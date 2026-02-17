Theo nguồn tin từ Naver, lễ cưới dự kiến diễn ra ngày 16/5 tại một khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Cặp đôi đã hẹn hò gần 5 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trên trang cá nhân, Choi Jun Hee nhiều lần chia sẻ bạn trai là nguồn động viên lớn, giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Choi Jun Hee là con gái của cố nghệ sĩ Choi Jin Sil (Ảnh: Chosun).

Choi Jun Hee (SN 2003) là con gái của cố diễn viên Choi Jin Sil và cựu tuyển thủ bóng chày Cho Sung Min. Hai người kết hôn vào năm 2000 và có 2 con chung là Choi Hwan Hee (SN 2001) và Choi Jun Hee. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2004 sau nhiều mâu thuẫn.

Mẹ của Choi Jun Hee, nữ diễn viên Choi Jin Sil, từng là một trong những minh tinh hạng A của màn ảnh xứ Hàn thập niên 1990 khi tên tuổi gắn liền với nhiều dự án nổi tiếng như: Ước mơ vươn đến một ngôi sao, Yêu lần cuối, Cuộc đời của Rosy…

Sau khi cha mẹ ly hôn, Jun Hee sống cùng mẹ và anh trai. Năm 2008, Choi Jin Sil qua đời, để lại cú sốc lớn cho gia đình và công chúng Hàn Quốc. Hai anh em sau đó chuyển về sống cùng bà ngoại.

Bi kịch tiếp tục ập đến khi cha ruột và cậu ruột của Jun Hee lần lượt qua đời trong những năm sau đó. Chuỗi mất mát liên tiếp ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của cô, khiến cô từng rơi vào trầm cảm.

Choi Jun Hee hiện theo đuổi công việc người mẫu (Ảnh: IG).

Jun Hee không giấu việc từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý và mâu thuẫn với một số người thân. Những năm gần đây, cô dần ổn định cuộc sống và định hướng sự nghiệp theo con đường người mẫu, sáng tạo nội dung làm đẹp trên mạng xã hội.

Từ năm 2022, Jun Hee gây chú ý khi thay đổi ngoại hình rõ rệt. Cô giảm cân đáng kể, từ 96kg xuống còn khoảng 41kg, sau thời gian điều trị bệnh lupus kết hợp ăn kiêng và tập luyện. Bên cạnh đó, cô công khai thực hiện một số ca phẫu thuật thẩm mỹ như chỉnh sửa mũi, cắt mí, tái tạo mỡ dưới mắt và chỉnh khóe mắt.

Mới đây, Jun Hee đăng tải video ghi lại toàn bộ quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, từ lúc đến bệnh viện, phẫu thuật cho tới giai đoạn hồi phục. Cô thừa nhận những ngày đầu mặt sưng nề rõ rệt nhưng cho biết mức độ đau ít hơn các lần trước. Sau khoảng một tháng, cô bày tỏ sự hài lòng với kết quả.

Choi Jun Hee công khai việc dao kéo thẩm mỹ khi còn rất trẻ (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, việc phẫu thuật thẩm mỹ ở độ tuổi còn trẻ và tình trạng sụt cân mạnh khiến dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số ủng hộ cô thay đổi ngoại hình để tự tin hơn, trong khi nhiều người lo ngại cho sức khỏe và tâm lý của cô, đặc biệt khi Jun Hee mắc bệnh liên quan đến hệ miễn dịch.

Một số ý kiến bình luận: “Tôi ngạc nhiên là cô ấy cứ liên tục phẫu thuật thẩm mỹ, những ca phẫu thuật đòi hỏi gây mê thường xuyên và gây viêm, trong khi cô ấy đang mắc bệnh về hệ miễn dịch”, “Cô ấy đang dường như bị nghiện dao kéo”, “Tôi cảm thấy cô ấy đang gặp vấn đề về tâm lý. Vì vậy, tôi thực sự không muốn nói gì cả”, “Tại sao Jun Hee lại đi phẫu thuật thẩm mỹ vùng mắt ở độ tuổi xinh đẹp như vậy”…

Trước đó, người đẹp 23 tuổi từng gặp vấn đề về xương chậu vì tập thể dục quá sức. Trên trang cá nhân, Jun Hee từng chia sẻ cô chịu áp lực lớn về ngoại hình: “Có quá nhiều người đẹp khiến lòng tự trọng của tôi giảm sút. Tôi biết mình nên thay đổi suy nghĩ đó, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy tự ti”.

Choi Jun Hee được cho là bị ám ảnh vì ngoại hình nên theo đuổi chế độ tập luyện và ăn kiêng khá cực đoan (Ảnh: Naver).

Theo truyền thông Hàn Quốc, cố diễn viên Choi Jin Sil để lại khối tài sản ước tính khoảng 20 tỷ won (gần 360 tỷ đồng). Choi Jun Hee và anh trai là hai người thừa kế. Ngoài ra, cô còn được cho là nhận một phần tài sản từ cha ruột.

Tuy nhiên, Jun Hee nhiều lần khẳng định bản thân không sống dựa vào tài sản thừa kế. “Nhiều người đang hiểu lầm và cho rằng tôi có rất nhiều tiền nhờ bố mẹ. Hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi làm việc và nhận lương như bao người khác”, cô chia sẻ.

Hiện tại, thông tin về đám cưới của Choi Jun Hee tiếp tục thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng, đặc biệt khi cô là con gái của một trong những minh tinh nổi tiếng nhất Hàn Quốc.