì điều kiện? Làm vợ nghệ sĩ, chị ấy có ghen?

- Mọi người trêu vậy thôi, tôi lấy bà xã vì hợp. Cô ấy cũng là người độc lập. Chúng tôi chia sẻ với nhau về tài chính trong gia đình.

Ai cũng ghen chứ, có người ghen nhảy “cào cào” lên. Cô ấy nếu có ghen thì chỉ nhắc nhở tôi nhẹ nhàng thôi (cười).

Anh và người cũ có thường xuyên liên lạc với nhau?

- Chúng tôi sống văn minh, thỉnh thoảng có trao đổi, nói chuyện với nhau về con cái.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Bá Anh (SN 1974) tốt nghiệp Khoa Đồ họa, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Nam nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trên sân khấu, anh tham gia nhiều vở kịch như: Lôi vũ, Con cáo và chùm nho, Nước mắt đàn ông, Đàn ông có bầu... Anh từng đoạt Huy chương bạc tại Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, Liên hoan Kịch nói toàn quốc ở Thái Nguyên năm 2024... Nam diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như: Sóng ở đáy sông, Ngã ba thời gian, Đừng đùa với thời gian, Hà Nội mùa đông năm 1946, Sống mãi với Thủ đô, Những ngọn nến trong đêm, Thương ngày nắng về, Hoa sữa về trong gió, Có anh, nơi ấy bình yên...

Ảnh: Nguyễn Hà Nam